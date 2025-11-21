Globus Baumarkt

Globus Baumarkt gewinnt den Marketing Award Saar 2025 für seine Arbeitgebermarke

Bild-Infos

Download

Völklingen (ots)

Im Rahmen der Verleihung des Marketing Award Saar 2025 in Saarbrücken wurde das Team von Globus Baumarkt in der Kategorie "Best of Employer Branding und Recruiting" ausgezeichnet. Bereits zum siebten Mal würdigte der Marketing Club Saar e.V. als einer der größten Wirtschaftsclubs im Südwesten herausragendes Marketing im Saarland und den angrenzenden Regionen.

"Unsere Mitarbeiter stehen im Mittelpunkt unseres Erfolgs und erst durch sie wird unsere Marke lebendig. Dieser Award zeigt uns einmal mehr, dass wir mit unserer offenen, werteorientierten und menschennahen Kommunikation Nägel mit Köpfen machen", sagt Timo Huwer, Sprecher der Geschäftsführung von Globus Baumarkt.

Die Jury lobte den Aufbau und das Design der glaubwürdigen Arbeitgeberkommunikation sowie die erfolgreichen Kampagnen in sozialen Medien zur authentischen Darstellung des Arbeitsumfelds und der Unternehmenskultur. Melanie Isberner, Bereichsleiterin Employer Branding und Mitarbeiterservice freut sich: "Diese Auszeichnung ist eine tolle Anerkennung für unsere Teamleistung. Sie zeigt, wie gut wir abteilungsübergreifend zusammenarbeiten und wie stark wir gemeinsam sind. Unser Arbeitgeberslogan bringt es hier genau auf den Punkt 'Gemeinsam immer eine Idee besser'."

Globus Baumarkt hat seine neue Arbeitgebermarke 2024 gelauncht. Bestehende Mitarbeiter langfristig zu binden, ist das zentrale Konzept, ergänzt durch gezielte Nachwuchsrekrutierung und eigene Nachwuchsarbeit. "Moderne Arbeitgeberkommunikation soll vor allem echt sein. Mit unserer Arbeitgebermarke zeigen wir Haltung, vermitteln Wertschätzung und schaffen es, die Menschen hinter Globus Baumarkt sichtbar zu machen. Für alle unsere Mitarbeiter aus den 90 Baumärkten und unserer Unternehmenszentrale und natürlich auch für neue Talente", so Melanie Isberner.

Über Globus Baumarkt

Das Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte. Mit rund 9000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und führenden Baumärkten Deutschlands.

Zum 14. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2025 in der "Baumarktstudie" von Anxo Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin zum besten Baumarkt Deutschlands gewählt. In dieser Verbraucherumfrage belegt Globus Baumarkt bei fünf Hauptkategorien - Mitarbeiter, Qualität und Service, Sortimentsauswahl, Einkaufsatmosphäre und unternehmerische Verantwortung - den ersten Platz und somit die Spitzenposition bei der Gesamtbeurteilung.

Auch gehört Globus Baumarkt zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat 2025 das Unternehmen zum vierten Mal in Folge zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Baumarkt mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.

Mehr Informationen unter www.globus-baumarkt.de

Weitere Presse-Mitteilungen unter www.globus-baumarkt.de/info/unternehmen/presse

