SIFI PRÄSENTIERT NEUE PRODUKTE UND WISSENSCHAFTLICHE DATEN AUF DEM 42. KONGRESS DER EUROPÄISCHEN GESELLSCHAFT FÜR KATARAKT UND REFRAKTIVE CHIRURGIE

Catania, Italien (ots/PRNewswire)

SIFI, ein führendes internationales Unternehmen der Augenheilkunde, freut sich, bekannt zu geben, dass es zwei Produktinnovationen und neue wissenschaftliche Daten auf dem kommenden Kongress der European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) vorstellen wird, der vom 6. bis 10. September in Barcelona (Spanien) stattfindet.

„SIFI leistet Pionierarbeit bei der Integration der Wellenfronttechnik mit Technologien zum Management der Augenoberfläche, um den Behandlungsstandard in der refraktiven Kataraktchirurgie zu verbessern. Indem wir die Optik von Intraokularlinsen und die Behandlung der Augenoberfläche maßschneidern, ermöglichen unsere Lösungen den Patienten eine bessere Sehqualität", sagte Maria Cristina Curatolo, Executive Director of Innovation and Medical Science bei SIFI.

Es werden zwei neue Produkte eingeführt:

Eine neue Version der verlängerten monofokalen Intraokularlinse (IOL) EVOLUX mit einer verbesserten Injektionstechnik, die eine sanftere Einbringung und die freie Wahl zwischen einer Druck- oder Schraubtechnik ermöglicht;

Ein neuer IOL-Rechner, der auf der Hoffer-QST- und der Næser-Savini-Formel basiert und eine präzisere Berechnung der sphärischen und zylindrischen Brechkraft ermöglicht, auch dank des Einsatzes von künstlicher Intelligenz.

Insgesamt fünf Podiumspräsentationen und fünf e-Poster werden klinische Ergebnisse zu den Lösungen von SIFI für die refraktive Kataraktchirurgie und Augenoberflächenerkrankungen vorstellen, darunter EVOLUX, das Presbyopie korrigierende WELL FUSION System und die künstliche Träne Eyestil SYNFO. Der Zeitplan für die wissenschaftlichen Vorträge sieht wie folgt aus:

Präsentierte Poster am Sonntag, den 8. September (14:15 - 15:45 Uhr | Raum: Halle 6 & 7 - Pod 1)

Sehleistung, subjektive Zufriedenheit und Auswirkungen auf die Lebensqualität einer neuen erweiterten monofokalen Intraokularlinse (Iol) (Pagnacco C.);

Multizentrische klinische Untersuchung zur Verwendung einer konservierungsmittelfreien ophthalmologischen Lösung auf der Basis von Natriumhyaluronat, Osmoprotektoren und Xanthan bei der Behandlung von Augenbeschwerden, insbesondere bei trockenem Auge (Molero-Senosiain M.);

Visuelle und refraktive Ergebnisse nach Implantation einer erweiterten monofokalen, nicht diffraktiven, hydrophoben Intraokularlinse (Romualdi G.);

Vergleich der mittleren Sehschärfe von zwei nicht-diffraktiven verstärkten monofokalen Intraokularlinsen (Rotter A.).

Freie Vortragssitzung am Dienstag, den 10. September (11:00 - 12:30 Uhr | Raum: Free Paper Podium 1)

Sehleistung, subjektive Zufriedenheit und Auswirkungen auf die Lebensqualität nach bilateraler Implantation einer Intraokularlinse mit erweiterter Tiefenschärfe (Edof IOL) im Vergleich zu einer trifokalen IOL: Eine randomisierte klinische Studie (Pagnacco C.).

Am Montag, den 9. September (13:00 - 14:00 Uhr - Raum 8.10) veranstaltet SIFI ein Satellitensymposium „Ultimate Vision: Mastering Sight with Wavefront Engineering and Innovative Ocular Surface Management" mit klinischen Updates von Dr. G. Savini, Prof. O. Findl, Dr. K. Gabric, Prof. E. Pedrotti und Prof. R. Mencucci.

Die Liste der e-Posters umfasst:

Funktionelle Ergebnisse einer neuen verbesserten monofokalen IOL (Savini G. - Poster ID PO323)

Langfristige Sehergebnisse einer erweiterten monofokalen Intraokularlinse (EVOLUX® ) nach Kataraktoperation (Caparas V. - Poster ID PO347)

Visuelle Leistung eines neuen fortschrittlichen monofokalen Iols - Sifi Evolux (Gabrić K. - Poster ID PO330)

Bewertung des binokularen Sehens und der subjektiven photischen Störungen nach der Implantation von Intraokularlinsen zwischen dem Sifi Well Fusion Edof System und drei trifokalen IOL (Physiol Finevision, Alcon Clareon Panoptix und Ast Asqelio Trifocal) (Castanera D. - Poster ID PO574)

Geschätzte Sehschärfe und klinische Validierung für drei IOLs auf der Grundlage der Wellenfronttechnologie (Vacalebre M. - Poster-ID PO592)

INFORMATIONEN ZU SIFI: SIFI ist ein führendes internationales Unternehmen der Augenheilkunde mit Hauptsitz in Italien, das über ein integriertes Geschäftsmodell verfügt, das von der Forschung und Entwicklung bis hin zur Herstellung und Vermarktung sowohl im pharmazeutischen als auch im biomedizinischen Bereich reicht. Seit unserer Gründung im Jahr 1935 ist es unser Ziel, das Leben der Menschen durch sinnvolle Innovationen in der Augenheilkunde zu verbessern. SIFI exportiert in mehr als 40 Länder weltweit und ist direkt auf den wichtigsten europäischen Märkten, in Mexiko und über Joint Ventures in China und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.sifigroup.com

