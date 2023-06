Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI)

Die weltweit erste KI-Universität stellt mit ihrer zweiten akademischen Abschlussfeier ihre Bedeutung im globalen Wettrennen der Talente auf dem Gebiet der KI unter Beweis

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (VAE) (ots/PRNewswire)

Die Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) stärkt nach ihrer zweiten akademischen Abschlussfeier für den Abschlussjahrgang des Jahres 2023, welche am 4. Juni stattfand, weiterhin die weltweite Leistungsfähigkeit der Talente auf dem Gebiet der KI und trägt zum Finden dringend benötigter Lösungen für Herausforderungen in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Klima bei.

Die Feier findet im Abu Dhabi Energy Centre in Anwesenheit Seiner Hoheit Scheich Hamed bin Zayed Al Nahyan, Seiner Exzellenz Khalifa bin Mohammed bin Khalid Al Nahyan, Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate in Jordanien und Seiner Exzellenz Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, Minister für Industrie und fortschrittliche Technologie, designierter Vorsitzender der COP28 in den VAE, statt. Im Zuge der akademischen Abschlussfeier wurden 59 Studenten gefeiert, die ihr Studium mit dem Erlangen des Master-Grades in Computervision (CV) und maschinelles Lernen (ML) abschließen sowie der erste Jahrgang des Studienganges Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP – Natural language processing). MBZUAI – die weltweit erste akademische Forschungsuniversität für KI – steht laut CSRankings weltweit auf dem 19. Platz im Bereich KI und in diesen drei Schlüsselbereichen der Spezialisierung.

S. E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber sagte: „Die Bedeutung von KI ist unbestritten, weshalb die MBZUAI weiterhin die Möglichkeiten dieser Technologie durch fortschrittliche Forschung, strategische Zusammenarbeit mit der Industrie und natürlich durch das Fördern der nächsten Generation von KI-Experten ausweitet. Ich bin zuversichtlich, dass der Abschlussjahrgang des Jahres 2023 einen starken Einfluss nehmen und konkrete KI-Lösungen entwickeln wird, die dazu beitragen werden, einige der größten Herausforderungen der Gesellschaft zu bewältigen, insbesondere in den Bereichen Klima, Gesundheitswesen und Bildung".

Eric Xing, Präsident der MBZUAI und Universitätsprofessor, sagte: „Dies ist eine entscheidende Zeit, da ein Interesse seitens einer breiteren Öffentlichkeit besteht und sich die Aufmerksamkeit auf KI richtet – und angesichts dessen, in welchem Tempo, Umfang und mit welchem Ehrgeiz sich die VAE sich in diesem Bereich engagiert, bietet diese junge Nation ein kosmopolitisches Innovationszentrum, das die größten Köpfe der Welt auf diesem Gebiet anzieht. Ich gratuliere dem Abschlussjahrgang des Jahres 2023, der nun die nächste Etappe seiner Reise in Angriff nehmen wird".

Von den 59 Studenten, die ihren Abschluss gemacht haben, wählten 32 ML als Hauptstudiengang, 20 entschieden sich für CV und sieben für NLP. Der Abschlussjahrgang des Jahres 2023 umfasste 25 Nationalitäten aus Ländern wie China, den VAE, Indien, Pakistan, Kasachstan, Ungarn, Italien, den USA und Jordanien, was das Engagement der Universität für ein vielfältiges und alle mit einbeziehendes Lernumfeld herausstellt, das Spitzentalente aus aller Welt anzieht.

Vom Abschlussjahrgang des Jahres 2023 wurden auch 17 akademische Beiträge auf wichtigen Konferenzen vorgestellt und in Fachzeitschriften von internationalem Rang veröffentlicht oder von diesen angenommen. Hierzu gehören die „IEEE/CVF Conference über Computervision und Mustererkennung (CPR 2023)", das „Journal of Physics: Energy" und das „IEEE Access journal".

Derzeit konnten 46 % der Abschlussklasse bestätigen, dass sie eine Beschäftigung, eine Zulassung zur Promotion oder bezahlte Praktika erhalten haben. Anstellungen wurden gefunden bei Unternehmen und Organisationen wie Snapchat UK, Abu Dhabi National Oil Company, Abu Dhabi Police, G42 Healthcare und dem Inception Institute of Artificial Intelligence (IIAI)/G42.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2093138/MBZUAI_Class_of_2023.jpg

Original-Content von: Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI), übermittelt durch news aktuell