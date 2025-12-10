LapID Service GmbH

10. TÜV-Erfolg in Serie für LapID: Geprüfter Datenschutz, gelebte Sicherheit

LapID besteht zum 10. Mal in Folge die jährliche Prüfung durch den TÜV SÜD; insbesondere Auftragsverarbeitung und der Umgang mit personenbezogenen Daten wurden geprüft.

Unabhängige Prüfungen gehören bei LapID fest zum Qualitätsprozess und begleiten die Produktentwicklung - das gilt auch für den aktiven Datenschutz.

Für Kunden bedeutet das: gelebter Datenschutz von der Produktentwicklung bis in den Betrieb.

Jörg Schnermann, CEO: "Die zehnte bestandene TÜV-Prüfung in Serie macht uns stolz! Es zeigt, dass Datenschutz bei LapID gelebte Praxis ist. Wir stellen uns diesen externen Prüfungen mit dem Anspruch, unseren Kunden den höchsten Schutz ihrer Daten zu gewährleisten."

LapID hat als einziger Anbieter für Führerscheinkontrollen zum 10. Mal in Folge die TÜV-Prüfung erfolgreich bestanden - ein klares Signal für gelebten Datenschutz im Fuhrparkmanagement. Im aktuellen Audit wurden erneut die Auftragsverarbeitung und der Umgang mit personenbezogenen Daten geprüft. Damit unterstreicht der Marktführer seine Rolle als sicherer Partner für digitale Fuhrparkprozesse - mit nachweislich geprüften Standards und kontinuierlicher Qualitätssicherung. Für Fuhrparkverantwortliche heißt das: weniger Haftungsrisiko, geprüfte Prozesse statt Eigenaufwand und transparente Sicherheit für sensible Fahrer- und Fuhrparkdaten.

Geprüfter Datenschutz. Bestätigte Sicherheit.

Parallel zu der Produktentwicklung, steigert LapID kontinuierlich die Anstrengungen im Bereich Datenschutz. Und begegnet so den steigenden Ansprüchen am Markt und den Erwartungen der Kunden.

Die Datenschutzanforderungen werden bei LapID direkt in der Entwicklung mitgedacht: Prozesse werden geprüft, Verbesserungen dokumentiert und der Schutz für Fahrer- und Fuhrparkdaten konsequent angehoben.

Das Ergebnis: Privacy by Design - neue Funktionen bedeuten bei LapID nicht nur mehr Komfort, sondern immer auch geprüfte Sicherheit für sensible Daten. Serverstandorte in Deutschland und eine getrennte Informationsarchitektur für maximalen Datenschutz sind nur zwei Beispiele, die diesen hohen Anspruch unterstreichen.

Tim Wiersdörfer, Head of Product Management: "Wir arbeiten nach den höchsten Datensicherheitsprinzipien. Das bedeutet: Datenschutz und die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Prozesse sind bei all unseren Produkten und Services untrennbar."

Vertrauen durch konsequenten Datenschutz

Unabhängige Kontrollen erfüllen bei LapID keinen Selbstzweck, sondern sind Ausdruck der Bereitschaft, Sicherheitsstandards stetig zu hinterfragen und zu verbessern. Die jährliche TÜV-Prüfung fokussiert dabei insbesondere den Datenschutz und die Auftragsverarbeitung - also den rechtssicheren und verantwortungsvollen Umgang mit personenbezogenen Daten im täglichen Betrieb. Ergänzend dazu sorgt die ISO 27001-Zertifizierung für geprüfte Informationssicherheit in den zugrundeliegenden Systemen und Prozessen. Im Zusammenspiel entsteht so ein ganzheitlicher Schutz: TÜV-geprüfter Datenschutz auf der Anwendungsebene und ISO-zertifizierte Sicherheit in der technischen Infrastruktur.

Das Vertrauen der Kunden in die LapID Produkte ist das Ergebnis konsequenter Sorgfalt. Die erneute TÜV-Prüfung und die bestehende ISO 27001-Zertifizierung belegen die anhaltende Leistungsbereitschaft des gesamten Teams. Zusammen setzen die Prüfergebnisse den Maßstab für einen rundum sicheren Schutz der LapID Produkte und Prozesse im täglichen Fuhrparkbetrieb.

Kai Rosenthal, Data Protection & IT Security Coordinator: "Der 10. TÜV-Erfolg und unsere ISO 27001-Zertifizierung greifen ineinander: LapID-Produkte arbeiten auf geprüft sicheren Systemen - verlässlich, transparent, auditierbar. So schaffen wir Vertrauen und schützen die sensiblen Daten unserer Kunden dauerhaft."

Über LapID:

Die LapID Service GmbH ist der marktführende Anbieter zur Automatisierung von Compliance-Aufgaben im Fuhrpark. Das deutsche SaaS-Unternehmen bietet Lösungen für die gesetzlich verpflichtende Führerscheinkontrolle, Fahrerunterweisung und Fahrzeugprüfung nach UVV an. Ergänzt wird das Portfolio um E-Learning-Unterweisungen für die Bereiche Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Compliance. Die Auftragsverarbeitung bei LapID ist durch den TÜV SÜD geprüftundLapIDist seit 2025 nach dem ISO 27001-Standard zertifiziert. Bei dem 2006 gegründeten Unternehmen arbeiten rund 50 Mitarbeiter an zwei Standorten in Netphen (Siegerland) und Köln.

Deutschlandweit sind über 600.000 Fahrer bei über 5.000 namhaften Unternehmen wie AXA, BAUR, Coca-Cola, und Evonik mit LapID unterwegs. Mehr Informationen unter: https://www.lapid.de/.

