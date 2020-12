Frankfurter Praxis Augenland expandiert - Jetzt auch in Hanau und in Langen

MVZ am Goetheplatz Augenland

Immer nah am Patienten. Dazu fühlt sich die Frankfurter Augenarztpraxis und -klinik Augenland verpflichtet. Weshalb sie von der Main-Metropole aus expandiert - und zu Jahresbeginn in Hessen neue Praxen in Hanau und in Langen eröffnet.

Augen auf und die Welt mit all ihren Facetten wahrnehmen. Was so leicht klingt, gelingt nicht immer perfekt. Doch zum Glück gibt es bei einem unzureichenden Sehvermögen Brillen und Kontaktlinsen - und: fähige Fachärzte für Augenheilkunde. So wie das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Augenland. Seit rund 20 Jahren existiert die Praxis und Klinik in Frankfurt am Main. Jetzt expandiert sie und eröffnet zum 4. Januar 2021 weitere Praxen im hessischen Hanau und Langen. "Weil wir die Versorgung verbessern und möglichst nah am Kunden sein möchten", sagt Augenland-Inhaber Dr. Ercenk Tecirlioglu.

Die Sehschärfe prüfen, den Augeninnendruck messen oder den Refraktionswert bestimmen - das alles und noch viel mehr gehört zum Leistungsspektrum des MVZ Augenland. Damit es erst gar nicht zu schweren Krankheiten wie Grüner Star (Glaukom) oder Grauer Star (Katarakt) kommt, die unbehandelt zu einem verminderten Sehvermögen bis hin zu Blindheit führen, empfiehlt es sich, die Augen regelmäßig untersuchen zu lassen. Auch die Altersabhängige Makuladegeneration (AMD) oder diabetesbedingte Netzhautschäden müssen für Patienten keine Schreckgespenster sein - wenn sie sich rechtzeitig von Augenfachärzten behandeln lassen.

Auch viele andere Therapien oder ambulante Operationen sind im MVZ Augenland möglich - egal, ob es um Augenlasern, Lidstraffung, eine Schielbehandlung oder um künstliche Linsen geht. Dabei können sich Patienten immer in guten Händen wissen. "Bei uns im MVZ Augenland gibt es die modernsten Untersuchungs- und Behandlungsverfahren der Augenheilkunde", betont Tecirlioglu. Ständige Fort- und Weiterbildungen des gesamten Teams, von Ärzten bis hin zu den medizinischen Fachangestellten, sind selbstverständlich. Und auch auf einen Termin müssen Patienten nicht lange warten. Am besten, Sie vereinbaren ihn gleich online.

Die Augenarztpraxis und -klinik Augenland wurde im Jahre 2000 durch Dr. Ercenk Tecirlioglu in Frankfurt am Main gegründet. Sie befindet sich zentral in der Innenstadt der Main-Metropole an der Kaiserstraße. Das Team rund um Dr. Tecirlioglu hat in den vergangenen 20 Jahren eine Vielzahl von Patienten betreut und behandelt. Augenland arbeitet mit allen gesetzlichen wie privaten Krankenkassen.

