Atida Pure BV

Gesundheit im Fokus: Atida Pure bietet individuell zusammengestellte Nahrungsergänzungsmittel, die zu Ernährung, Lebensstil und Zielen passt

Bild-Infos

Download

AmsterdamAmsterdam (ots)

2020 war ein verrücktes Jahr, in dem unsere Welt etwas kleiner geworden ist und wir uns vieler Dinge bewusster geworden sind. Eine Studie* der europäischen Gesundheitsplattform Atida zeigt, dass viele Deutsche gute Vorsätze für 2021 haben. Zu den am häufigsten genannten zählen mehr Wert auf die Gesundheit zu legen (33,5 Prozent), Gewicht zu verlieren (26,8 Prozent) und mehr Zeit mit Freunden und der Familie zu verbringen (27,7 Prozent).

Um die Deutschen bei ihren Vorsätzen und ihrer Gesundheit im Allgemeinen zu unterstützen, bringt Atida das Produkt Atida Pure auf den Markt: ein sorgfältig zusammengestelltes Nahrungsergänzungsmittelprogramm. Denn auch wenn die Zahl derer, die täglich Obst und Gemüse zu sich nimmt, weiter steigt**, ist es für viele immer noch schwierig, sich mit den richtigen Nährstoffen zu versorgen. Atida Pure hilft ihnen durch ein personalisiertes und flexibles Programm, das in Zusammenarbeit mit Ernährungswissenschaftlern und wissenschaftlichen Beratern entwickelt wurde, dabei, diesen Zielen ein Stück näher zu kommen.

Die Umfrage hat außerdem ergeben, dass ein Drittel der Deutschen (32,8 Prozent), die Multivitamine zu sich nehmen, gar nicht wissen, was genau darin enthalten ist und dieser vermeintlich pauschale Ansatz ist für die meisten Menschen nicht optimal. Hier unterscheidet sich Atida durch eine auf die individuellen Ziele abgestimmte Beratung - denn Gesundheit ist eine persönliche Angelegenheit, die sich von Mensch zu Mensch unterscheidet.

Kurzer Fragebogen

Der Abo-Service ist auf die Gesundheit und Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten. Zu Beginn wird auf der Website ein kurzer Fragebogen über persönliche Gesundheitsgewohnheiten und Ziele ausgefüllt. Dieser behandelt Themen wie Stress, Energie und das Immunsystem der Befragten. Anschließend berät Atida, welche Nahrungsergänzungsmittel am besten geeignet sind. Zu den angebotenen Produkten gehören pflanzliche Heilmittel, Vitamine und Mineralien.

Flexibles Abonnement

Nach dem Ausfüllen des Fragebogens kann der Kunde das für ihn ideale Programm hinsichtlich des Inhalts und Preises auswählen, um die volle Kontrolle über die Bestellung und die anfallenden Kosten zu haben. Anschließend erhalten sie monatlich ein Paket, das die in Tagesdosierungen portionierten Nahrungsergänzungsmittel direkt zu ihnen nach Hause liefert. Dabei ist der Kunde ungebunden und flexibel, denn das Abonnement kann monatlich gekündigt werden.

Apothekenqualität

Die Produkte von Atida Pure sind von hoher Apothekenqualität und werden in Deutschland hergestellt. Zudem achtet das Unternehmen darauf, dass die Produkte nur die besten Zutaten beinhalten und strenge Standards erfüllen. Das Sortiment ist glutenfrei und bietet auch vegetarische Optionen. Auf diese Weise stellt Atida Pure das Gegenstück zu preisgünstigen, generischen Nahrungsergänzungsmitteln auf dem Markt dar.

*Multiscope-Umfrage im Dezember 2020 unter 1007 Deutschen

**Deutschland wie es isst. Der BMEL Ernährungsreport 2020.

Über Atida

Atida wurde 2020 gegründet und ist eine führende Online-Gesundheitsplattform mit dem Ziel, die Gesundheit und das Wohlbefinden in Europa positiv zu verändern. Bis heute haben die 2,5 Millionen Kunden des Unternehmens bereits über 8,5 Millionen Bestellungen aufgegeben. Atida ist in sieben Ländern vertreten. Der Hauptsitz ist in den Niederlanden, weitere Niederlassungen befinden sich in Deutschland und Spanien. Langfristig möchte sich Atida als Anlaufstelle für eine persönliche, ehrliche und wissenschaftlich fundierte Beratung in Bezug auf Gesundheit und Wohlbefinden etablieren und hierbei mit vielfältigen Produkten zu einer Verbesserung bei Kunden beitragen.

Um die Mission des Unternehmens weiter voranzutreiben, wird es nach Atida Pure bald eine weitere Markteinführung geben. Gemeint ist damit die fortschrittliche Online-Apotheke Atida Plus, die 2021 eröffnen wird. Weitere Informationen sind auf https://atida.com finden.

Pressekontakt:

LEWIS Communications

Lisa Brandes/Lea Pasch

E-Mail: AtidaGermany@teamlewis.com

Telefon: +49 211 - 88 24 76 20

Original-Content von: Atida Pure BV, übermittelt durch news aktuell