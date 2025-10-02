Globus Baumarkt

Globus Baumarkt Rottenburg feiert gemeinsam mit seinen Kunden die Neueröffnung nach Modernisierung und Erweiterung

Völklingen/Rottenburg am Neckar (ots)

Die Fassade im strahlenden Orange mit neuem Globus-Baumarkt-Logo, der Innenbereich komplett neu - offener, übersichtlicher und rund 1200 Quadratmeter größer. Mit einem neuen Raumkonzept, einem erweiterten Warensortiment und praktischen Serviceangeboten präsentiert sich der Globus Baumarkt Rottenburg am Neckar mit integriertem Gartencenter bei seiner Neueröffnung am Donnerstag, 2. Oktober 2025. Rund eineinhalb Jahre dauerte der Umbau des seit 1998 bestehenden Marktes, der zum Unternehmen Globus Baumarkt mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen gehört.

"Immer eine Idee besser" - so positioniert sich Globus Baumarkt mit seinem prägnanten Slogan als verlässlicher Partner für Heimwerker, Handwerker und Gartenfans. "Für unsere Kunden bringen die Modernisierung und die Erweiterung viele Vorteile", freut sich Marktleiter Benjamin Beck, der schon seit 16 Jahren im Unternehmen ist und seit 2022 zum Team Rottenburg gehört. "Die Orientierung im Markt ist leichter, die Warenpräsentation attraktiver und das Sortiment vielfältiger. Damit erfüllen wir unseren Anspruch, ein bequemes, angenehmes und vor allem modernes Einkaufserlebnis zu ermöglichen."

Über 60000 Artikel rund ums Wohnen, Bauen und Gärtnern

Ein positives Raumgefühl vermittelt bereits der Eingangsbereich des Gebäudes mit einer Verkaufsfläche von rund 8500 Quadratmetern. Ein breiter Mittelgang führt durch den Markt, der vom Anfänger bis zum Profi mit über 60000 Artikeln alles bietet, was rund um Haus, Haushalt und Außenbereich benötigt wird. Gut sichtbare Abteilungsinfotheken und ein durchdachtes Kundenleitsystem sorgen dafür, dass Besucher sich im barrierefreien Markt schnell zurechtfinden.

Nach der Modernisierung gibt es im Globus Baumarkt Rottenburg zudem viel zu entdecken, wie etwa die moderneren Ausstellungen in den Bereichen Autozubehör, Sanitär, Lampen sowie Farben mit komplett neuem Erlebniskonzept und der Farbmischanlage. Zu einem ausgiebigen Einkaufserlebnis laden auch die großzügig gestaltete Fläche rund um Garten und Freizeit mit Pflanzen, Gartenmöbeln und Grills sowie die vergrößerte Abteilung Deko mit dem komplett neuen Bereich Basteln ein. Für Haustierbesitzer gibt es nun Tierbedarf samt Premium-Tiernahrung sowie weiteres Zubehör. Auch Angler finden im Markt alles, was sie für ihr Hobby benötigen.

Bekenntnis zum Standort Baden-Württemberg - Sicherung von Arbeitsplätzen

Auch für das Team werde sich der Umbau positiv auswirken, ist Gerald Neumayr, Geschäftsführer Vertrieb bei Globus Baumarkt, überzeugt. Aktuell sind im Globus Baumarkt Rottenburg über 65 Mitarbeiter beschäftigt. "Mit der Investition von rund 9 Millionen Euro in die Modernisierung und die Erweiterung des Marktes bekennen wir uns zum Standort Baden-Württemberg und leisten einen Beitrag zur Sicherung von Arbeitsplätzen", betont Gerald Neumayr.

Umweltfreundlich - energiesparende Gebäudetechnik und E-Ladestationen

Im Zuge der innovativen Neugestaltung wurden auch zahlreiche ökologische Maßnahmen umgesetzt. "Wir nutzen bei Baumaßnahmen dieser Größenordnung die Gelegenheit, auch in ökologischer Hinsicht neue Maßstäbe zu setzen", erklärt Gerald Neumayr.

