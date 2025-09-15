Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Globus Baumarkt bleibt Kundenliebling - Übergabe der Urkunde

Bild-Infos

Download

Völklingen (ots)

Der beste Baumarkt Deutschlands? Aus Kundensicht Globus Baumarkt und das bereits zum 14. Mal in Folge. Das bestätigt die renommierte Baumarktstudie 2025 von Anxo Management Consulting und des diy-Fachmagazins. Timo Huwer, Sprecher der Geschäftsführung von Globus Baumarkt, freut sich über die überreichte Urkunde in der Völklinger Unternehmenszentrale und betont: "Die Auszeichnung ist für uns kein Ruhekissen, sondern Rückenwind. Wir gehen den Weg der Kundenorientierung konsequent weiter - mit Kopf, Herz und Werkzeug."

In dieser breit angelegten Verbraucherumfrage überzeugt Globus Baumarkt insbesondere in den Bereichen Mitarbeiter, Qualität und Service, Sortimentsauswahl, Einkaufsatmosphäre sowie unternehmerische Verantwortung. Bei insgesamt 31 von 47 Einzelkriterien belegt Globus Baumarkt den ersten Platz und erreicht damit die höchste Gesamtwertung.

"Dass wir mit unseren Mitarbeitern bei Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Beratungsqualität, Engagement und Personalverfügbarkeit die Kunden begeistern, zeigt uns deutlich, dass wir unsere Unternehmenswerte über alle Kanäle hinweg täglich leben", sagt Timo Huwer.

Auch schätzen die Kunden bei Globus Baumarkt die Produktqualität, die Warenverfügbarkeit, die Vielfalt an neuen Produkten und an Eigenmarken, die attraktiven Garantieleistungen sowie die Hausgastronomie "Trefferia". Zudem genießt Globus Baumarkt ein hervorragendes Preis-Leistungsimage und behauptet sich damit sogar im Umfeld der Baumarkt-Discounter. Darüber hinaus wird Globus Baumarkt im Wettbewerbervergleich als das nachhaltigste und glaubwürdigste Unternehmen wahrgenommen, das seinen Mitarbeitern die besten Arbeitsbedingungen bietet.

"Zum 14. Mal in Folge auf Platz eins - das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von zuhören, anpacken und gemeinsam immer eine Idee besser machen!", so Timo Huwer abschließend.

Über Globus Baumarkt

Das Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte. Mit rund 9.000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und führenden Baumärkten Deutschlands.

Zum 14. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2025 in der "Baumarktstudie" von Anxo Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin zum besten Baumarkt Deutschlands gewählt. In dieser Verbraucherumfrage belegt Globus Baumarkt bei fünf Hauptkategorien - Mitarbeiter, Qualität und Service, Sortimentsauswahl, Einkaufsatmosphäre und unternehmerische Verantwortung - den ersten Platz und somit die Spitzenposition bei der Gesamtbeurteilung.

Auch gehört Globus Baumarkt zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat 2025 das Unternehmen zum vierten Mal in Folge zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Baumarkt mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.

Mehr Informationen unter www.globus-baumarkt.de

Weitere Presse-Mitteilungen unter www.globus-baumarkt.de/info/unternehmen/presse

Original-Content von: Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell