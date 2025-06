SIFI S.p.A.

SIFI fusioniert mit Faes Farma, um dessen Ophthalmologie-Franchise zu übernehmen und den internationalen Zugang zu seinem Portfolio und seiner Pipeline zu erweitern

Die Transaktion wird dank der Präsenz von Faes Farma in komplementären Märkten und der jüngsten Übernahme von Laboratorios Edol starke kommerzielle Synergien ermöglichen.

Sie ermöglicht die Finanzierung der weiteren Entwicklung des Portfolios von SIFI, insbesondere von Akantior in den USA.

Die bestehende Infrastruktur von SIFI, einschließlich der Anlagen von Aci S. Antonio, wird unter dem neuen Unternehmen weiter ausgebaut

SIFI, ein führendes internationales Unternehmen im Bereich der Augenheilkunde, gab heute bekannt, dass seine Aktionäre vorbehaltlich aufschiebender Bedingungen eine Vereinbarung über den Verkauf von 100 % der SIFI-Aktien an Faes Farma, ein führendes europäisches Pharmaunternehmen, das an der spanischen Börse notiert ist, unterzeichnet haben.

Die Transaktion bestätigt das einzigartige Geschäftsmodell von SIFI, das sich auf die konsolidierten pharmazeutischen und chirurgischen Geschäftsbereiche konzentriert, kombiniert mit den schnell wachsenden Bereichen Auftragsfertigung und seltene Krankheiten.

SIFI wird Faes Farma in die Lage versetzen, eines der umfassendsten Ophthalmologie-Portfolios in der Branche anzubieten, mit einer ergänzenden geografischen Präsenz. Die Integration von SIFI und Laboratorios Edol, einem führenden portugiesischen Pharmaunternehmen, das kürzlich von Faes Farma übernommen wurde, positioniert die Ophthalmologie als Schlüsselbereich für das kombinierte Unternehmen (die „Gruppe"), auf den etwa 20 % der Pro-Forma-Einnahmen entfallen, und ermöglicht weitere Synergien im Portfolio.

SIFI erleichtert der Gruppe den Eintritt in neue wachstumsstarke Regionen in Europa, wie Italien, Frankreich, Rumänien und die Türkei, und stärkt gleichzeitig die Präsenz der Gruppe in anderen Regionen, wie Iberien, Mexiko und Lateinamerika. Darüber hinaus dürfte die Produktintegration Cross-Selling-Möglichkeiten eröffnen und durch betriebliche und kostenseitige Effizienzsteigerungen Wachstum und Margen verbessern.

Die Gruppe wird in die weitere Entwicklung von Akantior (polihexanide 0,08%) in bestehenden und neuen Regionen, vor allem in den USA, sowie in die Entwicklung von polihexanide für zusätzliche Indikationen für seltene Krankheiten investieren.

Akantior ist von der European Medicines Agency (EMA) und der britischen Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) für die Behandlung von Acanthamoeba Keratitis (AK) bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren zugelassen. Akantior ist die weltweit erste und einzige zugelassene Therapie für AK, eine extrem seltene, schwere und fortschreitende Hornhautinfektion, von der jährlich etwa 3.000 Patienten in Europa und den Vereinigten Staaten betroffen sind. Die Markteinführung in Deutschland erfolgt im Oktober 2024, in anderen europäischen Ländern laufen die Preisfestsetzungs- und Erstattungsverfahren. Es befindet sich auch in der Vorregistrierungsphase bei der FDA (U.S. Food and Drug Administration) mit Orphan-Drug-Status.

Nach vielversprechenden präklinischen Daten und der Erteilung des Orphan-Drug-Status in Europa und den USA wird Polihexanid in Kürze mit der klinischen Entwicklung zur Behandlung von Pilzkeratitis beginnen.

SIFI wird seine beiden hochmodernen Anlagen in Aci S. Antonio weiter betreiben, die sich auf die Produktion von ophthalmologischen Medikamenten und Intraokularlinsen konzentrieren und dabei auf kürzlich abgeschlossene langfristige Verträge zur Auftragsfertigung zurückgreifen, die ein erhebliches Potenzial für wiederkehrende Einnahmen bieten. Darüber hinaus werden die Anlagen von SIFI die industriellen Kapazitäten der Gruppe optimieren und die betriebliche Effizienz steigern.

