"Nigella - Kochen, essen, leben" Deutschlandpremiere: Die britische Starköchin im Interview

Nigella Lawson: "Essen ist ein wichtiger Bestandteil unserer Existenz"

"Kochen, essen, wiederholen" - diese Worte sind für die britische Starköchin und Buchautorin Nigella Lawson nicht nur wie ein persönliches Mantra, sondern auch eine Lebensphilosophie. Denn trotz ihrer langjährigen Erfahrungen kehrt Nigella als Köchin zu bestimmten Zutaten und Rezepten immer wieder zurück. Sie weiß, dass kulinarische Klassiker, genauso wie das heimische Kochen selbst, mit Emotionen verbunden sind - und gerade in unsicheren Zeiten für etwas Seelenfrieden sorgen können. In ihrer neuen sechsteiligen Kochreihe "Nigella - Kochen, essen, leben" immer montags ab 26. Juli 2021, 20:15 Uhr, bei RTL Living dreht sich daher alles um kreative, unkomplizierte Wohlfühlgerichte, die nicht nur köstlich schmecken, sondern auch das Herz erwärmen.

Nigella Lawson genießt alle Arten von Essen gleichermaßen und hat auf Social Media 2,5 Millionen Follower. Im Interview spricht sie u.a. über das Geheimnis ihrer Küche, Nachhaltigkeit beim Essen und den ungezügelten Genuss ohne ein Fünkchen Schuldgefühl.

Das Kochen ist für Nigella Lawson weit mehr als nur ein notwendiges Übel für die spätere Nahrungsaufnahme. Es ist für sie ein tägliches Ritual, das mit Erinnerungen, Emotionen und vielen Anekdoten verbunden ist. In ihrer sechsteiligen Kochreihe "Nigella - Kochen, essen, leben" möchte die Köchin mit abwechslungsreichen Rezepten beweisen, dass selbst das alltägliche Kochen neben kulinarischem Genuss, auch Entspannung, Geborgenheit und Freude bieten kann - gerade in unsicheren Zeiten.

Vorspeisen, Soßen, Hauptgänge oder Desserts: egal, ob es sich dabei um Nigellas herzerwärmenden Fischauflauf, luxuriöses Krebsfleisch-Mac'n Cheese oder einen verführerischen Erdnussbutter-Schokokuchen handelt - ihre stressfreien Rezepte sorgen garantiert für frischen Wind in jeder Küche! Dabei gibt die Starköchin bei der Zubereitung, bei Ausflügen durch London und in ihrer Wohnung auch Einblicke in ihre Kochphilosophie - und erzählt spannende Geschichten rund um ihre Lieblingsrezepte. 22 Jahre nach der Veröffentlichung von Nigellas erstem Kochbuch "How To Eat" wirkt ihre neue Kochreihe "Nigella - Kochen, essen, leben" nun beinah wie eine Antwort auf die von ihr gestellte Frage.

Die Wohlfühlgerichte bei "Nigella - Kochen, essen, leben":

1. Folge: "Fischstäbchen-Bhurta".

2. Folge: "Fried Chicken Sandwich".

3. Folge: "Baskischer Käsekuchen mit Lakritz-Sauce".

4. Folge: "Eine Ode an Sardellen".

5. Folge: "Großmutters Crème Caramel".

6. Folge: "Krebsfleisch-Mac'n Cheese".

Am 24. August 2021 erscheint passend zur Sendung auch Nigella Lawsons neues Kochbuch "Kochen, essen, leben" im DK Verlag. Fans dürfen sich auf 150 leckere Soulfood-Rezepte und ganz persönliche Einblicke in die Küche der Autorin freuen.

