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Tissot begrüßt Matthias Killing als Friend of the Brand in Deutschland

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Eschborn (ots)

Tissot freut sich, den deutschen TV-Moderator und Sportjournalisten Matthias Killing als neuen Friend of the Brand in Deutschland willkommen zu heißen. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Sportjournalismus, seiner starken Verbundenheit zur Sportwelt und seiner authentischen, nahbaren Art erweitert er das Netzwerk inspirierender Persönlichkeiten der Marke.

Sportliche DNA trifft auf Schweizer Uhrmacherkunst

Sport ist seit jeher ein wesentlicher Bestandteil der Tissot-Identität. Als offizieller Zeitnehmer großer Sportereignisse und Organisationen wie der Tour de France, der NBA, MotoGPTM und zahlreicher internationaler Sportverbände steht die Marke für Präzision, Zuverlässigkeit und Leistung - besonders dann, wenn jede Sekunde zählt.

Dieses langjährige Engagement im Sport, kombiniert mit Schweizer Uhrmacherexpertise, macht Tissot zu einem natürlichen Partner für Matthias Killing. Seit vielen Jahren ist er im deutschen Fernsehen ein bekanntes Gesicht bei großen Sportereignissen, moderiert Live-Formate und berichtet über eine Vielzahl von Disziplinen auf und neben dem Spielfeld. Seine Begeisterung für den Sport ist aufrichtig und beständig - Werte, die perfekt mit dem Geist von Tissot harmonieren.

Eine natürliche Zusammenarbeit

Bekannt für seine bodenständige Persönlichkeit, Offenheit und sein authentisches Engagement in der Sportgemeinschaft verkörpert Matthias Werte, die Tissot seit mehr als 170 Jahren prägen. Sein Interesse an der Marke entspringt dem Design und der Präzision der Zeitmesser sowie der Authentizität, dem Engagement und dem starken sportlichen Erbe von Tissot.

Zitat Matthias Killing:

"Ich bin ein absoluter Uhrenliebhaber und kenne Tissot, seit ich denken kann. Für mich steht diese Marke für eine tiefe Leidenschaft für den Sport. Das verbindet uns - und deshalb bin ich stolz und glücklich, nun als Friend of the Brand Teil des 'Team Tissot' zu sein. Hinter dieser großartigen Marke stehen großartige Menschen - ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und die gemeinsame Zeit."

Mit dieser neuen Partnerschaft stärkt Tissot seine Präsenz auf dem deutschen Markt durch eine Zusammenarbeit, die Sport, Lifestyle und Schweizer Uhrmacherkunst vereint und Menschen anspricht, die Wert auf Leistung, Präzision und Authentizität legen.

Über Tissot

Tissot - Uhrenhersteller, der seit 1853 Tradition mit Pioniergeist vereint. In den Schweizer Bergen von Le Locle stellt Tissot Uhren her, die von der Geschichte eines Lebens erzählen: Dabei kommt es nicht nur auf das Ziel an, sondern auch auf die Bedeutung des von wichtigen Meilensteinen und unvergesslichen Erinnerungen gesäumten Weges. Die Botschafter der Marke, darunter der amerikanische Basketballstar Damian Lillard, der italienische Motorradrennfahrer Enea Bastianini, der slowenische Radrennfahrer Primoz Roglic und die chinesischen Schauspieler Liu Yifei und Simon Gong, stehen beispielhaft für die Stunden der Hingabe, die einer herausragenden Leistung vorausgehen. Darüber hinaus ist Tissot der NBA, der MotoGPTM und der Tour de France als Offizieller Zeitnehmer verbunden. Entdecken Sie die Kollektionen von Tissot: T-Touch, PRX, Le Locle. Jede in der Schweiz gefertigte Uhr verkörpert die Verschmelzung von Erbe und Innovation und ist trotz ihres erschwinglichen Preises ein bleibendes Vermächtnis, das den Zwängen der Zeit trotzt. Tissot steht für so viel mehr als bloße Uhrmacherei und Zeitmessung. Denn Tissot begleitet die Menschen in jedem einzelnen Moment und würdigt so nicht nur die Erfolge, sondern auch die Reise selbst.

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