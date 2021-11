Check Point Software Technologies Ltd.

Check Point zum 22. Mal Leader im Gartner Magic Quadrant für Network Firewalls

San Carlos, Kalifornien (ots)

Erneut sichert sich der Hersteller die begehrte Auszeichnung des Analysten-Hauses.

Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), ein weltweit führender Anbieter von Cyber-Sicherheitslösungen, freut sich über die Auszeichnung als Leader im Gartner Magic Quadrant in der Kategorie Enterprise Network Firewalls*.

"IT-Bedrohungen werden raffinierter und erfordern von Check Point eine kontinuierliche Verbesserung der Threat Intelligence, eine Automatisierung der Richtlinienverwaltung und das Ersinnen von Innovationen in der IT-Sicherheitsarchitektur, wie Maestro Hyperscale. Zum 22. Mal als Leader im Gartner Magic Quadrant für Enterprise Network Firewalls anerkannt zu werden, ist ein Beweis für unsere Mühen, erstklassige Sicherheit für sich schnell verändernde Umgebungen zu bieten", berichtet Itai Greenberg, VP of Product Management bei Check Point. Greenberg weiter: "Die diesjährige Anerkennung festigt unsere Position als führender Anbieter einer hybriden Sicherheitsarchitektur für Rechenzentren, welche es Unternehmen ermöglicht, ihre Bedrohungsabwehr nach Bedarf mit einem Management System zu skalieren, vor Ort und in der Cloud."

*Gartner® Magic Quadrant(TM) for Network Firewalls, Rajpreet Kaur, Adam Hils, Jeremy D'Hoinne, Nat Smith 1 November 2021.

