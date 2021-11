Check Point Software Technologies Ltd.

E-Mail-Sicherheitsunternehmen Avanan eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen der Branche

San Carlos, Kalifornien (ots)

Die Firma wurde zum zweiten Mal in Folge vom Analysten-Haus Deloitte in die Liste der 500 am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Nordamerika aufgenommen. Kürzlich übernahm der Altmeister Check Point das aufstrebende Unternehmen.

Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP) freut sich, dass die Firma Avanan, welche von ihr kürzlich übernommen wurde, auf Platz 125 der Bestenliste Deloitte Technology Fast 500 2021 platziert wurde. Hierbei handelt es sich um die Reihenfolge der 500 am schnellsten wachsenden Technologie-, Medien-, Telekommunikations-, Biowissenschafts-, Finanz- und Energie-Unternehmen in Nordamerika. Sie kürt mittlerweile schon im 27. Jahr die bedeutendsten Unternehmen.

Avanan belegte zuvor als Technology-Fast-500-Preisträger für 2020 den Platz 171. Insgesamt erzielten die 2021-Technology-Fast-500-Unternehmen von 2017 bis 2020 ein Umsatzwachstum zwischen 212 und 87 037 Prozent, mit einem durchschnittlichen Wachstum von 521 Prozent. Die Preisträger werden auf der Grundlage des prozentualen Umsatzwachstums in diesem Zeitraum ausgewählt. Um für die Auszeichnung in Frage zu kommen, müssen Unternehmen geistiges Eigentum oder Technologie besitzen und diese in Form von Produkten an Kunden verkaufen und diese müssen zu einem Großteil zu den Betriebseinnahmen des Unternehmens beitragen. Die Unternehmen müssen im Basisjahr einen Betriebsumsatz von mindestens 50 000 US-Dollar und im laufenden Jahr einen Betriebsumsatz von mindestens fünf Millionen US-Dollar erzielen. Außerdem müssen die Unternehmen seit mindestens vier Jahren im Geschäft sein und ihren Hauptsitz in Nordamerika haben.

