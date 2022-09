NDR Norddeutscher Rundfunk

Prüfungsergebnisse der NDR/BR Produktion "Der gute Göring": Kein Fehlverhalten festgestellt

Die durch den NDR in Auftrag gegebene Sonderprüfung zur Produktion "Der gute Göring" kommt zu dem Ergebnis, dass die beteiligten Kolleginnen und Kollegen aus Produktion und Redaktion angemessen gehandelt und gearbeitet haben. Auch die extern angerufene Anti-Korruptionsbeauftragte des NDR erkennt nach eingehender Prüfung kein vorwerfbares Verhalten.

Die Vorkommnisse beim RBB hatten den NDR zu einer erneuten Prüfung der Produktion "Der gute Göring" aus dem Jahr 2015 veranlasst. Diese Prüfung erfolgte unter der Leitung des NDR Justitiars. Hintergrund der Prüfung ist die Beteiligung des Ehemannes von Frau Schlesinger, Gerhard Spörl, als Co-Autor des Doku-Dramas und der damit einhergehende Vorwurf der Bevorzugung von Angehörigen bei der Vergabe von Aufträgen.

Den beteiligten Personen war von Anfang an bewusst, dass in der Verbindung von Frau Schlesinger als Hauptabteilungsleiterin und Herrn Spörl als Ko-Autor des Projektes im NDR geltende Compliance Regeln und -Bereiche berührt werden würden. In Kenntnis dieser Regeln und auch, um Interessenskonflikte von Beginn an zu vermeiden, wiesen die Beteiligten auf die persönliche Verbindung zwischen Herrn Spörl und Frau Schlesinger hin. Sowohl der Programmdirektor als auch der damalige Intendant waren darüber informiert und erteilten unter der Maßgabe der Einhaltung der Anti-Korruptionsregeln ihre Zustimmung zur Realisation, insbesondere in Kenntnis der großen Qualität des Stoffes.

Das Projekt wurde in der Folge zur Vermeidung von Interessenskonflikten aus dem Verantwortungsbereich von Patricia Schlesinger in einen anderen Programmbereich verlagert. Frau Schlesinger war notwendigerweise über die Produktionsschritte informiert und im Genehmigungsweg eingebunden, sie führte aber weder Verhandlungen, noch konnte sie inhaltliche oder finanzielle Entscheidungen treffen.

Gerhard Spörl verfügte aufgrund seiner Recherchen zu dem Thema als Ko-Autor des Projektes über die für das Projekt nicht zu ersetzende Expertise. Seine vertraglich mit der Firma Vincent TV vereinbarte Leistung als Drehbuchautor hat er voll erbracht und wurde von der Produktionsfirma honoriert. Das Honorar war branchenüblich und angemessen.

Die interne Prüfung kommt zu dem Schluss: Redaktion und Produktion haben hier sachlich angemessen gehandelt und gearbeitet. Die einschlägigen Compliance-Regeln des NDR wurden eingehalten. Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.

Aufgrund einer externen Anrufung hat zusätzlich die Antikorruptionsbeauftragte des NDR den Fall gesondert geprüft. Auch sie konnte kein Verhalten zum Nachteil des NDR erkennen.

Das NDR/BR Dokudrama "Der gute Göring" ist eine Ko-Produktion von NDR und BR. Produziert wurde das Doku-Drama von "Vincent TV". Es erzählt die Geschichte des ungleichen Bruderpaares Hermann und Albert Göring - Hermann Göring war bekannt als Reichsmarschall und die Nummer Zwei nach Adolf Hitler. Albert Görings Geschichte kennen nur wenige: Er hatte im Dritten Reich zahlreiche Menschenleben gerettet, indem er Pässe besorgte oder für Geld auf Konten in der Schweiz hinterlegte. "Der gute Göring" wurde u.a. am 9. Januar 2016 im Ersten ausgestrahlt.

