ONEKEY GmbH

ONEKEY erhält ISO/IEC 27001-Zertifizierung und unterstreicht damit den Fokus auf Cybersicherheit

Düsseldorf (ots)

ONEKEY, Europas führender Product Cybersecurity & Compliance Spezialist für Hersteller vernetzter und eingebetteter Systeme, hat die Zertifizierung nach ISO/IEC 27001:2022 erfolgreich erhalten.

Die Zertifizierung bestätigt die Wirksamkeit und kontinuierliche Weiterentwicklung des Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) von ONEKEY und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für höchste Standards in den Bereichen Informationssicherheit, Datenschutz und Risikomanagement.

Die ISO/IEC 27001 ist der weltweit anerkannte Standard für Informationssicherheits-Managementsysteme. Unternehmen müssen dabei nachweisen, dass sie Informationswerte systematisch schützen, Risiken identifizieren und steuern sowie Prozesse zur kontinuierlichen Verbesserung etabliert haben.

Die Zertifizierung umfasst die Entwicklung, den Betrieb und die Bereitstellung der ONEKEY-Plattform für automatisiertes Product Cybersecurity- und Compliance-Management. Diese Plattform automatisiert das Software Bill of Materials (SBOM)-Management, Vulnerability Management, automatisierte Impact-Analysen sowie Funktionen zur Unterstützung regulatorischer Anforderungen, wie z.B. Cyber Resilience Act, IEC62443, ETSI303645, UNR155 und viele andere. Darüber hinaus wurden die zugehörigen Expertendienstleistungen von ONEKEY, einschließlich Penetrationstests, CRA-Readiness-Assessments und Integrationsunterstützung, in den Zertifizierungsumfang einbezogen.

"Die Informationssicherheit unserer Kunden und Partner hat für uns höchste Priorität. Die erfolgreiche ISO/IEC 27001-Zertifizierung bestätigt, dass wir nicht nur führende Lösungen für Product Cybersecurity entwickeln, sondern auch unsere eigenen Prozesse und Systeme nach international anerkannten Sicherheitsstandards betreiben", sagt Jan Wendenburg, CEO bei ONEKEY.

Für Kunden aus den Bereichen Automotive, Industrieautomation, Medizintechnik, Energie, IoT und weiteren regulierten Industrien schafft die Zertifizierung zusätzliche Sicherheit und Transparenz. Sie bestätigt, dass ONEKEY Informationssicherheitsrisiken strukturiert managt und die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen nachhaltig gewährleistet.

Die Zertifizierung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem regulatorische Anforderungen wie der Cyber Resilience Act (CRA), NIS2 und weitere internationale Vorgaben Unternehmen vor neue Herausforderungen stellen. Mit der erfolgreichen Zertifizierung unterstreicht ONEKEY seinen Anspruch, Kunden nicht nur bei der Absicherung ihrer Produkte zu unterstützen, sondern selbst höchste Anforderungen an Governance, Compliance und Informationssicherheit zu erfüllen.

"Vertrauen ist die Grundlage jeder digitalen Wertschöpfung. Die ISO/IEC 27001-Zertifizierung ist für uns daher nicht nur ein Compliance-Nachweis, sondern ein wichtiger Baustein unserer Unternehmensstrategie und unseres Qualitätsversprechens gegenüber Kunden, Partnern und Investoren", ergänzt Jan Wendenburg.

ONEKEY ist Europas führender Spezialist für Product Cybersecurity & Compliance Management und Teil des Investmentportfolios von PricewaterhouseCoopers Germany (PwC). Die einzigartige Kombination der automatisierten ONEKEY Product Cybersecurity & Compliance Platform (OCP) mit Expertenwissen und Consulting Services bietet schnelle und umfassende Analyse, Unterstützung und Management zur Verbesserung der Produkt Cybersecurity und Compliance vom Produkt Einkauf, Design, Entwicklung, Produktion bis zum End-of-Life.

Kritische Sicherheitslücken und Compliance-Verstöße in der Geräte-Firmware werden durch die KI-basierte Technologie innerhalb von Minuten vollautomatisch im Binärcode identifiziert - ohne Quellcode, Geräte- oder Netzwerkzugriff. Durch die integrierte Erstellung von "Software Bills of Materials (SBOMs)" können Software-Lieferketten proaktiv überprüft werden. "Digital Cyber Twins" ermöglichen die automatisierte 24/7 Überwachung der Cybersicherheit auch nach dem Release über den gesamten Produktlebenszyklus.

Der integrierte ONEKEY Compliance Wizard deckt bereits heute die Anforderungen nach IEC 62443-4-2, ETSI EN 303 645, UNECE R1 55 und vielen anderen ab. Im Rahmen des EU-geförderten Projekts CRACoWi (Cyber Resilience Act Compliance Wizard) entwickelt ONEKEY gemeinsam mit 13 europäischen Partnern einen KI-gestützten Assistenten zur automatisierten Umsetzung des EU Cyber Resilience Act (CRA). Dieser unterstützt Unternehmen vom ersten CRA-Scope-Check bis zur Erstellung der notwendigen Declaration of Conformity.

Das Product-Security-Incident-Response-Team (PSIRT) wird durch die integrierte, automatische Priorisierung von Schwachstellen effektiv unterstützt und die Zeit bis zur Fehlerbehebung deutlich verkürzt.

International führende Unternehmen in Asien, Europa und Amerika profitieren bereits erfolgreich von der ONEKEY Product Cybersecurity & Compliance Platform (OCP) und den ONEKEY Cybersecurity Experten.

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