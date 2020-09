HEALTH EBS e.V.

COVID-19: Neue Perspektiven für das deutsche Gesundheitswesen?

Das diesjährige HEALTH EBS-Symposium widmet sich mit Corona dem übergreifenden Thema des Jahres

Die Corona-Pandemie hat die gesundheitlichen Versorgungssysteme und deren Beschäftigte in Deutschland und nahezu allen Ländern der Welt vor immense Herausforderungen gestellt und oftmals auch überfordert. Lieferketten wurden unterbrochen und Engpässe in der Versorgung mit Arzneimitteln und Schutzausrüstung waren die Folge. Bestehende strukturelle Probleme wie der Fachkräftemangel in vielen Bereichen des Gesundheitswesens wurden noch deutlicher sichtbar und für Patient/-innen spürbar.

Welche Schlussfolgerungen und Konsequenzen sind aus den Erfahrungen der vergangenen Monate zu ziehen - sowohl im Hinblick auf medizinische als auch ökonomische Aspekte? Um hierzu fundierte Einschätzungen zu erhalten und zu diskutieren, hat die Alumni-Organisation HEALTH EBS auch in diesem Jahr wieder Referent/-innen aus verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens eingeladen.

Mit Prof. Dr. Klaus-Dirk Henke (TU Berlin), Max Müller (Bayer AG), Hans-Josef Börsch (Landespflegekammer Rheinland-Pfalz) und Dr. Susanne Johna (St. Josefs-Hospital Rheingau, 1. Vorsitzende des Marburger Bundes) konnten renommierte Fachexpert/-innen aus Wissenschaft, Industrie, Pflege und Medizin gewonnen werden. Damit ist die Basis für einen interessanten Gedankenaustausch mit vielen neuen Erkenntnissen sowie das Knüpfen neuer Kontakte gelegt. Das HEALTH EBS-Team freut sich auf ein spannendes Symposium.

Das Symposium wurde von der Landesärztekammer Hessen als Fortbildungsveranstaltung (mit 5 Punkten) zertifiziert.

HEALTH EBS e.V. ist die Alumni-Vereinigung der gesundheitsökonomischen Weiterbildungsangebote der EBS Universität für Wirtschaft und Recht. Der gemeinnützige Verein veranstaltet jedes Jahr in Oestrich-Winkel (Rheingau) ein Symposium, in dem aktuelle Themen des Gesundheitswesens aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet und diskutiert werden. Die Veranstaltung richtet sich vereinsübergreifend an Interessierte aus der Gesundheitsbranche (Beitrag für Nichtmitglieder: 60 Euro).

Die Veranstaltung findet am 14. November 2020 in Oestrich-Winkel statt.

Weitere Informationen zu HEALTH EBS und dem Symposium finden Sie unter: https://health-ebs.de.

