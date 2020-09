Das Intro macht den Eindruck

OkCupid

Vieles entscheidet sich beim Online-Dating schon bei der ersten Nachricht. Gerade aktuell, wenn das schnelle Treffen in der nächsten Bar nicht möglich ist, sind geschriebene Worte umso wichtiger. Findet man die andere Person sympathisch? Ist der Humor auf einer Wellenlänge? Oder ist die erste Kontaktaufnahme so langweilig oder plump, dass die Lust auf eine Antwort direkt verfliegt? Die Dating-Experten von OkCupid haben ein paar Tipps, wie du ein gutes Gespräch beginnst.

1. Sei nicht einsilbig

Ein simples "Hey" oder "Hi" ist vielleicht sehr naheliegend, aber leider auch sehr unkreativ. Daher ist ein Hey ungefähr so vielversprechend wie gar nicht zu schreiben, denn 84 Prozent dieser ersten Nachrichten werden ignoriert. Viel besser ist es, sich ein Gesprächsthema einfallen zu lassen und ein paar Wörter mehr zu schreiben.

2. Stell eine Frage, dann fällt eine Antwort leichter

Das mag zwar banal klingen, aber einfache Frage startet direkt das Gespräch ohne unangenehmen Small Talk. Und mit einer Frage ist nicht ein "Wie geht's?" gemeint, sondern eine richtige Frage, die zeigt, dass du dir Gedanken gemacht hast. Was bewegt dich zur Zeit? Lass dich inspirieren und deine Chance auf eine Antwort steigt enorm, schließlich ist für über ein Drittel der deutschen OkCupid Dater eine Frage der ideale Beginn eines Chats. Bei OkCupid ist es besonders leichte eine gute Frage zu stellen, schließlich stehen dir tausende In-App-Fragen als Inspiration zur Verfügung.

3. Schau dir das Profil deines Matches an

Suche nach etwas Interessantem im Profil deines Matches. Siehst du ein cooles Foto oder steht in der Selbstbeschreibung etwas Spannendes? Bei OkCupid kannst du auch sehen, was für Gemeinsamkeiten du und dein Match haben, vielleicht bekommst du dort eine gute Idee für eine Intro-Nachricht. So zeigst du deinem Match, dass du interessiert bist und dich mit deinem Gegenüber beschäftigt hast. Für über ein Viertel der Dater ist eine solche erste Nachricht bei OkCupid die beste Variante eines Gesprächsbeginns.

4. Zeige deinen Humor

Für 81 Prozent der OkCupid Dater ist es sehr wichtig, einen humorvollen Partner zu finden. Ein harmloser Witz ist also auch ein guter Konversations-Starter. Immerhin ein Viertel aller Dater sagten bei OkCupid, dass ein Witz der beste Ice-Breaker ist. In welche Richtung dein Scherz geht, musst du selbst entscheiden: Zwischen geistreichem Humor und Sarkasmus herrscht nämlich fast Gleichstand, wenn es um die Frage nach der beliebtesten Art von Humor auf OkCupid geht.

5. Stell dich vor

Dein Match kennt bisher nur dein Profil, aber dich noch nicht. Schreibe also einfach ein paar Worte über dich und gib so deinem Match die Chance, einen ersten Eindruck zu gewinnen. Was sagen deine Freunde über dich? Welche liebenswerten Macken hast du? Aber denke dran, nicht zu übertreiben. Eigenlob hat zu Recht einen schlechten Ruf, also sei nicht zu freigiebig, wenn du dir selbst Komplimente machst.

6. Das Wichtigste: Sei kreativ!

"Du hast mich verzaubert wie eine ewige Brise der Morgenkühle" ist dann vielleicht doch etwas zu viel des Guten, aber wenn du deinem Match zeigst, dass du mit Worten umgehen kannst, hat er oder sie mehr Lust, sich mit dir zu unterhalten. Zum x-ten Mal danach gefragt zu werden, wie man mit der Quarantäne und dem Lockdown umgeht, ist ermüdend.

Fazit

Der erste Eindruck zählt! Das gilt vor allem beim Online-Dating, bei dem sich die Abläufe von Match und erster Nachricht stetig wiederholen. Deswegen ist es wichtig, dass du dir etwas einfallen lässt. Zeig Interesse und fordere so eine Antwort heraus! Dann ist deine nächste erste Nachricht vielleicht auch deine letzte erste Nachricht.

