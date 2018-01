Premiere in Brüssel: Erstes Brauerforum der Brewers of Europe

Berlin/Brüssel (ots) - Der Dachverband der europäischen Brauer, die Brewers of Europe, laden vom 7. bis 8. Juni 2018 erstmals Vertreter der gesamten europäischen Brauwirtschaft sowie der Partnerbranchen zu einem Fachkongress nach Brüssel ein. Die Zukunft des Bieres und der Branche stehen im Mittelpunkt der beiden Kongresstage, die zu einem Treffpunkt des "Who is Who" werden sollen. Die Netzwerk-Veranstaltung bietet überdies Expertise in den Bereichen Technik, Marketing und Produktgestaltung und soll Brauereien helfen, durch eine immer größer werdende Flut von Vorschriften zu navigieren. "Während die Brauindustrie weiter expandiert, investiert und eine Renaissance erlebt, wollten wir Gastgeber einer große Veranstaltung sein, die den gesamten europäischen Biersektor willkommen heißt", sagt Pierre-Olivier Bergeron, Generalsekretär der Brewers of Europe mit Sitz in Brüssel. Der Dachverband will mit der Veranstaltung zum ersten Mal internationale Braugruppen wie nationale mittelständische Unternehmen sowie kleinere Brauereien und Existenzgründer zusammenbringen. Bergeron: "Unser Wunsch ist es, dass diese Veranstaltung dazu beiträgt, eine echte Gemeinschaft in der Braubranche in Europa zu schaffen."

Die Veranstalter rechnen mit bis zu 1.500 Teilnehmern an dem zweitägigen Gipfeltreffen im Brüsseler Veranstaltungszentrum The Square, das zentral in einem der schönsten Bezirke der europäischen Hauptstadt liegt. Zu den Hauptrednern des Kongresses zählen u.a. Mikkel Borg Bjergsø, Gründer der Mikkeler Brauerei, Dr. Christina Schönberger von der Hops Academy der Barth Haas Group und Susanne Hecht, Verkaufsdirektorin von Schneider Weisse sowie Bierautor Tim Webb.

Die Vortrags- und Diskussionsthemen reichen von Marketing, Regulierung und soziale Verantwortung über Nachhaltigkeit bis hin zu neuen Trends beim Bier und Brauen. Geplant sind mehr als 35 Seminare und Panels, darunter ein Symposium zu Trends in der Filtration. Dieses wird geleitet von der European Brewery Convention (EBC), dem technisch-wissenschaftlichen Zweig der Brewers of Europe. Daneben werden bis zu 60 Aussteller technische Produkte, Neuerungen sowie Dienstleistungen im Rahmen einer Ausstellung präsentieren.

Besucher und Aussteller können sich im Internet unter www.brewersforum.eu für die Veranstaltung anmelden.

