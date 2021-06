SPREEFREUNDE

Social Media-Ranking: Die Messe Stuttgart ist am beliebtesten im Netz

Berlin (ots)

- Berliner Eventagentur SPREEFREUNDE analysiert die Social Media-Performance und die Google-Bewertungen der größten deutschen Messen - Stuttgart und Düsseldorf haben die meisten Follower:innen, Freiburg bildet Schlusslicht des Rankings - Google-Ranking: Knappes Rennen unter den Messegeländen

Seit einigen Monaten fungieren viele Messegelände in Deutschland als Impfzentren und tragen damit auch ihren Anteil zur Bekämpfung des Corona-Virus bei. Durch die sinkenden Inzidenzzahlen und die Lockerungen planen die Betreiberfirmen nun den Re-Start und kündigen die ersten Corona-konformen Veranstaltungen an. Doch wie beliebt sind die größten deutschen Messegelände im Netz und wie schneiden sie in den sozialen Netzwerken ab? Das hat die Berliner Live Marketing Agentur SPREEFREUNDE (www.spreefreunde.com) nun untersucht. Das Ergebnis: 90 Prozent der analysierten 20 Messegelände teilen ihre Beiträge auf mehr als einer Plattform.

Stuttgart und Hannover in den sozialen Medien deutlich vor der Konkurrenz

Mit rund 123.000 Follower:innen hat die Messe Stuttgart die größte Community auf den Plattformen Facebook, Instagram, Linkedin und Twitter. Die Autostadt hat sich unter den Messezentren in den letzten Jahren zunehmend etabliert. Besonders der Account auf Facebook erfreut sich großer Beliebtheit. Mit rund 94.000 Fans macht er über 75 Prozent aller Follower:innen der Messe Stuttgart aus.

Weniger als die Hälfte der Follower:innen hat die zweitplatzierte Messe Düsseldorf (61.000 Follower:innen). Davon entfallen 30.000 allein auf Facebook. Komplettiert wird die Top Drei durch die Messe Frankfurt. Mit 49.000 Follower:innen liegt die Stadt am Main zwar hinter Stuttgart und Düsseldorf, ist aber auf Linkedin der klare Spitzenreiter (22.000 Follower:innen).

Das Schlusslicht des Rankings bilden Magdeburg (2.000 Follower:innen) sowie Bremen und Freiburg (beide 1.000 Follower:innen). Während die Messezentren in Magdeburg und Bremen hauptsächlich Facebook für ihren Social Media-Auftritt nutzen, wird in Freiburg primär Linkedin bespielt.

Google-Bewertungen: Alle Messen erhalten mindestens 4 Sterne

Zwar haben Stuttgart, Hannover und Düsseldorf in den sozialen Medien die größte Reichweite, jedoch sind es die Leipziger Messe und das RheinMain CongressCenter in Wiesbaden, die mit jeweils 4,5 Sternen bei Google die besten Bewertungen erhalten haben. Dahinter folgen gleich zehn Messestädte mit einem Durchschnitt von 4,4 Sternen. Deutliche Unterschiede gibt es dabei in der Anzahl der Bewertungen. Während in Leipzig rund 5.000 und in Wiesbaden rund 2.100 Menschen ihre Bewertungen abgaben, vergaben rund 19.300 Menschen der Koelnmesse und 13.000 der Messe Stuttgart im Schnitt 4,4 Sterne.

"Seit über einem Jahr herrscht in den meisten Messehallen gähnende Leere - statt der neuesten Elektrogeräte oder Autos, sind Impfkabinen oder Notfallbetten und im besten Fall in einer Halle ein Digital- oder Hybrid-Studio auf dem Gelände zu finden. Diese werden nun allmählich abgebaut und die Veranstaltungsbranche rüstet sich für das Comeback des persönlichen Austausches.

Jetzt zahlt sich gelungene Social Media-Arbeit aus, um die Zielgruppen zu akquirieren, zu informieren und auf den Re-Start vorzubereiten. Je besser und professioneller sich Veranstalter:innen und Betreiber:innen hier aufstellen, desto besser kommen sie jetzt aus der Krise heraus", kommentiert Tim Krannich, Managing Partner von SPREEFREUNDE, die Analyse.

Die gesamten Ergebnisse der Analyse finden Sie hier:

www.spreefreunde.com/publikationen-social-media-ranking-messen-deutschland

Original-Content von: SPREEFREUNDE, übermittelt durch news aktuell