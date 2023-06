Entain Plc

Entain Foundation unterstützt DFB-Trainerinnenprojekt zur Dualen Karriere

London / Frankfurt (ots)

Entain Foundation unterstützt DFB-Trainerinnenprojekt zur Dualen Karriere

Es ist eines der wichtigsten Projekte der DFB-Akademie und des DFB-Spielbetrieb zur Förderung der Spielerinnen der Frauen-Bundesliga: Die "Duale Karriere". Denn wenn die sportliche Laufbahn zu Ende geht, stellen sich die Aktiven oftmals die Frage: Wie geht es weiter? Um eine Perspektive für die Karriere nach der Karriere zu schaffen, wurden im Rahmen des Projekts "Duale Karriere" verschiedene Maßnahmen entwickelt, die den Spielerinnen der Frauen-Bundesligen schon während ihrer aktiven Laufbahn eine berufliche Perspektive aufzeigen.

Das Projekt setzt sich aus vier zentralen Bausteinen zusammen: Die Vergabe von Stipendien für einen Studienplatz, den Ausbau beruflicher Netzwerke, Workshops zu den verschiedensten Themen und die Trainerinnenausbildung.

Die Entain-Foundation, die Stiftung des weltweit führenden Anbieters von Sportwetten, Glücksspielen und interaktiver Unterhaltung Entain plc, der in Deutschland mit der Marke bwin anbietet, unterstützt die Trainerinnenausbildung mit verschiedenen kommunikativen Maßnahmen und einem finanziellen Beitrag. Damit konnten unter anderem erstmals für drei Spielerinnen Stipendien vergeben und so ihre begleitende Trainerinnenausbildung ermöglicht werden.

Ivana Rudelic (FC Bayern München), Nina Brüggemann (Bayer 04 Leverkusen/Hamburger SV) und Jennifer Cramer (1. FFC Turbine Potsdam) absolvierten mittels des Stipendiums in den vergangenen Wochen erfolgreich den Lehrgang und erwarben die B+-Lizenz. Mit der Trainerinnenausbildung baut die Duale Karriere auf das im Jahr 2021 durchgeführte Pilotprojekt mit A-Nationalspielerinnen auf, die eine Ausbildung zur Trainerinnen B+-Lizenz absolviert und abgeschlossen haben.

Grainne Hurst, Director Corporate Affairs von Entain plc und Vorstandsmitglied der Entain Foundation, erläuterte: "Wir freuen uns, dass wir das Anliegen der Entain Foundation, insbesondere auch Sportlerinnen nachhaltig zu fördern, im Rahmen unserer langjährigen Partnerschaft mit dem DFB in einem solch herausragenden gemeinsamen Projekt umsetzen können. Gern unterstützen wir damit die wichtige Arbeit des DFB in ihrem Projekt "Duale Karriere", das Sportlerinnen hilft, eine berufliche Perspektive für die Zeit nach ihrer aktiven Sportlaufbahn zu entwickeln."

Jennifer Cramer (1. FCC Turbine Potsdam) sagt: "Das Stipendium hat mir die Möglichkeit gegeben, begleitend zur aktiven Laufbahn die Trainerinnenlizenz zu erwerben. Für Spielerinnen bietet das Projekt Duale Karriere die Chance, sich auf die Laufbahn nach der aktiven Zeit vorzubereiten. Es ist wichtig, dass es diese Möglichkeit gibt und klasse, dass durch die Stipendien Türen aufgehen und so Perspektiven für uns geschaffen werden."

Die Duale Karriere ist ein Fokusprojekt von "Frauen im Fußball FF27", der ganzheitlichen DFB-Strategie für alle Bereiche des Frauen- und Mädchenfußballs. Das Projekt ist ein Teilprojekt im Setting Frauen im Fußball, das bis zum Jahr 2027 sukzessive entwickelt und auf die Bedürfnisse der Spielerinnen angepasst werden soll. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der ganzheitlichen Entfaltung in der Leistungssportkarriere durch das Ermöglichen eines Bildungsweges für Spitzensportlerinnen.

Entain hat im September 2019 seine globale Stiftung Entain Foundation ins Leben gerufen, um die CSR-Initiativen, Ziele und Spenden der Gruppe auf der ganzen Welt zu koordinieren und zu unterstützen. Über die Stiftung hat sich das Unternehmen verpflichtet, in den nächsten fünf Jahren 100 Millionen Pfund zu spenden. Sportler:innen sollen dabei vor allem durch Breitensport-Projekte unterstützt werden, was unter anderem durch das sogenannte "Pitching In"-Programm der Unternehmensgruppe ermöglicht werden soll.

Über Entain

Entain plc (LSE: ENT) ist ein FTSE100-Unternehmen und einer der weltweit größten Sportwetten- und Glücksspielanbieter, der sowohl online als auch im stationären Geschäft tätig ist. Die Gruppe besitzt ein umfassendes Portfolio an etablierten Marken. Zu den Sportwettenmarken gehören bwin, Bet.pt, Coral, Crystalbet, Eurobet, Ladbrokes, Neds und Sportingbet. Zu den Glücksspielmarken gehören CasinoClub, Foxy Bingo, Gala, Gioco Digitale, Ninja Casino, Optibet, Partypoker und PartyCasino. Die Gruppe besitzt proprietäre Technologie in allen ihren Kernproduktvertikalen und bietet zusätzlich zu ihrem B2C-Geschäft Dienstleistungen für eine Reihe von Drittkunden auf B2B-Basis an.

Die Gruppe betreibt auch ein Joint-Venture mit MGM Resorts, um das Sportwetten- und Glücksspielangebot über BetMGM in den USA zu nutzen. Entain liefert die Technologie, die BetMGM antreibt, sowie exklusive Spiele und Produkte, die speziell in den hauseigenen Spielstudios entwickelt wurden. Die Gruppe ist im Vereinigten Königreich steuerlich ansässig und verfügt über Lizenzen in insgesamt 27 regulierten Märkten. Entain ist ein Leader in den ESG, Mitglied von FTSE4Good, dem DJSI, verfügt über ein AA Rating von MSCI. Die Gruppe hat sich wissenschaftlich fundierte Ziele gesetzt und sich verpflichtet, bis 2035 klimaneutral zu sein und unterstützt über die Entain Foundation eine Vielzahl von Initiativen, die sich auf sicheres Glücksspiel, Breitensport, Vielfalt in der Technologie und Gemeinschaftsprojekte konzentrieren.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Gruppe: www.entaingroup.com

Original-Content von: Entain Plc, übermittelt durch news aktuell