Schlüchtern (ots) - Drei Monate nach der feierlichen Eröffnung des Bienen-Begegnungshauses bei Bien-Zenker in Schlüchtern (www.bien-zenker.de) hat der hessische Landtagsabgeordnete Michael Reul (CDU) den Bienen einen erneuten Besuch abgestattet. Dabei galt sein Interesse nicht nur den fleißigen Insekten, sondern vor allem auch der von Bien-Zenker ins Leben gerufenen Initiative "Bienen schützen. Zukunft sichern". Angesichts des weltweiten Bienensterbens und des gravierenden Rückgangs der Artenvielfalt bei Insekten hat die Initiative zum Ziel, Unternehmen für den Schutz der Bienen im Speziellen und der Biodiversität im Allgemeinen zu gewinnen. Jürgen Hauser, Bien-Zenker Geschäftsführer und Ideengeber der Initiative, informierte Reul über die Entwicklung der Bienenvölker vor Ort und die Fortschritte der Initiative.

"Wir haben unsere Initiative 'Bienen schützen. Zukunft sichern' bewusst darauf ausgerichtet, Akteure in der Wirtschaft für eigene Projekte zu gewinnen, damit diese in die Gesellschaft und in die Politik hinein wirken", erklärt Hauser. "Die Erhaltung der Artenvielfalt und einer bunten Natur kann nur gelingen, wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass der Abgeordnete Michael Reul sein Versprechen wahr gemacht hat und wieder vorbeigekommen ist, um sich ausführlicher über das Konzept und die Ziele unserer Initiative zu informieren. Darüber hinaus war es sehr aufschlussreich zu erfahren, wie das Thema Bienen und Biodiversität in der Landespolitik gesehen wird, welche Rolle es dort spielt und welche Aktivitäten in diesem Bereich laufen."

Reul ergänzt: "Ich begrüße das große Engagement der Bien-Zenker GmbH, die in Schlüchtern für über eine Million Bienen mit einem neuen Bienenhaus ein neues Zuhause geschaffen hat. Dieses Projekt ist für unsere Region außerordentlich wichtig. Ich danke Herrn Hauser und seinem Team für den Einblick in das vorbildliche Bienen-Projekt und für das Engagement aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne der heimischen Bienen. Hier wird Umweltschutz täglich gelebt."

"Weit über 80 Prozent unserer Kultur- und Wildpflanzen sind auf die Fremdbestäubung durch Insekten, wie zum Beispiel Hummeln, Bienen und Schmetterlinge, angewiesen. Ein signifikanter Rückgang der Insektenpopulation hätte neben erheblichen Folgen für die Tier- und Pflanzenwelt auch gravierende Auswirkungen, die in erster Linie das Leben aller Menschen, aber auch die Wirtschaft belasten würden. Nach wissenschaftlichen Schätzungen erbringen die Fremdbestäuber jährlich immerhin eine Wirtschaftsleistung von weit mehr als 150 Milliarden Euro. Die hessische Landesregierung stellt sich dieser Herausforderung mit zahlreichen Projekten, etwa mit dem Programm 'Hessen blüht'. Aber auch die Bevölkerung und die Unternehmen sind aufgerufen, im eigenen Interesse einen Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität in unserer Heimatregion zu leisten", so Reul weiter.

Die Bien-Zenker Gruppe, einer der größten Fertighaushersteller Europas mit Sitz in Schlüchtern, weihte im Mai auf dem Werksgelände ein Bienen-Begegnungshaus ein, das 18 Bienenvölkern ein Zuhause bietet. Das Haus, das die Besucher in Kontakt mit den Bienen und zur Auseinandersetzung mit dem Begriff Nachhaltigkeit anregen soll, ist das erste Projekt, das im Rahmen der Initiative "Bienen schützen. Zukunft sichern" realisiert wurde. Die Initiative hat zum Ziel, Unternehmen dafür zu gewinnen, eigene Projekte zum Schutz der Artenvielfalt aufzulegen, und sie unterstützt diese bei der Umsetzung.

