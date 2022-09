NDR Norddeutscher Rundfunk

"NDR Talk Show": Dr. Johannes Wimmer wird neuer Gastgeber an der Seite von Bettina Tietjen

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Dr. Johannes Wimmer ist zukünftig an der Seite von Bettina Tietjen Gastgeber der "NDR Talk Show" und tritt damit die Nachfolge von Jörg Pilawa an. Das neue Team startet am Freitag, 16. September, um 22.00 Uhr im NDR Fernsehen. An dem Tag werden unter anderen Moderator und Autor Michel Friedman, Musikerin Ilse DeLange, Köchin Monika Fuchs und Entertainer Ricardo Simonetti zu Gast sein.

Dr. Johannes Wimmer freut sich bereits auf die neue Aufgabe: "Die 'NDR Talk Show' ist mehr als nur eine Gesprächsrunde mit spannenden Menschen, sondern wahre Geselligkeit. Gemeinsame Zeit, in der man den Austausch genießt. Für mich ist es nicht nur eine große Ehre, jetzt ein Teil des Moderationsteams sein zu dürfen, es ist auch ein kleiner Fernsehtraum, der da wahr wird."

Bettina Tietjen über den neuen Mann an ihrer Seite: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Johannes Wimmer. Mir gefallen sein jungenhafter Charme und sein Humor und ich habe Respekt vor seiner Kompetenz. In meinem Alter ist es beruhigend, einen gut ausgebildeten jungen Mediziner an der Seite zu haben ..."

Dr. Johannes Wimmer (39) ist Mediziner, Autor und Moderator. Den Zuschauerinnen und Zuschauern des NDR Fernsehens ist er bereits durch Formate wie "Visite" oder "Dr. Wimmer - Wissen ist die beste Medizin" bekannt. Im Ersten moderiert er aktuell gemeinsam mit Elena Uhlig die Servicesendung "Leichter leben". Für die "NDR Talk Show" war er seit 2021 bereits mehrfach vertretungsweise im Einsatz.

Start: Freitag, 16. September, 22.00 Uhr, NDR Fernsehen

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell