Schlüchtern (ots) - Tradition trifft Innovationskraft: Mit diesen Werten begeistert Bien-Zenker (www.bien-zenker.de) nicht nur seine Bauherren - sie verbinden den hessischen Fertighaushersteller auch mit seinem neuen Partner Temial von Vorwerk. Im Rahmen des Hausbau-Infotags auf dem Bien-Zenker Werksgelände konnten Besucher am Temial-Verkostungsstand exklusiv das neue Teegerät begutachten, sich beraten lassen und Tee verköstigen.

Innovation, Qualität, Service und Tradition sind feste, gemeinsame Säulen unserer Kooperation mit Temial", erklärt Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Bien-Zenker. "Mit dem innovativen Teegerät schaffen sich unsere Bauherren in der Wohlfühlumgebung ihres Bien-Zenker Hauses ihren individuellen Genussmoment jenseits der Hektik des Alltags."

Mit seinem gleichnamigen Teegerät transportiert Temial jahrtausendealte Teekultur in die Moderne - und schafft es dabei, die Essenz dieser Tradition zeitgemäß neu zu interpretieren. "Gemeinsam mit unserem Partner Bien-Zenker stehen wir für ein entspanntes und innovatives Zuhause mit höchsten Qualitätsansprüchen", so Tim Schöneberg, Head of Business Customers & Cooperations bei Temial.

Das Temial-Teegerät ist modern, komfortabel und bietet höchsten Teegenuss. "Gemacht, wie seit 2.000 Jahren gedacht", diesem Leitspruch folgend, entwickelte Vorwerk mit Temial ein Gerät, das die traditionelle Teekultur wertschätzt und widerspiegelt, gleichzeitig aber die Ansprüche moderner Konsumenten erfüllt. Darüber hinaus bietet Temial ein wachsendes Sortiment ausgesuchter Tees. Über den angebrachten Temial-Code erkennt das Teegerät, wie der Tee ideal zubereitet wird.

