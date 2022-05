Stiftung Digitale Bildung

BRAINIX auf der didacta 2022: Halle 7.1 | Start-up Area B1

Ganzheitliches digitales Lehrwerk für öffentliche Schulen

Eichstätt (ots)

Auf der Bildungsmesse didacta, die vom 7. bis 11. Juni 2022 in Köln stattfindet, wird die Lernsoftware BRAINIX mit ihrem gesamten Leistungsumfang als ganzheitliches digitales Lehrwerk in den Fächern Englisch und Mathematik präsentiert. In Köln werden neueste Features der Software, unter anderem das erweiterte individuelle Feedback-System gezeigt.

Die Lernsoftware BRAINIX wird mit dem Ziel entwickelt, den Lernerfolg an den Schulen in Deutschland deutlich zu steigern. Durch die Vermittlung der Lerninhalte mit Storytelling sowie multisensorische Interaktionsmöglichkeiten mit Tastatur, Stift und Sprache bietet BRAINIX einen erheblichen Mehrwert gegenüber herkömmlichem Lernen. Dies hat unter anderem eine hohe Aufmerksamkeitsbindung zur Folge. Durch Nutzung von künstlicher Intelligenz wird darüber hinaus die differenzierte individuelle Förderung der Lernenden unterstützt. Die neue Version des individuellen Feedback-Systems, die auf der Messe gezeigt wird, erweitert die Möglichkeiten der Lehrkräfte, bei der Aufgabenkorrektur und -bewertung differenziert auf die Schülerinnen und Schüler einzugehen.

BRAINIX-Präsentation in der Start-up Area

Besucherinnen und Besucher der didacta 2022 sind herzlich eingeladen, sich auf dem Messestand der Brainix GmbH in der Start-up Area in Halle 7.1 | Stand B1 über die neue Lernsoftware zu informieren. Das Messeteam unter der Leitung von Sonja Völkel, Geschäftsführerin der Brainix GmbH, ist vom 7. bis 11. Juni 2022 auf der Messe präsent. Die Software wird auch im Rahmen der Kurzpräsentationen in der Start-up Area (10-minütige Pitches, Mittwoch bis Freitag in der Zeit zwischen 12 und 13 Uhr auf der Bühne der mobilen.Schule) vorgeführt.

Original-Content von: Stiftung Digitale Bildung, übermittelt durch news aktuell