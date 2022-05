Stiftung Digitale Bildung

Lernsoftware BRAINIX mit erweiterter Feedback-Funktionalität

Differenziertes Feedback leicht gemacht

Eichstätt (ots)

Die Funktionalität für das individuelle Feedback in der Lernsoftware BRAINIX wurde so erweitert, dass es für die Lehrkräfte jetzt noch komfortabler und einfacher ist, den Lernenden ein differenziertes Feedback zu geben. Das Feedback-System 2.0 bietet einfach zu bedienende Markierfunktionen, neue grafische Steuerelemente und vorgefertigte Musterlösungen, um mit wenig Aufwand übersichtlich gestaltete Korrekturen und grafisch anschauliche Bewertungen zu erstellen. Mit Sprachaufnahmen können Lehrkräfte das Feedback noch persönlicher gestalten.

BRAINIX bietet mit dem individuellen Feedback-System in der neuen Version eine Reihe zusätzlicher Werkzeuge. So werden die Lehrkräfte beim Korrigieren durch ein Markierungstool unterstützt, das den Kommentar nicht nur auf die entsprechende Textstelle bezieht, sondern auch farblich einer Kategorie zuordnet, im Englischen z.B. Grammatik, Satzbau und Wortschatz. Für die Schülerinnen und Schüler wird zusätzlich zur Fehlerkorrektur durch die Markierung und Zuordnung sichtbar, in welchen Bereichen Verbesserungspotenzial besteht. Beim Bewerten werden die Lehrkräfte durch grafische Steuerelemente wie Slider (Schieberegler) unterstützt, die entsprechend der Positionierung eine grafische Darstellung und verbale Bewertungen in den einzelnen Kategorien wie etwa bei einem Englischtext Satzbau, Wortwahl, Logik und Vollständigkeit generieren. Mit einfachen Mitteln kann die Lehrkraft den Lernenden schnell ein differenziertes Feedback geben und dieses auch mit einem schriftlichen oder gesprochenen Kommentar abrunden.

Persönliches Feedback per Audio-Aufnahme

Thomas Haas hat als Gymnasiallehrer für Mathematik verschiedene Anforderungen und Anregungen in die Weiterentwicklung des individuellen Feedback-Systems eingebracht und die neue Version bereits getestet. Für ihn bringen die Neuerungen eine Erhöhung der Qualität des individuellen Feedbacks: "Die neuen Tools geben mir die Möglichkeit, individueller und differenzierter auf die Schülerinnen und Schüler einzugehen." Grundsätzlich sind die komplexen Aufgaben, die eine individuelle Bewertung durch die Lehrkraft erfordern, für ihn ein unverzichtbares Element in jeder Lektion. "Damit bekomme ich sowohl ein besseres Gefühl für den individuellen Lernstand der einzelnen Schülerinnen und Schüler als auch einen Überblick über das Niveau der gesamten Klasse." Und er schätzt das Feedback per Audio. "Eine Audio-Aufnahme ist persönlicher. Da ich meistens mit dem Tablet arbeite, geht es auch deutlich schneller, wenn ich den Audio-Button drücke und meine Bewertung einspreche, als wenn ich sie eintippe."

BRAINIX wird auf der didacta 2022, 7. - 11.06.2022, in Köln in Halle 7.1 | Start-up Area B1 präsentiert.

Original-Content von: Stiftung Digitale Bildung, übermittelt durch news aktuell