„Faes Farma teilt ähnliche Werte und eine ähnliche Unternehmenskultur und ergänzt unsere Organisation in hohem Maße. Faes Farma wird die Säule der ehrgeizigen Strategie der erweiterten Gruppe in der Augenheilkunde werden, einem Therapiebereich, in dem die Marke SIFI für Qualität, Innovation und langfristiges Engagement steht. Diese Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein für unser Unternehmen dar und wird das Wachstum beschleunigen, Synergien freisetzen und den langfristigen Wert für alle Beteiligten steigern, vor allem durch die Erweiterung des weltweiten Zugangs zu den Medikamenten und Geräten, die wir für Augenpatienten anbieten", , erklärte Fabrizio Chines, CEO von SIFI.

„Wir sind beeindruckt von der Stärke des Geschäftsmodells von SIFI und den Fähigkeiten seines Managementteams. Diese Transaktion stärkt unsere Position in der Ophthalmologie, einem Therapiegebiet mit erheblichem Wachstumspotenzial, und beschleunigt unsere internationale Expansion durch den direkten Zugang zu neuen Märkten in Europa. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Fabrizio Chines und dem Managementteam von SIFI, um unser Engagement für ein innovatives und globaleres Ophthalmologie-Franchise zu erfüllen und eine breitere Palette von Lösungen anzubieten, die auf die Bedürfnisse von Fachleuten und Patienten und unsere gemeinsamen Ambitionen abgestimmt sind", erklärte Eduardo Recoder de la Cuadra, CEO von Faes Farma.

Die Transaktion bewertet SIFI mit einem vorläufigen Unternehmenswert, der einem zweistelligen Vielfachen des EBITDA von 2024 entspricht, sowie mit Earn-Outs, die an bestimmte regulatorische und kommerzielle Meilensteine im Zusammenhang mit Akantior geknüpft sind. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2025 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen durch die Wettbewerbsbehörden und die Behörden für ausländische Investitionen sowie der außerordentlichen Aktionärsversammlung von Faes Farma, die für Juli 2025 erwartet wird.

Evercore Partners International LLP („Evercore") und Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. („Mediobanca") fungieren als exklusive Finanzberater für die Aktionäre von SIFI (Gründerfamilien und 21 Invest SGR S.p.A. im Namen des verwalteten Fonds 21 Investimenti III („21 Invest")). Hogan Lovells Studio Legale („Hogan Lovells") ist als Rechtsberater tätig.

J.P. Morgan SE („JPM") fungiert als exklusiver Finanzberater und Fremdfinanzierer von Faes Farma im Zusammenhang mit der Transaktion. Cuatrecasas Legal SLP („Cuatrecasas") und Chiomenti Studio Legale („Chiomenti") fungieren als Rechtsberater und Ernst & Young Servicios Corporativos S.L. („EY"), Gide Loyrette Nouel („Gide"), Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG („Wolf Theiss") und A.T. Kearney als Anbieter von Due-Diligence-Prüfungen für Faes Farma.

Über SIFI

SIFI ist ein führendes internationales Unternehmen der Augenheilkunde mit Hauptsitz in Italien, das ein integriertes Geschäftsmodell von der Forschung und Entwicklung über die Herstellung bis hin zur Vermarktung im pharmazeutischen und biomedizinischen Bereich verfolgt. Das 1935 gegründete SIFI hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben der Menschen durch sinnvolle Innovationen in der Augenheilkunde zu verbessern. Das Unternehmen exportiert in mehr als 60 Länder weltweit und ist direkt auf den wichtigsten europäischen Märkten, in Mexiko und über Joint Ventures in China und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sifigroup.com

Über Faes Farma

Faes Farma ist ein Unternehmen mit mehr als 90 Jahren Erfahrung und einer Präsenz in mehr als 130 Ländern durch vermarktete oder lizenzierte Produkte. Faes verbindet Leidenschaft, Wissenschaft und Innovation, um die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Faes erforscht, produziert und vermarktet verschreibungspflichtige Arzneimittel, Gesundheitsprodukte und Tiernahrungsprodukte und strebt danach, ein führender Pharmakonzern in Sachen Exzellenz und Innovation zu werden. Bei Faes Farma orientieren sich die Menschen an unseren Werten: qualitativ hochwertige Lösungen für Gesundheit und Wohlbefinden anzubieten, wobei der Patient im Mittelpunkt steht; innovative Produkte zu entwickeln, die sich an die Bedürfnisse der Gesellschaft anpassen; Integrität, Transparenz und Engagement durch verantwortungsvolles Management und Spitzenleistungen zu gewährleisten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.faesfarma.com

