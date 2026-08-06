LAG Jungen- und Männerarbeit Sachsen e.V. - Bundesfach- und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz

Erste Männerschutzwohnung in Hessen eröffnet - weiterer Schritt beim Ausbau des Gewaltschutzes für Männer

Bild-Infos

Download

Darmstadt/Dresden (ots)

Ab dem 10. August finden erstmals auch in Hessen von häuslicher Gewalt betroffene Männer einen geschützten Zufluchtsort im eigenen Bundesland. Mit der Eröffnung der ersten Männerschutzwohnung in Südhessen entsteht ein lange fehlendes Angebot für Männer, die aufgrund von Gewalt ihr Zuhause verlassen müssen. Die an einem anonymen Ort gelegene Wohnung bietet Platz für zwei Männer sowie, sofern erforderlich, für deren Kinder und wird von der Flexiblen Jugendhilfe e. V. betrieben. Neben einer sicheren Unterkunft erhalten die Bewohner sozialpädagogische und psychosoziale Unterstützung auf dem Weg in ein gewaltfreies Leben.

Die Eröffnung ist zugleich Teil einer erfreulichen Entwicklung: Innerhalb der vergangenen zwölf Monate wurden auch in Hamburg, Hannover und Stendal neue Männerschutzwohnungen eingerichtet. Das bundesweite Hilfesystem für gewaltbetroffene Männer wächst damit weiter - wenn auch von einem bislang sehr niedrigen Niveau aus.

Noch bis vor Kurzem mussten Männer aus Hessen häufig in andere Bundesländer vermittelt werden, wenn sie akut Schutz benötigten. Dass dies künftig nicht mehr notwendig ist, stellt einen wichtigen Fortschritt dar. Die neue Schutzwohnung verkleinert die erhebliche Versorgungslücke und verbessert die Hilfemöglichkeiten für Betroffene sowie für Polizei, Beratungsstellen und andere Fachkräfte, die Männer in akuten Gewaltsituationen unterstützen.

Gleichzeitig macht die Neueröffnung deutlich, dass der Ausbau des Hilfesystems noch längst nicht abgeschlossen ist. Trotz der jüngsten Fortschritte gibt es in vielen Regionen Deutschlands weiterhin keine Schutzunterkünfte für Männer. Wer von häuslicher Gewalt betroffen ist, muss häufig weite Wege in Kauf nehmen oder findet überhaupt keinen Schutzplatz.

Die neuen Einrichtungen sind deshalb weit mehr als zusätzliche Unterbringungsplätze. Sie senden ein wichtiges gesellschaftliches Signal: Häusliche Gewalt gegen Männer wird zunehmend sichtbar und als ernstzunehmendes gesellschaftliches Problem anerkannt. Schutzangebote für Männer stehen dabei nicht in Konkurrenz zum Frauenschutz. Vielmehr ergänzen sie ein Hilfesystem, das allen von häuslicher Gewalt betroffenen Menschen offenstehen muss. Auch der Träger der hessischen Einrichtung betont ausdrücklich die Solidarität mit dem Frauenschutz und verweist darauf, dass Frauen nach wie vor deutlich häufiger und oftmals schwerer von häuslicher Gewalt betroffen sind.

Jede neu eröffnete Männerschutzwohnung bedeutet, dass gewaltbetroffene Männer künftig schneller Schutz und Unterstützung erhalten können. Die Entwicklungen in Hessen, Hamburg, Hannover und Stendal zeigen, dass sich beim Männerschutz etwas bewegt. Nun gilt es, diesen Weg konsequent fortzusetzen und bundesweit bedarfsgerechte Schutzangebote aufzubauen.

Die Eröffnung in Hessen ist deshalb mehr als ein regionales Projekt. Sie ist ein weiterer wichtiger Baustein auf dem Weg zu einem Hilfesystem, das allen Betroffenen häuslicher Gewalt unabhängig von ihrem Geschlecht wirksamen Schutz bietet.

Original-Content von: LAG Jungen- und Männerarbeit Sachsen e.V. - Bundesfach- und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz, übermittelt durch news aktuell