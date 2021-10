Livinguard AG

Zukunftssichere Lösungen von Livinguard: Technologie erneut als hocheffizient getestet und gegen COVID-Delta-Variante wirksam

Cham (ots)

Livinguard beweist mit neuen wissenschaftlichen Testergebnissen einmal mehr seine Pionierstellung am internationalen Markt für innovative und nachhaltige Hygienelösungen. Neue Untersuchungen des renommierten IRSHA-Instituts (Interactive Research School for Health Affairs, Puna, Indien) bestätigen die hohe Wirksamkeit der selbstdesinfizierenden Livinguard Technologie gegen SARS-CoV-2 sowie die Delta-Variante des Virus. Gesichtsmasken, die mit Livinguard Technologie behandelt sind*, inaktivieren auf ihrer Innen- und Außenschicht zuverlässig mehr als 99 Prozent der Coronaviren, mit denen sie in Kontakt kommen.

Die Ergebnisse folgen auf eine Reihe wissenschaftlicher Nachweise über die Wirksamkeit der Livinguard Technologie, die unter anderem durch umfangreiche Tests von Forschern der Freien Universität Berlin und der University of Arizona belegt ist. Aufgebracht auf Textilien und weiteren Oberflächen wie Kunststoffe oder Papier, sorgt die Livinguard Technologie für eine dauerhafte Desinfektion. Das Wirkprinzip basiert auf positiven Ladungen und zerstört kontinuierlich 99,9 Prozent der Krankheitserreger (Mikroben) wie Viren und Bakterien, einschließlich Influenza- und Gelbfieberviren, SARS-CoV-2, Tuberkulose- und E. Coli- Bakterien, Staphylokokken und Salmonellen.

Von der hohen Wirksamkeit der Livinguard Technologie profitieren besonders Regionen, in denen das Infektionsgeschehen von der deutlich ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus dominiert wird. In Deutschland und Europa sind laut RKI zuletzt beinahe alle Infektionen auf die Delta-Variante zurückzuführen. Ein erneuter Anstieg der Inzidenz zum Winter hin ist vor diesem Hintergrund nicht auszuschließen. Entsprechend wertvoll sind die neuen Daten zur Wirksamkeit der Livinguard Technologie, die, beispielsweise auf Gesichtsmasken angewendet, einen maßgeblichen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten können.

Sanjeev Swamy, CEO und Gründer von Livinguard, kommentiert: "Die neuen Ergebnisse zur hohen Effizienz unserer Technologie gegen das Coronavirus, inklusive der Delta-Variante, beweisen einmal mehr die Zukunftssicherheit unserer Lösungen. Wir haben eine wegweisende Innovation geschaffen, die sich auch nach der COVID-Pandemie durchsetzen und die Hygienetechnologie nachhaltig revolutionieren wird. Nicht zuletzt deshalb ist die kontinuierliche Überprüfung der Wirksamkeit und Sicherheit unserer Technologie unerlässlich. Vor dem Hintergrund der aktuellen Resultate bin ich mehr denn je überzeugt davon, dass unsere selbstdesinfizierenden Livinguard Masken als sichere und vor allem umwelt- und ressourcenschonende Alternative die Einwegmaske ablösen werden."

*Livinguard PRO, ULTRA, STREET und KIDS Masken

Verfügbarkeit von Livinguard-Masken

Die Livinguard Masken und weitere Produkte, die mit der Livinguard-Technologie behandelt wurden, sind online bei Livinguard, Amazon sowie im ausgewählten Einzelhandel erhältlich.

###

Über Livinguard AG:

Livinguard ist eine innovative und umweltfreundliche Hygienetechnologie-Unternehmen mit Sitz in Cham (Schweiz). Die Technologie von Livinguard ist die weltweit erste ihrer Art, deren selbstdesinfizierende Wirkungsweise auf Textilien durch die EPA bestätigt wurde. Livinguard lizenziert seine patentierten Technologien an Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Endkunden zu verbessern. Die Livinguard AG ist in der Schweiz ansässig und vertreibt seine Produkte weltweit. Sie hat Niederlassungen in Deutschland, USA, Singapur, Japan, Indien und Südafrika.

Die ständig zunehmende Umweltverschmutzung, der globale Reiseverkehr, die gemeinsame Mobilität und die Verbreitung von arzneimittelresistenten Mikroben haben zu einer wachsenden Bedrohung durch Infektionskrankheiten geführt. Livinguard sieht seine Technologie als wesentliche Schutzmaßnahme, die Milliarden von Menschen mehr Sicherheit und eine bessere Gesundheit bieten kann. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass unsere Zukunft an nachhaltige Lösungen gebunden ist, die unsere Umwelt und uns schützen. Daher setzt sich Livinguard für die Entwicklung hochwirksamer Technologien ein, die den Verbrauch von Ressourcen minimieren.

Weitere Informationen auf livinguard.com sowie @livinguardtech auf Facebook und Instagram.

Original-Content von: Livinguard AG, übermittelt durch news aktuell