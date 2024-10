Online Marketing Kingz

Haben die Deutschen ein Sex-Problem?

Welche Fragen stellen die Deutschen im Internet zum Thema Sex?

Ravensburg (ots)

Sexualität ist ein Thema, das die Menschen weltweit beschäftigt, und auch in Deutschland ist das nicht anders. Eine aktuelle Analyse der am häufigsten gestellten Fragen rund um Sex zeigt, dass die Deutschen nicht nur neugierig, sondern auch sehr interessiert an praktischen Informationen und Ratschlägen sind. Von der Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs bis hin zu spezifischen Fragen über Orgasmus und Verhütung - die Bandbreite ist groß.

Die Analyse zeigt die 50 am häufigsten im Internet gestellten Sexfragen der letzten 12 Monate. Mit Spitzenwerten von bis zu 80.400 Suchanfragen pro Jahr, zielt die Suchhistorie auf grundlegende Fragen zum Eheleben sowie auf Themen der Fortpflanzung, Körperlichkeit und persönliche Vorlieben.

Die Top 5 der Sexfragen

Wie oft Sex nach 20 Jahren Ehe? - Mit durchschnittlich 6700 Suchanfragen pro Monat (80.400 pro Jahr) ist dies die meistgesuchte Frage der Deutschen. Sie verdeutlicht die Unsicherheit vieler Paare über die Normalität ihrer Sexualität im langjährigen Eheleben. Wie oft Sex, um schwanger zu werden? - Der Kinderwunsch bleibt ein zentrales Thema in vielen Partnerschaften. Mit 75600 Suchanfragen im letzten Jahr zeigen sich viele Paare unsicher darüber, wie oft Geschlechtsverkehr für eine Schwangerschaft erforderlich ist. Was mögen Männer beim Sex? - Mit 54000 Suchanfragen zeigt sich ein deutliches Interesse daran, wie Partner die gegenseitige Zufriedenheit im Bett fördern können. Wie haben Lesben Sex? - Diese Frage erreichte 51600 Suchanfragen, was auf ein wachsendes Interesse an der Vielfalt sexueller Erfahrungen hindeutet. Wie haben Schwule Sex? - Auch die männliche Homosexualität zieht mit 51000 Anfragen viel Aufmerksamkeit auf sich.

Vielfalt der Themen

Das Spektrum der Fragen erstreckt sich von rein praktischen Informationen über Kalorienverbrauch beim Sex ("Wie viele Kalorien verbrennt man beim Sex?" - 48.000 Suchanfragen) bis hin zu gesellschaftlich geprägten Themen wie der Rolle von Sex in der Ehe ("Wie wichtig ist guter Sex für die Ehe?" - 48.000 Anfragen).

Auch Unsicherheiten über körperliche Normen und Erwartungen spiegeln sich in Fragen wie "Ist 15 cm zu kurz?" (46.800 Anfragen) oder "Wie viel cm sind perfekt für eine Frau?" (44.400 Anfragen) wider.

Fragen rund um Lust und Orgasmus

Ein großes Interesse gibt es ebenfalls in Bezug auf die Lust und den Orgasmus. Fragen wie "Wie komme ich zum Orgasmus?" und "Wie fühlt sich ein weiblicher Orgasmus an?" gehören zu den häufigsten Anfragen, mit jeweils 30.000 Suchanfragen pro Jahr.

Verhütung und Gesundheit

Verhütung bleibt ein zentrales Thema, vor allem bei Fragen wie "Wie kann ich als Frau verhüten?" (31.200 Anfragen) oder spezifischen Themen wie "Welches Kondom braucht man für 15 cm?" (24.000 Anfragen).

Zusammengefasst geben diese Daten nicht nur Aufschluss über die sexuellen Themen, die die Menschen beschäftigen, sondern auch darüber, wie sich das Verständnis von Sexualität in der Gesellschaft verändert. Die wachsende Neugier auf Themen wie "Sex Positivity" und "Kinky Sex" zeigt, dass die Menschen offener und experimentierfreudiger werden.

Die Liste der Top-50 Fragen spiegelt die Bandbreite der Themen wider, die von körperlicher und emotionaler Gesundheit bis hin zu sexuellen Vorlieben und Beziehungen reichen. In einer Zeit, in der offene Gespräche über Sexualität immer wichtiger werden, bieten diese Daten einen interessanten Einblick in die Anliegen und Bedürfnisse der Bevölkerung.

Für weitere Informationen zu dieser Studie und anderen Themen im Bereich Dating, besuchen Sie bitte die Webseite www.sexportale-vergleich.de.

