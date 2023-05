Bien-Zenker GmbH

Jetzt bauen statt warten: mit der Best- und Festpreisgarantie von Bien-Zenker auf der sicheren Seite

Damit kann der Hauspreis nach Vertragsabschluss sinken, aber nicht steigen

Schlüchtern (ots)

Jetzt bauen oder noch warten? Diese Frage dürften sich aktuell viele Bauherren stellen. Angesichts gestiegener Zinsen und Baukosten fragen sich viele, ob es nicht vielleicht ratsam ist, noch etwas zu warten. Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb des Fertighausanbieters Bien-Zenker, einer der größten Fertighaushersteller Europas mit Sitz in Schlüchtern ( www.bien-zenker.de), hat darauf eine klare Antwort: "Wer jetzt bauen will und kann, der sollte es jetzt tun, denn die Situation wird kaum günstiger", rät er. "Auch wenn die Zinsen nicht mehr ganz so günstig sind wie in den vergangenen Jahren, sind sie langfristig gesehen immer noch sehr gut. Und auf sinkende Materialkosten und Löhne in der Baubranche zu setzen, ist keine aussichtsreiche Wette. Umgekehrt verringert eine anhaltende Inflation den Schuldenberg automatisch mit."

Hauspreis sichern und an sinkenden Kosten teilhaben

Für alle Bauherren, die trotzdem damit rechnen, dass die Baukosten wieder sinken, und die deshalb warten wollen, hat Bien-Zenker ein Angebot entwickelt, damit sie nicht noch länger auf ihr Traumhaus warten müssen: Mit der Best- und Festpreisgarantie sichert Bien-Zenker seinen Baufamilien zu, dass ihr Hauspreis nach der Unterschrift für 18 Monate garantiert ist und damit nicht steigen kann. Fallen aber andersherum die Baukosten, profitieren Bien-Zenker Baufamilien auch davon und ihr Hauspreis sinkt. "Fällt zwischen der Vertragsunterschrift und dem Baubeginn der vom Statistischen Bundesamt erhobene Baupreisindex für Neubauten Wohngebäude, dann erhalten die Bauherren eine Gutschrift von bis zu fünf Prozent", erklärt Born.

Bien-Zenker hat im vergangenen Jahr mit über 700 Mitarbeitern rund 1.000 individuelle Ein- und Zweifamilienhäuser gebaut und rechnet auch für 2023 mit rund 1.000 realisierten Bauvorhaben.

Mehr Informationen zur Bien-Zenker Best- und Festpreisgarantie stehen online auf: https://www.bien-zenker.de/service/best-und-festpreis.html

Über Bien-Zenker

Die Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer über 115-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breite Erfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständische Hausbauunternehmen beschäftigt über 700 Mitarbeiter. Mit der Beteiligung am Global Compact der Vereinten Nationen unterstreicht Bien-Zenker seit Ende 2021 sein Engagement für Mensch und Umwelt. Bien-Zenker ist mit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. Die Häuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmögliche Energieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden in unterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Marke werden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt. Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. Bien-Zenker zählt darüber hinaus zu den innovativsten Unternehmen der Branche. Als erster Fertighausanbieter hat Bien-Zenker eine App entwickelt, mit der Bauherren den Status ihres Bauprojekts, die Bauunterlagen und den direkten Draht zu ihrem Hausbauteam immer in der Tasche haben.

www.bien-zenker.de/go/app

www.bien-zenker.de

