Dreame führt den Mehrzweck-Nass- und Trockensauger H12 zur Reinigung aller Arten von Flecken auf komplexen Hartböden ein

Dreame Technology, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich auf High-End-Reinigungsgeräte spezialisiert hat, bringt den Mehrzweck-Nass- und Trockensauger H12 (H12") auf den Markt. Der intelligente H12 bietet mehrere Reinigungslösungen für alle Arten von Flecken auf komplexen Hartböden, insbesondere für die Kantenreinigung - eine exklusive Spitzenfunktion dieses Modells.

"Wir haben erkannt, dass es zahlreiche komplexe Reinigungsprobleme für Küchen, Bäder und andere Räume im häuslichen Umfeld gibt. Aufgrund der Dicke des Walzenrahmens und der Walzenbürste können die meisten auf dem Markt befindlichen Staubsauger nicht in den Ecken reinigen, wo sich flüssige und feste Flecken vermischen können. Inzwischen hat das wiederholte Verheddern der Walzenbürste während des Reinigungsvorgangs zu vielen frustrierten Verbrauchern geführt", so der Produktmanager von Dreame Technology. „Vor diesem Hintergrund haben wir den H12 Nass- und Trockensauger auf den Markt gebracht, um diese Probleme zu lösen und die Lebensqualität unserer Kunden zu verbessern."

Der H12 nutzt die innovative Technologie und das Fachwissen von Dreame im Bereich der Tiefenreinigung, um die ultimative Reinigungslösung für hartnäckige Flecken in Küchen, Bädern und Esszimmern zu bieten. Dank der Selbstreinigungsfunktion mit nur einem Tastendruck müssen die Kunden die Walze nicht mehr manuell reinigen, da sie vor jedem Einsatz sauber bleibt. Die "Ein-Wisch-für-Alles"-Reinigungseinstellung nutzt die intelligente Schmutzerkennungsfunktion, die die Leistung und die Reinigungseffizienz mit automatisch angepasster Saugleistung nach Erkennung und Identifizierung des Schmutzgrades optimiert.

Dank des Designs mit einer einzigen Walzenbürste kann der H12 entlang von Fußleisten, Geräten und schwer zugänglichen Ecken in einem Abstand von 5 mm reinigen und übertrifft damit ähnliche Modelle auf dem Markt um etwa 5 bis 10 mm. Ein optimiertes Luftkanaldesign verleiht dem H12 eine höhere Saugleistung, und sein bürstenloser Hochgeschwindigkeitsmotor kann die Drehzahl schnell auf bis zu 9.300 U/min erhöhen, sodass das Aufsaugen von Schmutz mühelos gelingt. Die lange Akkulaufzeit von 35 Minuten und der große 900-ml-Wassertank des H12 sorgen dafür, dass zwischen den Anwendungen weniger Zeit für das Aufladen und Nachfüllen benötigt wird. Die Walzen der H12 profitieren außerdem von einer neuartigen Zahnstruktur, die es den Walzen ermöglicht, Schmutz und Haare, die sich an der Bürste festgesetzt haben, in Echtzeit abzustreifen, um ein Verheddern zu verhindern.

Für ein besseres Benutzererlebnis verfügt der H12 über ein innovatives LED-Display, das den Reinigungsstatus des Staubsaugers in Echtzeit anzeigt, darunter den Schmutz-, Leistungs- und Wasserstand sowie eine Warnung bei Rohrverstopfung usw. Intelligente Sprachansagen sind beim H12 ebenfalls verfügbar und bieten hilfreiche Erinnerungen in mehr als 8 verschiedenen Sprachen , die klare und genaue Anweisungen geben und eine hervorragende Reinigungsleistung gewährleisten.

Der H12 Nass- und Trockensauger wird ab dem 14. September in Europa erhältlich sein.

Informationen zu Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf intelligente Haushaltsreinigungsgeräte konzentriert, mit der Vision, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter.

