Neue Koch-Serie: "Jamie Oliver: Together - Alle an einem Tisch"

Jamie feiert bei RTL Living in einer Deutschlandpremiere ein Fest des guten Essens

Brandneue sechsteilige Koch-Reihe mit Jamie Oliver! Endlich wieder gemeinsam genießen: Noch nie war es wichtiger, mit seiner Familie und seinen Freunden an einem Tisch zusammenzukommen - denn wie überall auf der Welt fielen auch für den britischen Starkoch in den letzten Monaten viele Feste ins Wasser. In seiner neuen Koch-Serie "Jamie Oliver: Together - Alle an einem Tisch", immer donnerstags ab 28. Oktober 2021, 20:15 Uhr, bei RTL Living dreht sich daher alles um die kostbaren Momente, die man mit den Liebsten am Esstisch verbringt. Raffinierte Tacos, vegetarische Currys, Steaks oder Desserts - Jamie präsentiert in jeder der sechs abwechslungsreichen Episoden einfache und leckere Gerichte, die Ihre Gäste garantiert begeistern werden!

Jamie Oliver: "Kochen ist ein Ausdruck der Liebe. So viele Kulturen auf der ganzen Welt glauben das und es ist wahr. Wenn man seine Zeit investiert, um ein unglaubliches, von Grund auf selbst gekochtes Essen zuzubereiten und aufzutischen, bedeutet das den Menschen wirklich etwas..."

Die erste Folge von "Jamie Oliver: Together - Alle an einem Tisch"

Nach einer langen Zeit voller Entbehrungen kehrt das Leben für viele Menschen allmählich in die Normalität zurück und es ist wieder möglich, gemeinsam mit der Familie oder den Freunden an einem Esstisch zu sitzen. Auch der britische Starkoch Jamie Oliver freut sich jetzt bei RTL Living darauf, ausgefallene Feste und Geburtstage oder auch sein Hochzeitsjubiläum gebührend nachzuholen und präsentiert in seiner neuen Koch-Reihe viele köstliche Rezeptideen für diese und andere Anlässe: egal, ob es sich dabei um knackfrische Salate, Fleisch und Fisch, vegetarische Currys, verführerische Desserts oder raffinierte Cocktails handelt - dank Jamies Schritt-für-Schritt-Anleitungen gelingen diese köstlichen Speisen und erfrischenden Drinks mühelos.

Jamie Oliver stellt in seiner neuen Koch-Reihe jedoch nicht nur viele originelle Rezepte vor, sondern er lädt auch besondere Gäste zu sich ein, die sich in letzter Zeit sozial engagiert haben: bei den Essenstafeln, in den Impfzentren oder im medizinischen Bereich. Denn die Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen und deshalb hat der britische Starkoch für jeden Geschmack das passende Rezept parat. Ganz gleich, ob Sie Ihre Freunde zu sich einladen, Familienfeiern endlich nachholen oder sich einfach bei Ihren Liebsten oder Nachbarn für deren Hilfe bedanken wollen: jede Episode steckt voller stressfreier und alltagstauglicher Gerichte, die zum Genießen und Teilen einladen und die gemeinsame Zeit am Esstisch in etwas ganz Besonderes verwandeln.

Die Folgeninhalte bei "Jamie Oliver: Together - Alle an einem Tisch":

1. Folge: Festessen

Wie für die meisten Menschen weltweit waren auch für Jamie die letzten 18 Monate voller Entbehrungen - denn auch für ihn fielen Geburtstage und Jubiläen aus! Daher zaubert Jamie nun ein wahres Festmahl, das aus einem zarten Lammschulterbraten mit Kräutern, knusprigen Zitronen-Ofenkartoffeln und einem erfrischenden Panna Cotta-Erdbeerdessert besteht. Dieses Festmenü bringt Menschen zusammen!

2. Folge: Dankeschön-Essen

Was gibt es Schöneres, als sich mit einem Essen bei den Liebsten zu bedanken? Diesmal lädt Jamie Menschen zu sich ein, die sich zuletzt sozial engagiert haben - als Helfer bei den Tafeln oder Impfzentren. Jamie bereitet einen mediterranen Lachs mit Kräutern zu, der mit gerösteten Oregano-Tomaten und Backkartoffeln serviert wird. Doch auch Cocktails und ein Sommerdessert stehen auf seinem Programm.

3. Folge: Taco-Party

Dass es bei einem Abendessen nicht immer förmlich zugehen muss, beweist Jamie diesmal mit seiner mexikanischen Taco-Party, die er für seine Freunde und Familie ausrichtet. Inspiriert von seinen Mexikoreisen zaubert Jamie herzhafte Tacos mit Schweinebauch, gerösteter Ananas, Pfeffersauce und schwarzen Tequila-Bohnen. Dazu serviert er eine grüne Salsa und einen frischen Rotkohlsalat. Buen provecho!

4. Folge: Curry-Abend

Diesmal dreht sich für Jamie alles um das indische Curry - in der vegetarischen Variante! Jamie bereitet ein aromatisches Kokosnuss-Kürbis-Curry mit Kichererbsen und Ingwer zu, goldgelb gebratenen Paneer-Käse mit Spinat sowie ein rauchiges Auberginen-Daal. Dazu serviert er duftenden Kokos-Reis, den er mit Kardamom und Safran verfeinert. Und die süße Krönung des Menüs ist Jamies Mango-Joghurteis!

5. Folge: Picknick

Ein Picknick im Freien macht immer gute Laune - genauso gut sind auch Jamies kulinarische Ideen, die für Abwechslung auf der Picknickdecke sorgen: ob ein Garnelen-Cocktail im Glas, vegetarische Quiches, herzhafte Knoblauch-Zucchini oder ein Couscous-Salat mit Fetakäse und Oliven. Bei diesen Gerichten greifen alle gern zu - wie auch bei Jamies verführerischem Mandarinen-Kuchen mit Mandeln und Honig!

6. Folge: Steak-Abend

Hand aufs Herz - wer kann einem saftigen Steak und knusprigen Pommes widerstehen? Jamie zeigt diesmal, wie beides mühelos gelingt. Er grillt ein wundervolles Stück Fleisch und serviert dazu zweifach gebackene Knoblauch-Salbei-Kartoffeln. Doch auch süßsaure Zwiebeln in Thymian, Essig und Honig sowie karamellisierte Ananas-Törtchen mit Kirschen stehen diesmal auf Jamies kulinarischem Programm.

