GWM

GWM erweitert die globale Reichweite mit der Markteinführung des TANK500 in den VAE.

Baoding, China (ots/PRNewswire)

GWM hat am 29. Mai den TANK500 auf den Markt in den Vereinigten Arabischen Emiraten-(VAE) gebracht. Die Eröffnungsveranstaltung fand in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt und erregte die Aufmerksamkeit und Erfahrung einer großen Anzahl von GWM-Fans.

Mehr als 140 Gäste nahmen an der Veranstaltung teil, darunter VIP-Kunden, und mehr als 70 einflussreiche Mediengeschäfte und wichtige Meinungsführer (KOLs), alle sprachen ein großes Lob hinsichtlich des GWM TANK500s aus. GWM TANK500 hat Verbraucher in den VAE mit hochwertigem Luxus-Stil und leistungsstarker Leistung übertroffen. GWM TANK300 wurde ebenfalls enthüllt, was das Markenbewusstsein für den GWM-TANK unter den lokalen Verbrauchern steigen ließ.

Herr Gautam Arun, Produktleiter bei GWM im Nahen Osten, zeigte das ultimative Erlebnis von Intelligenz, Luxus und Komfort. Darüber hinaus analysierte er gründlich die Stärken des GWM TANK500s für das Publikum. „GWM Fahrzeuge verfügen über sowohl städtische, als auch geländegängige Eigenschaften, basierend auf der fortschrittlichen Technologie, die ein außergewöhnliches Gleichgewicht zwischen Leistung und Komfort bietet", sagte Herr Gautam Arun.

GWM TANK500 ist ein mittelgroßer und großer Luxus-Geländewagen, der eine neue Kategorie auf dem Luxus-Gelände-SUV-Markt neu definiert. Dieses Modell, das auf dem TANK Platform entwickelt wurde, bietet eine beeindruckende Leistung, intelligente Geländefunktionen, sowie einen außergewöhnlichen Komfort und Sicherheit.

GWM TANK500 ist mit einem leistungsstarken Antriebsstrang und einem Allradantrieb ausgestattet, um den Verbrauchern eine wunderbare Stabilität und Sicherheit zu bieten. Darüber hinaus bietet dieses Modell spezielle geländegängigen Konfigurationen entsprechend den Verbraucherbedürfnissen, einschließlich einer elektronisch-gesteuerten mechanischen Differentialsperre, einem Geländeschleichmodus etc. Diese Konfigurationen können Verbrauchern unter rauen Fahrbedingungen ein praktischeres und sichereres Fahrerlebnis bieten. Wenn ein Reifen beim Fahren über ein Schlagloch rutscht, kann der Fahrer mit einer elektronisch gesteuerten Taste schnell die Differentialsperre aktivieren.

Der GWM TANK500 hat sich auch dazu verpflichtet, Fahrern und Fahrgästen ein Erlebnis von erstklassigem Luxus und Komfort zu bieten. Das schlichte, aber majestätische Äußere und der große Lufteinlassgitter mit quadratischen Scheinwerfern sehen sehr kraftvoll aus. Das Innere des GWM TANK500s umfasst eine große Anzahl von Stoffmaterialien, sowie ein 14,6 Zoll hochauflösendes Infotainment zur zentralen Steuerung. Diese Details, die den Fahrkomfort verbessern und das Modell mit moderneren Technologien aktualisieren, zeigen das Engagement der Marke für Qualität.

Nach der Markteinführung des GWM TANK300s im Nahen Osten, zeigt die Markteinführung des Vorzeigemodells, dem GWM TANK500, einen weiteren Schritt, den GWM zur Erweiterung seiner globalen Marktstruktur unternommen hat. GWM plant darüber hinaus die Einführung des GWM TANK500 in Saudi-Arabien, Oman, Bahrain und Kuwait. Es zielt darauf ab, lokale Betriebe in der Region einzuführen, um sein globales Markenimage weiter zu verbessern.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2089454/GWM_Expands_Global_Reach_with_TANK500_launched_in_UAE.jpg

