Wiedemann & Berg

RTL Deutschland vereinbart strategische Partnerschaft mit Wiedemann & Berg Film und LEONINE Studios

Bild-Infos

Download

Köln/München (ots)

Mehrjähriger Rahmenvertrag zu deutschen Kinofilmen

Erwerb der exklusiven Rechte für Free-TV und Streaming

Teil des Deals ist die neue Komödie ALTER WEISSER MANN von Erfolgsregisseur Simon Verhoeven mit Jan Josef Liefers, Nadja Uhl, Friedrich von Thun, Michael Maertens, Meltem Kaptan und Elyas M'Barek

RTL Deutschland hat eine strategische Partnerschaft mit Wiedemann & Berg Film und LEONINE Studios vereinbart. Durch einen mehrjährigen Rahmenvertrag sichert sich RTL Deutschland die exklusiven Free-TV und zeitlich parallel dazu die Streaming-Rechte an deutschen Kinofilmproduktionen der beiden Unternehmen, die von 2020 bis 2023 vier Mal in Folge die erfolgreichsten deutschen Kinofilme produziert oder koproduziert haben.

Teil des Deals ist unter anderem der neue Wiedemann & Berg Film ALTER WEISSER MANN. In München fiel Mitte April die erste Klappe zur neuen Kinokomödie des vielfach ausgezeichneten Filmemachers Simon Verhoeven, die er nach eigenem Drehbuch inszeniert. Neben Jan Josef Liefers in der Hauptrolle zählen Nadja Uhl, Friedrich von Thun, Michael Maertens, Meltem Kaptan sowie Elyas M'Barek zum Cast. Die Komödie erzählt die Geschichte von Familienvater Heinz Hellmich, der sich in der Firma von seiner "wokesten" Seite präsentieren muss, um endlich den langersehnten Job zu bekommen. Um zu beweisen, dass er kein "alter weißer Mann" ist, lädt er seinen Chef und Kolleginnen zu einem privaten Dinner zu sich nach Hause ein. Doch schon in der Anbahnung des Abends tappt Heinz von einem Fettnäpfchen ins nächste. Als endlich alle an einem Tisch sitzen, beginnt die politisch korrekte Fassade seiner Familie schnell zu bröckeln. Die diverse Dinner-Gesellschaft pflügt zielstrebig durch das Minenfeld der heutigen Political Correctness, überraschende Gäste sorgen für immer neue Wendungen und das Chaos nimmt unaufhörlich seinen Lauf!

Andreas Fischer, Chief Operating Officer (COO) bei RTL Deutschland: "Wiedemann & Berg Film und LEONINE Studios setzen immer wieder Maßstäbe für erfolgreiche deutsche Kinoproduktionen. Wir freuen uns auf die neue strategische Partnerschaft, die für RTL Deutschland ein weiterer, wichtiger Schritt ist, unserem Publikum großartige fiktionale Unterhaltung zu bieten."

Max Wiedemann, Co-Chief Production Officer und Business Development Officer der LEONINE Studios sowie Geschäftsführer von Wiedemann & Berg Film sagt dazu: "Wir freuen uns sehr über die langfristige und verlässliche Partnerschaft mit RTL Deutschland, ein tolles Zeichen der Wertschätzung für die Qualität unserer Inhalte. Wir haben mit unseren deutschen Kinofilmen großartige Erfolge gefeiert und möchten das nun gemeinsam mit unseren Talenten und Partner*innen in der neuen Konstellation fortführen."

Das Produktionshaus Wiedemann & Berg Film steht seit 20 Jahren für besucherstarke, hochwertige, international und national preisgekrönte Kinofilme. Dazu zählen der Oscar®-prämierte Spielfilm DAS LEBEN DER ANDEREN, der zweifach Oscar®-nominierte WERK OHNE AUTOR, die Kinohits WILLKOMMEN BEI DEN HARTMANNS, NIGHTLIFE und WOCHENENDREBELLEN sowie das preisgekrönte internationale Milli Vanilli Biopic GIRL YOU KNOW IT'S TRUE. Zu den Kino-Koproduktionen von LEONINE Studios gehören neben dem Erfolgs-Franchise DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE, die Neuverfilmung des Kinderbuchklassikers DAS FLIEGENDE KLASSENZIMMER und die Rückkehr der berühmtesten Collie-Hündin auf die große Leinwand: LASSIE - EIN NEUES ABENTEUER.

Über RTL Deutschland

RTL Deutschland ist der National Media Champion über alle Mediengattungen: TV und Streaming, Print und Digital, Radio und Podcast. Zu RTL Deutschland gehören 15 TV-Sender, mehr als 10 Premium-Magazine, und zahlreiche Digitalangebote. Mit RTL+ betreiben wir mit rund 4,9 Mio. Abonnent:innen den führenden deutschen Streamingdienst im Markt. Als erster deutscher Anbieter bündelt RTL+ Serien, Realitys, Live-Sport, Filme, Musik, Hörbücher, Podcasts und Magazintitel in einer All Inclusive Entertainment App. Mit RTL Radio Deutschland zählt zudem eine der größten Privatradiogruppen mit Beteiligungen an 24 Radiosendern dazu. RTL Deutschland setzt auf positive Unterhaltung und unabhängigen Journalismus und erreicht damit 99 Prozent der Bevölkerung. Mit der Ad Alliance verfügt das Unternehmen über den größten deutschen Vermarkter.

Über Wiedemann und Berg Film:

Wiedemann & Berg Film wurde 2003 von Quirin Berg und Max Wiedemann gegründet und steht seit mehr als 20 Jahren für hochwertige und erfolgreiche Kinofilme und Serien. Seit 2020 gehören die Wiedemann & Berg Film und die W&B Television zu LEONINE Studios, dessen Co-Founder Max Wiedemann und Quirin Berg sind.

Zu den über 160 Produktionen zählen der Oscar®-prämierte Kinofilm DAS LEBEN DER ANDEREN, der zweifach Oscar®-nominierte WERK OHNE AUTOR sowie zahlreiche Nummer-1-Hits, darunter WHO AM I - KEIN SYSTEM IST SICHER oder NIGHTLIFE. Im vergangenen Jahr liefen DIE DREI ??? - ERBE DES DRACHEN, WOCHENENDREBELLEN und das internationale Biopic GIRL YOU KNOW IT'S TRUE in den Kinos. Im Herbst 2024 startet die Komödie ALLES FIFTY FIFTY.

Dazu kommt eine Vielzahl an Serien für internationale Streaming-Anbieter wie das erste deutsche Netflix Original "Dark", die als Kult gefeierte Serie "4 Blocks" (Warner TV Serie), mit "Der Pass" eines der ersten Originals für Sky, "Para - Wir sind King" (Warner TV Serie), "Der Greif" für Amazon Prime Video sowie "Eine Billion Dollar" auf Paramount+. Kürzlich ist die Netflix Serie "Crooks" gestartet.

Das erfolgreiche Produktionshaus wurde u.a. für und mit dem Academy Award®, Bambi, Bayerischer Fernsehpreis, Bayerischer Filmpreis, Deutscher Fernsehpreis, Deutscher Filmpreis, Goldene Kamera, Ehrenpreis des FernsehfilmFestival Baden-Baden, Goldene Nymphe, Grimme-Preis, GQ Award, Europäischer Filmpreis, Hollywood Reporter Award, LA Critics Award, Magnolia Award, Rockie Award, BAFTA, César, Romy und Golden Globe nominiert und ausgezeichnet.

Original-Content von: Wiedemann & Berg, übermittelt durch news aktuell