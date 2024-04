MagentaSport

Eishockey live bei MagentaSport: Mittwoch 1.Finale Berlin-Bremerhaven, Donnerstag WM-Tests

Starke WM der deutschen Frauen ohne Ertrag: "Man regt sich darüber auf, weil wir wissen, dass wir da waren"

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft spielt eine starke WM in den USA, verliert aber nach dem Viertelfinale auch das Spiel um Platz 5 unglücklich. Durch einen Treffer in der Overtime zum 3:2 siegen die Schweizerinnen im Spiel um Platz 5. Dabei hatten die Deutschen mehr als einmal die Chance, die Partie für sich zu entscheiden. "Ja, wir haben die letzten beiden Spiele verloren, man regt sich darüber auf, weil wir wissen, dass wir da waren", bilanziert Coach Jeff MacLeod, der auf seine Mannschaft dennoch "super stolz" ist. Der Bundestrainer nimmt viel Positives mit: "Es ist gut für die Zukunft und das Programm und es motiviert uns für das nächste Jahr, weil es einige Dinge gibt, die wir besser können. Insgesamt war es ein großartiges Turnier für uns." Nationalspielerin Emily Nix geht sogar noch einen Schritt weiter: "Rückblickend können wir auf jeden Fall stolz darauf sein, wie wir uns hier präsentiert haben. Ich denke, wir haben der Welt gezeigt, dass wir da sind und das mit uns zu rechnen ist." 2:4-Niederlage nach 0:3 im 1. Spiel - der Vize-Weltmeister verliert auch seinen 2.WM-Test gegen Tschechien in Phase 1 der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, die am 10. Mai live bei MagentaSport zu sehen ist. Bundestrainer Harold Kreis will den Fokus in Phase 2 darauf legen, "dass die Mannschaft auch spielerisch zusammenwächst." Phase 2 der WM-Vorbereitung beginnt am Donnerstag, 18. April, mit einem zweifachen Test gegen die Slowakei. Live und kostenlos bei MagentaSport.

Nachfolgend Stimmen und Höhepunkte vom WM-Test der Männer und dem Spiel um Platz 5 der deutschen Frauen bei der WM. Das Finale der Frauen WM wird am späten Sonntagabend gezeigt - live ab 23 Uhr. Die Finalserie der Penny DEL zwischen Bremerhaven und Berlin startet am 19. April um 19 Uhr mit Spiel 1 - alle Spiele der Best-of-7-Serie gibt´s live nur bei MagentaSport.

Frauen WM, Spiel um Platz 5: Schweiz - Deutschland 3:2 OT

Zweimal kommt Deutschland gegen die Schweiz zurück, verliert aber unglücklich in der Verlängerung. Am Ende entscheidet eine Einzelaktion von Alina Müller über den Ausgang vom Spiel um Platz 5. Die Niederlage gegen die Schweiz bedeutet, Deutschland wird auch bei der nächsten WM in Gruppe B antreten müssen. Die Schweiz spielt mit nur einem Sieg im gesamten Turnier weiter in Gruppe A, die automatisch die nächste Qualifikation für das nächste WM-Viertelfinale bedeutet. Verstehe einer auf dem Planeten diese Regel.

Jeff MacLeod, Bundestrainer Frauen: "Jedes Mal, wenn wir in diesen Spielen sind, wissen wir, wir sind nah dran. Ja, wir haben die letzten beiden Spiele verloren, man regt sich darüber auf, weil wir wissen, dass wir da waren. Wir wissen, dass wir um die Siege gekämpft haben. Das ist eine gute und eine schlechte Sache. Es ist gut für die Zukunft und das Programm und es motiviert uns für das nächste Jahr, weil es einige Dinge gibt, die wir besser können. Insgesamt war es ein großartiges Turnier für uns." Auf die Mannschaft ist er: "Superstolz." Deswegen sieht er auch nur einen Unterschied zwischen der Schweiz und seinem Team: "Die Farbe der Trikots."

Emily Nix, Deutschland, über das Turnier: "Es ist gerade schwierig, das in Worte zu fassen, weil die Enttäuschung gerade einfach groß ist. Rückblickend können wir auf jeden Fall stolz darauf sein, wie wir uns hier präsentiert haben. Ich denke, wir haben der Welt gezeigt, dass wir das sind und das mit uns zu rechnen ist."

WM-Test der Männer: Tschechien - Deutschland 4:2

Die Tschechen dominieren gegen Deutschland früh in der WM-Vorbereitung. Vor der WM im eigenen Land gewinnt Tschechien deutlich und ohne Gefahr. Es lässt jedoch nicht nur ein Problem in der Mannschaft erkennen, sondern die Nationalmannschaft war Tschechien in allen Belangen unterlegen. Einige positive Aspekte gibt es dennoch. Deutschland spielte sehr effizient und auch im Powerplay konnte sie ihre Qualitäten zeigen. Klar ist, dass dieser vorläufige Kader nicht die WM-Auswahl sein wird. Gegen die Slowakei werden schon in der laufenden Woche neue Spieler dazustoßen.

Harry Kreis, Bundestrainer Herren: "Wir hatten teilweise etwas Mühe mit dem Tempo der Tschechen. Aber insgesamt haben wir gute Sachen mitgenommen aus der defensiven Zone, weil sie einiges an Zeit bei uns verbracht haben. Der Einsatz im letzten Drittel hat mir gut gefallen."

In Phase 2 der Vorbereitung will Kreis noch einiges ändern: "Ein paar Spieler werden dazustoßen. Ich werde mit den Spielern morgen, spätestens übermorgen, sprechen und dann schauen wir, wie die Mannschaft in Phase 2 aussieht."

In der Phase soll der Fokus ganz klar auf dem Teamgefüge liegen: "Dass die Mannschaft immer mehr zusammenfindet. Special Teams sind immer ein Thema, da auch diese intuitive Spielweise. Dass wir unser Defensivspiel festigen und einfach, dass die Mannschaft auch spielerisch zusammenwächst."

