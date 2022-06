Dreame Technology

Dreame Technology bringt den D10 Plus Staubsauger- und Mopproboter im Juni auf den Markt

Peking (ots/PRNewswire)

Dreame Technology ("Dreame"), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der intelligenten Haushaltsreinigungsgeräte, bringt im Juni dieses Jahres den neuen D10 Plus Staubsauger- und Wischroboter auf den Markt, der mit seiner erstklassigen Konfiguration noch mehr Möglichkeiten für eine verbesserte, individuelle Reinigung bietet.

Der D10 Plus ist ein 2-in-1 Staubsauger- und Mopproboter, der einen Durchbruch in Sachen Leistung und Effizienz darstellt. Ausgestattet mit einer 4000-Pa-Super-Saugkraft, einer Anti-Verhedderungs-Rollbürste und LiDAR-Navigation ist er weitaus leistungsfähiger als andere Staubsaugerroboter im gleichen Preissegment. Darüber hinaus bietet er bis zu 45 Tage lang eine handfreie Reinigung und sorgt so für ein makelloses Zuhause, ohne dass Sie ständig nach dem Gerät sehen müssen.

„Wir bei Dreame Technology glauben, dass Technologie zu einem gesünderen Leben beiträgt", sagt Terry Tian, Leiter der Abteilung Produktdesign bei Dreame Technology. „Aus dieser Überzeugung heraus konzentrieren wir uns stark auf Forschung und Entwicklung, um kontinuierlich Innovationen zu entwickeln und das Reinigungserlebnis zu verbessern. Wir freuen uns darauf, den D10 Plus und seine innovativen Funktionen bald unseren Kunden auf der ganzen Welt vorzustellen und ihnen ein hochmodernes Reinigungserlebnis zu bieten."

Der D10 Plus wurde entwickelt, um die Reinigung zu verbessern. Dank seiner hervorragenden Saugleistung kann er großen Trümmer, feine Partikel und Tierhaare mit vier Saugkraftstufen aufkehren. Wenn Sie in der App den „Auto-Boost-Modus" aktivieren, erhöht das Gerät automatisch die Saugleistung, wenn es auf Teppichboden trifft, und reduziert die Saugleistung, wenn es zu Hartböden zurückkehrt, um den Stromverbrauch zu senken. In der Zwischenzeit reinigt der integrierte Wischmopp den Boden mit drei Sprühstärken, die es ihm ermöglichen, hartnäckige Flecken, Fußabdrücke und Saft-/Kaffeeflecken zu entfernen. Das extrem dichte Fasertuch sorgt für eine gleichmäßige Wasserverteilung und trocknet schnell.

Mit seiner automatischen Staubabsaugung ist der D10 Plus perfekt für Familien geeignet, insbesondere für solche mit Haustieren. Das intelligente System, das durch einen 2,5 Liter großen Beutel unterstützt wird, ermöglicht eine handfreie Reinigung. Nach jeder Reinigung kehrt der D10 Plus automatisch zur Staubauffangbasis zurück, um den Staubbehälter zu leeren. Auf diese Weise kann er bis zu 45 Tage lang selbstständig reinigen.

Darüber hinaus verfügt der D10 Plus über ein innovatives Design mit zwei Luftkanälen, von denen einer zum Blasen und der andere zum Saugen dient. Dadurch wird sichergestellt, dass der gesamte Staub - auch der in den Ecken des Staubbehälters und im Anschluss - wirksam aufgesaugt wird. Anders als bei der Standardmethode der Staubabsaugung von Robotern, bei der sich Staub ansammelt und regelmäßig gereinigt werden muss, sorgt das doppelte Luftkanaldesign dafür, dass das Gerät sauber bleibt und immer wie neu aussieht. Außerdem entfernt die Rollbürste mit Anti-Verwicklungseffekt mühelos lange Haare und Tierhaare. Mit diesen beiden leistungsstarken Funktionen können Familien beruhigt sein und wissen, dass ihr Haus vom D10 Plus sorgfältig gepflegt wird.

Mit dem D10 Plus ist auch eine individuelle Reinigung möglich. Dank der intelligenten LiDAR-Navigation, die durch den hochentwickelten SLAM-Algorithmus unterstützt wird, bietet es schnelles Scannen, dynamische und genaue Kartierung und effiziente Routenplanung. Die Reinigungsmethoden können auch auf die Eigenschaften der Oberfläche abgestimmt werden. Darüber hinaus können Benutzer mit der App erweiterte Kartenfunktionen nutzen, z. B. das Speichern mehrerer Karten, die Identifizierung von Sperrgebieten und wichtigen Reinigungszonen und vieles mehr.

Das D10 Plus wird im Juni dieses Jahres auf den Märkten der Welt eingeführt.

Für weitere Informationen besuchen Sie: https://www.dreametech.com/

Informationen zu Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Reinigungsgeräte für den Haushalt spezialisiert hat und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Dreame.

