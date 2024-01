Wiedemann & Berg

Neue Geschäftsführung für Wiedemann & Berg Film

München

Wiedemann & Berg Film verstärkt die Geschäftsführung mit Marcus Welke ab 1. Februar und mit Steffi Ackermann ab 1. März 2024.

Marcus Welke ist seit 2022 als Produzent bei Wiedemann & Berg und hat zuletzt die Warner Bros. Discovery Serie CASH (AT) und den Netflix-Film SPIELEABEND betreut. Zuvor war er als Produzent und Gesellschafter bei Film1 und Südstern Film aktiv und verantwortete u.a. Kinofilme wie RUBBELDIEKATZ, LILA LILA oder HEITER BIS WOLKIG.

Steffi Ackermann kommt von Netflix, wo sie zuletzt als Director Series DACH tätig war. Davor war sie bei Warner Bros. als Vice President Local Productions für deutsche Kinofilme zuständig, u.a. für 100 DINGE, DER JUNGE MUSS AN DIE FRISCHE LUFT und ALS HITLER DAS ROSA KANINCHEN STAHL. Als Produzentin verantwortete sie davor u.a. die Kult-Serie DOCTOR'S DIARY.

Quirin Berg, Geschäftsführer LEONINE Studios: "Das deutsche Kino ist ein elementarer Bestandteil unserer Arbeit als Produktionsunternehmen mit Wiedemann & Berg Film und mit LEONINE Studios als Verleih. Wir freuen uns sehr, mit Steffi Ackermann und Marcus Welke zwei herausragende kreative Köpfe an unserer Seite zu wissen, um diese großen Aufgaben in den kommenden Jahren weiter mit Herz und Erfolg zu bespielen."

Marcus Welke: "Wiedemann & Berg Film steht für qualitativ hochwertige Kinofilme, die den Anspruch haben, ein großes Publikum zu erreichen, mit Geschichten, die unterhalten und bewegen. Dieses Ziel entspricht meiner eigenen Vision und Leidenschaft für das Kino. Zusammen mit einem tollen Team freue ich mich sehr auf die kommenden Aufgaben und spannenden Herausforderungen."

Steffi Ackermann: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Rückkehr zum deutschen Kino, um das erfolgreiche Portfolio von Wiedemann & Berg Film zukünftig zu ergänzen".

Beide werden gemeinsam mit dem Team der Wiedemann & Berg Film die Entwicklung und Produktion deutscher Kinofilme für LEONINE Studios voranbringen und an Max Wiedemann und Quirin Berg berichten, die als Chief Production Officers gesamtverantwortlich für die Fiction Produktion der LEONINE Studios sind.

Steffi Ackermann wird zudem die Akquise und Betreuung deutschsprachiger Kino-Koproduktionen übernehmen - in enger Zusammenarbeit mit Cosima von Spreti, die bereits das erfolgreiche Koproduktions-Franchise DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE für LEONINE Studios verantwortet.

Über Wiedemann & Berg Film

Die Wiedemann & Berg Film wurde 2003 von Quirin Berg und Max Wiedemann gegründet.

Pioniergeist, der Fokus auf Qualität, die Zusammenarbeit mit herausragenden Kreativen und ein großartiges Team haben die Firma zu einem der erfolgreichsten Produktionshäuser in Deutschland gemacht.

Erster Kinofilm der Wiedemann & Berg Film war das Regiedebut von Florian Henckel von Donnersmarck DAS LEBEN DER ANDEREN, der 2007 mit einem Oscar® für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet wurde. 2019 erhielt auch WERK OHNE AUTOR zwei Oscar®-Nominierungen. Zu den weiteren Nr.1-Hits fürs Kino zählen unter anderem Baran bo Odars Hacking-Thriller WHO AM I - KEIN SYSTEM IST SICHER, Simon Verhoevens Komödie WILLKOMMEN BEI DEN HARTMANNS (mit knapp 4 Mio. Kinobesuchern erfolgreichster deutscher Film 2016), NIGHTLIFE (erfolgreichster deutscher Film 2020) und DIE DREI ??? - ERBE DES DRACHEN (besucherstärkster deutscher Film 2023).

Aktuell im Kino läuft mit knapp einer Million Besucher die Komödie WOCHENENDREBELLEN sowie die gerade mit dem Bayerischen Filmpreis als "Bester Film" ausgezeichnete internationale Produktion GIRL YOU KNOW IT'S TRUE. 2024 startet u.a. die Komödie ALLES FIFTY FIFTY, für die Regisseur Alireza Golafshan aktuell mit dem Bayerischen Filmpreis für die "Beste Regie" geehrt wurde.

Wiedemann & Berg Film ist ein Unternehmen der LEONINE Studios.

