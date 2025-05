Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Globus Baumarkt Baumpflanzaktion: 15 Azubis treffen auf 2.000 Bäume

Bild-Infos

Download

Völklingen (ots)

Baumpflanzen ist für die Azubis von Globus Baumarkt seit 2013 gelebte Tradition. Die bereits achte Baumpflanzaktion findet am 5. und 6. Mai statt, dieses Mal in Kell am See im Hunsrück bei Trier. Aus der Völklinger Unternehmenszentrale packen 15 Azubis und 5 betreuende Helfer mit an. Ziel ist, gemeinsam einen Mischwald mit langlebigen Laubbaumarten und Gehölzen zu pflanzen - insgesamt 2.000 Bäume in zwei Tagen.

Luca ist in der Ausbildung zum Kaufmann im E-Commerce und hat bereits mit Globus Baumarkt am World Cleanup Day teilgenommen: "Ich weiß, dass solche Einsätze schon fordernd sein können, aber wir damit einen tollen Beitrag für die Umwelt leisten. Besonders freue ich mich auf den gemeinsamen Team-Abend am ersten Tag." Paulina, Azubi zur Kauffrau für Büromanagement, schätzt die offene Unternehmenskultur und ergänzt: "Klar, wird das Pflanzen von so vielen Bäumen eine Herausforderung, aber es wird sicher lustig, weil wir uns alle gut verstehen. Schön, dass bei Globus Baumarkt mehr als der Arbeitsalltag zählt."

Unterstützt wird die Baumpflanzaktion von einem Forstingenieur und einem Forstwirt der Holz.ConZert GmbH. Mit dabei sind auch der Waldbauer und ein betreuender Förster sowie das Team der Abteilungen Personalentwicklung und Nachhaltigkeit von Globus Baumarkt. "Zwei Tage lang sind wir gemeinsam aktiv und engagieren uns tatkräftig für die Aufforstung. Bei diesem Azubi-Projekt geht es uns um Spaß, Teamarbeit und die Vermittlung wichtiger waldpädagogischer Inhalte", so Sabrina Beckmann, Leiterin Qualitäts- und Nachhaltigkeitsmanagement bei Globus Baumarkt. "Globus Baumarkt spendet diese 2.000 Bäume im Wert von 10.000 Euro an den Waldbauer. Ganz besonders freuen wir uns auf unseren 16.000sten Baum. Das werden wir natürlich feiern - und dann pflanzen wir weiter!"

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Das Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte. Mit rund 9.000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und führenden Baumärkten Deutschlands.

Zum 13. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2023 in der Verbraucherumfrage von Konzept & Markt und Anxo Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin des Dähne Verlags zum kundenfreundlichsten Baumarktunternehmen Deutschlands gewählt. Beim Kundenmonitor Deutschland 2024 landete Globus Baumarkt in mehreren Kategorien auf Platz eins, darunter "Aktiver Einsatz für Umweltschutz", "Warenpräsentation", "Auffindbarkeit der Produkte im Markt" und "Weiterempfehlung".

Außerdem gehört das Unternehmen Globus Fachmärkte zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat 2025 das Unternehmen zum vierten Mal in Folge zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Fachmärkte mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.

