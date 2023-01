LAG Jungen- und Männerarbeit Sachsen e.V. - Bundesfach- und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz

Doppelt so viele Männer hätten 2021 Zuflucht vor häuslicher Gewalt finden können

Die erste Statistik zu Männerschutzwohnungen liegt vor

Sie legt auch Missstände in der Hilfelandschaft offen

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Die Statistik ist eine Veröffentlichung der Bundesfach- und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz (BFKM). Sie basiert auf einer Befragung der Träger von Schutzwohnungen für betroffene Männer* in Deutschland. Im Jahr 2021 registrierten die bestehenden neun Männer*schutzeinrichtungen (MSE) demnach 251 Rat und Hilfe suchende Männer*. Die vorgelegte Statistik geht näher auf die 80 Betroffenen ein, die in Verbindung mit einem Beratungsprozess Zuflucht fanden. Auch auf den Arbeitsbedingungen des Personals in den Schutzwohnungen liegt ein Fokus.

Der Bedarf an Schutzhausplätzen ist groß, die Auslastung der MSE betrug durchschnittlich 70 Prozent. Leider musste mehr als jeder zweite betroffene Mann* abgewiesen werden. Der Hauptgrund: Die Schutzwohnungen waren gerade dann voll ausgelastet, wenn sie für die Verhinderung weiterer Gewalt gebraucht wurden. Zudem legt die Trägerbefragung offen, dass mit der derzeit geförderten Stundenzahl von maximal einer vollen Stelle pro Schutzwohung eine klienten*gerechte Betreuung nur mit ehrenamtlicher Mehrarbeit zu leisten ist.

Eine kurzfristige Verdopplung beim weiteren Ausbau der Schutzwohnungsplätze und eine Erhöhung der in den Bundesländern festgelegten Betreuungsschlüssel sind daher mindestens angezeigt. Die BFKM hält bis zu fünf MSE je Bundesland bis 2025 für notwendig, jedoch differenziert nach Einwohnerzahl und Flächenstruktur der einzelnen Länder.

Weitere Details und die komplette Statistik können auf den Seiten der BFKM eingesehen und heruntergeladen werden.

* Wir respektieren sexuelle und geschlechtliche Vielfalt.

Original-Content von: LAG Jungen- und Männerarbeit Sachsen e.V. - Bundesfach- und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz, übermittelt durch news aktuell