So wurde der Globus Baumarkt Rottenburg mit energiesparender Gebäudetechnik ausgestattet. Hierzu gehören eine ressourcenschonende LED-Beleuchtung, eine Infrarotheizung, die Nutzung von Regenwasser sowie die Installation einer Photovoltaikanlage. Die Strommenge, die mit dieser Anlage aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, entspricht dem Jahresverbrauch von zirka 100 Einfamilienhäusern. Ebenso nachhaltig gestaltet wurde der Parkplatz mit seinen 291 Kundenparkplätzen, auf dem jetzt Schnell-Ladesäulen für Elektrofahrzeuge zur Verfügung stehen. "Bei den Ladestationen für E-Fahrzeuge bieten wir zu 100 Prozent Ökostrom an", sagt Gerald Neumayr.

Darüber hinaus können Kunden an den Schnellkassen selbst entscheiden, ob sie sich ihren Kassenbon ausdrucken lassen oder von dem digitalen Kassenbon Gebrauch machen möchten, um beim Papiersparen zu helfen. Kundenorientiert bleibt, dass die vier Schnellkassen als Selbstbedienungs- oder alternativ als konventionelle Kassen genutzt werden können. Dort steht jederzeit Kassenpersonal bereit, das beim Scannen behilflich ist oder auf Wunsch den Kassiervorgang für die Kunden übernimmt.

Click & Collect-Service, Maschinenvermietung und 24/7 Gasflaschen-Tauschautomat

Schnell und komfortabel ist der etablierte und gut angenommene Click & Collect-Service. Hier können Kunden im Globus-Baumarkt-Onlineshop reservierte Artikel bereits innerhalb einer Stunde im Markt oder im Außenbereich an der Warenausgabe abholen.

Hilfe bei der Realisierung von Bau- und Renovierungsprojekten leisten außerdem die Maschinenvermietung mit einem breiten Sortiment an Baumaschinen, Werkzeugen und Gartenmaschinen sowie der Anhängerverleih, ein Lieferservice und das Zuschnitt-Center für Holz, Platten und Fensterbänke. Ein Schlüsseldienst und eine Luftballontankstelle runden das umfangreiche Angebot im Servicebereich ab.

Praktisch ist auch der 24/7 Gasflaschen-Tauschautomat im Außenbereich, an dem Kunden während und außerhalb der Öffnungszeiten die Möglichkeit haben, Gasflaschen zu kaufen und zu tauschen.

20% Rabatt-Aktion zur Neueröffnung

Um die Neueröffnung des Globus Baumarktes Rottenburg gebührend zu feiern, erhält man mit der Globus-Baumarkt-Kundenkarte am Donnerstag, 2. Oktober, sowie am darauffolgenden Samstag, 4. Oktober, 20 Prozent Rabatt auf seinen Einkauf.

Zahlen und Fakten zum Globus Baumarkt Rottenburg

Der Globus Baumarkt Rottenburg wurde im September 1998 eröffnet. Er ist einer von insgesamt 13 Globus Baumärkten, die die Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG in Baden-Württemberg betreibt. Insgesamt beschäftigt die Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG in Baden-Württemberg über 1000 Mitarbeiter, davon über 65 im Globus Baumarkt Rottenburg.

Über Globus Baumarkt

Das Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte. Mit rund 9000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und führenden Baumärkten Deutschlands.

Zum 14. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2025 in der "Baumarktstudie" von Anxo Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin zum besten Baumarkt Deutschlands gewählt. In dieser Verbraucherumfrage belegt Globus Baumarkt bei fünf Hauptkategorien - Mitarbeiter, Qualität und Service, Sortimentsauswahl, Einkaufsatmosphäre und unternehmerische Verantwortung - den ersten Platz und somit die Spitzenposition bei der Gesamtbeurteilung.

Auch gehört Globus Baumarkt zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat 2025 das Unternehmen zum vierten Mal in Folge zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Baumarkt mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.

Mehr Informationen unter www.globus-baumarkt.de

Weitere Presse-Mitteilungen unter www.globus-baumarkt.de/info/unternehmen/presse

