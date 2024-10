Online Marketing Kingz

Pornokonsum in Deutschland: die beliebtesten Pornokategorien

Auf welche Pornos stehen Deutschen im Vergleich zu anderen Europäern?

Ravensburg

Eine neue Analyse der Suchgewohnheiten in Deutschland und 20 weiteren europäischen Ländern enthüllt die beliebtesten Pornokategorien der Internetnutzer. Überraschend an der Spitze der Suchanfragen: MILF-Inhalte, die in fast allen Ländern Europas mit Abstand die höchste Beliebtheit aufweisen. Auch in Deutschland wurde diese Kategorie mit rund 44 Millionen monatlichen Suchanfragen besonders häufig aufgerufen.

Deutschland im Vergleich: Während MILF-Inhalte in Deutschland und Italien mit Abstand führend sind, liegen in Frankreich und Spanien zusätzlich Kategorien wie "Mature Porn" und "Big Tits" hoch im Kurs. Anal-Inhalte und "Japanese Porn" sind ebenfalls europaweit populär, aber vor allem in Deutschland, Italien und Polen häufiger gesucht.

Regionale Vorlieben und Trends: Die Daten zeigen einige regionale Präferenzen auf:

In osteuropäischen Ländern wie Polen und Tschechien finden sich Czech Porn und Russian Porn unter den häufigsten Suchanfragen.

und unter den häufigsten Suchanfragen. Cosplay erfreut sich einer hohen Beliebtheit in Ländern wie Italien und Deutschland, was das steigende Interesse an fantasievollen Erotik-Inhalten widerspiegelt.

erfreut sich einer hohen Beliebtheit in Ländern wie Italien und Deutschland, was das steigende Interesse an fantasievollen Erotik-Inhalten widerspiegelt. Asian Porn wird besonders in Deutschland und Schweden häufig gesucht, was auf die Vielfalt an Geschmäckern innerhalb Europas hinweist.

Spezielles Interesse an "Realität" und Amateurinhalten: Kategorien wie Amateur Porn und Handjob zählen europaweit ebenfalls zu den beliebtesten Suchbegriffen. Dies zeigt das starke Interesse an authentischen und weniger gestellten Inhalten, die den Nerv der Zeit zu treffen scheinen.

Spannender Blick auf spezielle Nischen: Kategorien wie Fisting, Cosplay und Arab Porn werden zwar seltener gesucht, aber haben je nach Land eine treue Fangemeinde. Vor allem in Italien und Frankreich sind diese Kategorien häufiger vertreten, was möglicherweise auf kulturelle Unterschiede und spezifische Vorlieben hinweist.

Eine gemeinsame Sprache der Vorlieben: Trotz regionaler Unterschiede lassen die Daten darauf schließen, dass europäische Internetnutzer oft ähnliche Interessen teilen, wenn es um ihre Vorlieben in der Erotik geht. Themen wie Lesbian Porn und Big Ass rangieren in vielen Ländern in den Top 10 der Suchanfragen und zeigen die weite Verbreitung klassischer Kategorien.

Zusätzlich zur Betrachtung der absoluten Suchvolumina pro Kategorie gibt die Studie auch Aufschluss darüber, wie die Suchbegriffe pro Kopf in den jeweiligen Ländern im Verhältnis zur Einwohnerzahl abschneiden. Diese Perspektive zeigt einige besonders interessante Details und hebt länderspezifische Vorlieben hervor:

Die nordischen Länder sind Spitzenreiter in der MILF-Kategorie: Schweden und Dänemark führen mit über 125 % und 116 % Suchanfragen pro Kopf für "MILF" die Liste an. Die starke Präferenz für diese Kategorie zeigt, dass diese Vorliebe in den nordischen Ländern überproportional hoch ist. Tschechien und Slowakei - regionale Vorlieben im Fokus: In Tschechien ist die Kategorie "Czech Porn" besonders beliebt, mit einem Wert von über 84 % im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Ähnlich verhält es sich in der Slowakei, wo ebenfalls regionale Inhalte mit 90 % Suchanfragen für "Czech Porn" herausstechen. Hier wird die Nachfrage nach authentischen, lokaleren Inhalten besonders deutlich. Irland und die Kategorie "Squirt": Mit einem überdurchschnittlich hohen Wert von 42,6 % liegt Irland in Europa bei "Squirt" an der Spitze. Diese Vorliebe ist in keinem anderen Land so stark ausgeprägt, was auf eine länderspezifische Nachfrage in Irland hinweist.

Die Analyse gibt einen spannenden Einblick in das, was die Menschen in Europa in ihrer Freizeit online interessiert, und spiegelt zugleich die Vielfalt an Vorlieben und Tabubrüchen wider. Während einige Kategorien stabil über die Länder hinweg dominieren, gibt es in anderen Bereich spannende Abweichungen, die auf kulturelle Eigenheiten hinweisen könnten.

Für weitere Informationen zu dieser Studie und anderen Themen im Bereich Dating, besuchen Sie bitte die Webseite www.sexportale-vergleich.de.

