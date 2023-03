VS RecruitingFabrik GmbH

Nachwuchskräfte in der Handwerksbranche: Wie Unternehmen ihre Azubis als wertvolle Botschafter nutzen können

In Zeiten des Fachkräftemangels ist es für Handwerksbetriebe immer schwieriger, Nachwuchskräfte zu rekrutieren. Doch es gibt eine Lösung: Die Einsetzung von Azubis als Unternehmensbotschafter.

"Betriebe können ihre Azubis nutzen, um neue Fachkräfte anzuziehen und sich als junges und dynamisches Unternehmen nach außen zu präsentieren", erklärt Vivien Schaible. Sie ist Expertin im Recruiting-Prozess für Handwerksbetriebe und gibt in diesem Artikel ihre sieben Tipps, wie Handwerksbetriebe ihre Azubis effektiv als Markenbotschafter einsetzen können, um neue Nachwuchskräfte zu überzeugen und für sich zu gewinnen.

1. Erfolgreiches Recruiting durch den richtigen Einsatz von TikTok und Instagram

Handwerksbetriebe haben es nicht leicht, Nachwuchskräfte zu rekrutieren. Doch sie können die richtigen Kandidaten besser erreichen, wenn sie die passenden Plattformen und Kanäle nutzen. Gen Z - das junge Publikum - legt großen Wert auf moderne Arbeitgeber, die ihre Sprache sprechen und sich zukunftsfähig aufstellen.

Um dies zu erreichen, sollten Handwerksbetriebe Unternehmensbotschafter über TikTok und Instagram einsetzen, um ihr Unternehmen authentisch und frisch darzustellen. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass sie als modernes und zukunftsfähiges Unternehmen wahrgenommen werden und somit auch die richtige Nachwuchskraft anziehen.

2. Mit bezahlten Werbekampagnen Reichweite effektiv erhöhen

Handwerksbetriebe wollen junge Menschen erreichen und für eine Ausbildung begeistern. Doch dafür müssen sie sichtbar sein - am besten über bezahlte Werbekampagnen auf TikTok und Instagram. Durch Filtermöglichkeiten wie Alter, Interessen, Hobbys, Schulen und Sportvereine können Betriebe die Botschaften ihrer Azubis als Unternehmensbotschafter effektiv an die richtige Zielgruppe liefern. Investitionen in bezahlte Werbekampagnen sind daher unerlässlich, um eine hohe Sichtbarkeit und Reichweite zu erreichen.

3. Authentische Einblicke ins Unternehmen geben

Mit Videos und Bildern können Handwerksbetriebe authentische Einblicke in das Unternehmen, die Branche und den Ausbildungsberuf geben. Sie können ihre Azubis als Unternehmensbotschafter einsetzen, um die Gen Z darüber aufzuklären, was sie in dem Unternehmen erwartet und wie ihr beruflicher Alltag aussehen wird. Es ist wichtig, den Mehrwert des Jobs zu kommunizieren und Vorurteile abzubauen - so kann die junge Generation sich mit dem Kern des Unternehmens identifizieren und eine Ausbildung als eine tolle Karriereoption sehen.

4. Eine emotionale Verbindung aufbauen

Um junge Menschen an einen Handwerksbetrieb zu binden, ist es wichtig, eine emotionale Verbindung aufzubauen. Die Azubis sollten daher als Unternehmensbotschafter erzählen, warum sie sich für die Ausbildung entschieden haben. Auf diese Weise können die Schüler die Geschichte des Unternehmens kennenlernen und bereit sein, sich zu bewerben - sobald sie den Betrieb persönlich kennengelernt haben.

5. Kampagnen gezielt für Azubis gestalten

Um junge Menschen zu erreichen und sich von der Konkurrenz abzuheben, ist es wichtig, gezielte Azubi-Kampagnen zu gestalten. Dabei sollten die Inhalte der eingesetzten Unternehmensbotschafter vor allem den Bedürfnissen und Wünschen der jungen Bewerber entsprechen, damit das Unternehmen sich als attraktiver Arbeitgeber präsentieren kann. Auf diese Weise kann es neue Fachkräfte anziehen und gewinnen.

6. Experten mit ins Boot holen

Handwerksbetriebe, die Nachwuchstalente gut erreichen und von sich überzeugen möchten, benötigen viel Zeit und Knowhow. Es ist daher ratsam, Unterstützung von Experten zu holen, um eine starke Arbeitgebermarke aufzubauen und Kampagnen durchzuführen. Sie stellen sicher, dass der Auftritt des Betriebes authentisch und abwechslungsreich ist, sowie professionelle Social Media Präsenz erreicht wird - was für die Gen Z entscheidend ist.

7. Authentizität als Erfolgsfaktor

Um junge Menschen vom eigenen Unternehmen als Arbeitgeber zu überzeugen, ist es wichtig, stets authentisch in der Kommunikation nach außen zu sein. Es gilt, Arbeitgebervorteile und Arbeitsbedingungen realitätsgetreu darzustellen, um Enttäuschung zu vermeiden. Zudem müssen Unternehmen sich als authentische Arbeitgeber präsentieren, um sich erfolgreich von der Konkurrenz abzuheben und zum Top-Arbeitgeber in ihrer Region zu werden. Nicht zuletzt nehmen Nachwuchskräfte ein Unternehmen auch dann authentischer wahr, wenn die eigenen Azubis in der Außenkommunikation zu Wort kommen.

Über Vivien Schaible:

Vivien Schaible ist die Gründerin und Geschäftsführerin der Recruiting Fabrik. Sie unterstützt mittelständische Unternehmen aus der Industrie und dem Handwerk dabei, qualifizierte Fachkräfte aus ihrer Region zu finden und für sich zu gewinnen. Dabei setzt die Expertin zusammen mit ihrem Team auf ein ganzheitliches Social Media Recruiting und sorgt so bei ihren Kunden für einen kontinuierlichen Bewerberfluss. Mehr Informationen dazu unter: https://recruitingfabrik.de/

