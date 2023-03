Wein Steiermark

CONCOURS MONDIAL DU SAUVIGNON 2023 - Bester Sauvignon Blanc aus der Steiermark

Steiermark (ots)

Der beste Sauvignon Blanc des internationalen Sauvignon Blanc Wettbewerbs Concours Mondial du Sauvignon kommt dieses Jahr aus der Steiermark

44 Mal Gold, 38 Mal Silber und 2 Trophysieger – das ist die stolze Bilanz für die Winzer:innen aus der Steiermark. Die Dubourdieu-Trophäe für den besten Sauvignon Blanc des Bewerbs wird an das Weingut Adam-Lieleg verliehen. Mit der Austria Revelation Trophy vom Weingut Krispel geht ein weiterer Trophysieg in die grüne Mark.

Vom 14. bis 16. März 2023 kämpften 1210 Sauvignon-Weine aus der ganzen Welt um die begehrten Medaillen des Concours Mondial du Sauvignon. 50 internationale Verkoster vergaben Silber- und Goldmedaillen an Weine aus 20 verschiedenen Weinbau-Nationen. Der Wettbewerb fand heuer in Franschhoek in Südafrika statt. 2024 wird die Steiermark Gastgeberland des internationalen Weinwettbewerbs sein.

Die Steiermark zeigt sich gesamtheitlich äußerst erfolgreich: 82 Medaillen und zwei Trophäen gehen heuer in die Steiermark. Über 42 % aller eingereichten Weine wurden mit Gold bzw. Silber ausgezeichnet. Im Goldmedaillen-Ranking liegt die Steiermark mit je 44 Medaillen ex aequo mit Frankreich. Damit tragen ein Viertel aller im Bewerb vergebenen Goldmedaillen die Herkunft STEIERMARK. Im Länder Ranking liegt Österreich mit 85 Gesamt Medaillen (82 davon aus der Steiermark) hinter Frankreich mit 115 Medaillen.

Der Concours Mondial du Sauvignon

Der Concours Mondial du Sauvignon Blanc ist ein internationaler Weinwettbewerb, dessen Ziel es ist, die Vielfalt des Sauvignon Blanc zu präsentieren. Die Veranstaltung findet alljährlich im Frühjahr in einer ausgewählten Weinregion statt. Die Blindverkostungen erfolgen durch eine hochkarätige Jury mit Mitgliedern aus zahlreichen Ländern. Die besten Weine werden mit Gold- und Silbermedaillen geehrt. Zusätzlich verleiht der Concours Mondial Auszeichnungen in bestimmten Kategorien für Einreichung mit der jeweilig höchsten Punkteanzahl.

Best Sauvignon of the Competition - Dubourdieu Trophy

2021 Sauvignon Blanc Sieme Eichberg, Südsteiermark DAC, Weingut Adam-Lieleg

Austria Revelation Trophy

2020 Sauvignon Blanc Neusetzberg, Vulkanland Steiermark DAC, Weingut Krispel

Weitere Informationen: Concours Mondial du Sauvignon 2023 • Wein Steiermark

Wein Steiermark

Der Verein Wein Steiermark dient der Zielsetzung, Maßnahmen zum Schutz und zur Absatzförderung von Steirischem Wein zu setzen. Der Steirische Wein und das DAC-Herkunftssystem werden im In- und Ausland vermarktet. Derzeit zählt der Verein rund 460 Mitgliedsbetriebe. Die Steirischen Winzer bewirtschafteten aktuell 5.096 ha Weingartenfläche und produzierten 2022 gesamt 229.313 Hektoliter Wein. Damit hält die Steiermark etwas mehr als 10% der gesamtösterreichischen Weinbaufläche. www.steiermark.wine

Original-Content von: Wein Steiermark, übermittelt durch news aktuell