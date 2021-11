Rudelsingen GmbH

Singen macht glücklich! - Der tägliche Adventskalender zum Mitsingen vom RUDELSINGEN startet auch in diesem Jahr mit 24 wunderbaren Klassikern zur Einstimmung aus das Fest!

Das RUDELSINGEN in der Vorweihnachtszeit online genießen!

Sich täglich auf etwas freuen zu können, das einen durch den ganzen Tag begleitet - das ist doch das Schönste beim Öffnen der Türchen eines Adventskalenders. Das Kultformat zum Mitsingen schenkt allen Fans daher auch in diesem Jahr wieder Morgen für Morgen einen wunderbaren Winter- und Weihnachtsklassiker zum Mitsingen und Einstimmen auf diese zauberhafte Zeit des Jahres. Mit 70.000 Aufrufen der Adventskalenderbeiträge im letzten Jahr haben sich die RudelsängerInnen bundesweit ihre vorweihnachtliche Freude zum Start in den Tag direkt nach Hause geholt. Da es in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Lage wieder für viele Menschen keine gemeinsamen RUDELSINGEN-Abende geben wird, will das Team mit diesem kostenlosen Angebot viele Tausend Fans erreichen. Abrufbar sind die Adventskalenderlieder unter www.rudelsingen.de und auf dem YouTube-Kanal DasOriginalRUDELSINGEN. Musikalisch begleitet werden alle Mitsingenden, wie gewohnt, von David Rauterberg, dem Gründer des RUDELSINGENs und von Matthias Schneider vor der Kamera, die Liedtexte werden gut sichtbar eingeblendet.

Lieblingshits, Rockklassiker, Neue Deutsche Welle, Schlager und die beliebten vorweihnachtlichen Programme in vielen Städten Deutschlands - das RUDELSINGEN ist bei zahlreichen Fans ein Grund zur Vorfreude auf unbeschwerte Abende voller Musik. Doch gerade angesichts der aktuellen Lage mussten viele Veranstaltungen wieder kurzfristig abgesagt werden. Das kostenfreie tägliche Angebot des Mitsing-Kalenders hat bisher vielen Singbegeisterten ihre Lieblingshits geschenkt. In der Adventszeit zu singen, ist fast schon ein Muss - nirgendwo kann man es aktuell sicherer und schöner als beim Online - Adventskalender.

"Wir wollen viele Menschen erreichen und ihnen Freude schenken, gerade jetzt, wo viele Monate mit Veränderungen im sozialen Leben uns geprägt und Spuren hinterlassen haben", sagt David Rauterberg, Erfinder und Vorsänger beim RUDELSINGEN. "Gemeinsam singend holen wir uns den Zauber des Advents nach Hause!". Bis zum sicheren Wiederbeginn der Live-Veranstaltungen in den über 100 RUDELSINGEN-Städten, setzt das RUDELSINGEN bewusst auf Online-Beiträge, um möglichst allen Fans etwas Abwechslung und das geliebte Mitsingen-Ritual direkt zu Hause zu ermöglichen.

Alle Informationen zu den aktuell geplanten Terminen gibt es unter www.rudelsingen.de.

