"Big Points" für Rostock, Osnabrück klettert an die Spitze, Aue schlägt sich selbst, "Glücksgefühle pur": Wiesbaden schließt oben auf /

"Ein schönes Spektakel" im Verfolger-Duell. Hansa Rostock schlägt Rot-Weiß Essen mit 3:2 und rückt bis an 3 Punkte an Platz 3 heran. "Definitiv sind das Big Points, aber jetzt geht es darum, dass wir gut regenerieren und nachlegen. Das ist das Einzige, was zählt", erklärt Hansa-Trainer Daniel Brinkmann. Auf der anderen Seite verpasst Essen ganz oben anzudoggen. "Man muss sagen, dass uns zurzeit die Qualität in der Defensivarbeit, die innere Ruhe, die Sauberkeit in der Zweikampfführung fehlt. Wir laufen den Situationen hinterher und werden häufig ausgekontert. Probleme, die wir eigentlich nie hatten, aber sich in den letzten Wochen durchschleppen. Durch zu hohe Ballhektik haben wir immer wieder den Gegner zu Situationen eingeladen", bemängelt Uwe Koschinat.

Der VfL Osnabrück marschiert vorübergehend an die Tabellenspitze. Trainer Timo Schultz wird nicht müde, das große Saisonziel zu formulieren. "Wir sind oben dabei, wir wollen aufsteigen. Es sind heute wieder 3 Punkte mehr geworden, das gefällt mir ganz gut." Ganz anders ist die Stimmungslage in Aue. Seit 7 Spielen ohne Sieg, 4 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. "Wir müssen weitermachen. Die Situation ist, dass das nächste Spiel das Wichtigste ist. Aufgeben ist keine Option. Die Möglichkeit besteht nach wie vor, aber wir müssen etwas dafür tun", versucht Trainer Christoph Dabrowski zuversichtlich zu bleiben. Julian Günther-Schmidt hingegen findet deutliche Worte zur aktuellen Situation. "Im Endeffekt verlierst du 3:1, es ist nichts gut heute wieder. Seit Wochen tun wir uns ganz schwer, haben Probleme. Nichtsdestotrotz musst du schauen, dass du endlich mal einen Dreier holst, sonst läufst du irgendwann der Musik hinterher. Wir schlagen uns momentan selbst, wenn man sich anschaut, wie einfach wir Tore bekommen. Das müssen wir abstellen und anfangen zu Null zu spielen. Da kann kein Trainer der Welt was dafür."

Ulm befindet sich in der gleichen Situation wie Aue. Die "Spatzen" müssen sich mit einem 1:1 in Regensburg zufriedengeben. "1 Punkt ist für uns zu wenig. Solange wir die Chance haben den Klassenerhalt zu schaffen, werden wir bis zum Schluss kämpfen. Jeder Punkt ist für uns ein gewonnener Punkt", schätzt Trainer Pavel Dotchev die Lage ein. Regensburg betreibt Chancenwucher und verpasst es den Puffer auf die Abstiegszone zu vergrößern. "Auf Strecke hatten wir wieder ein riesiges Chancenplus, aber wir schaffen es aktuell einfach nicht die Dinger über die Linie zu drücken. Dann wird es brenzlich und unnötig heiß", hadert Michael Wimmer.

"Glücksgefühle pur" bei Wehen Wiesbaden nach einem ganz wichtigen Dreier gegen Ingolstadt. Damit liegt man nur noch 2 Zähler hinter Platz 3. "Wir sind oben mit dabei. Wir verschließen uns ja nicht davor. Wir haben jetzt eine wichtige englische Woche. Die Mannschaften, die da viele Punkte sammeln, werden auch bis zum Ende ganz oben dabei sein. Da wollen wir dazugehören", erklärt Wehen-Trainer Daniel Scherning. Für Ingolstadt ist dieses Thema mit der Niederlage so gut wie durch. Der Rückstand auf Platz 3 beträgt schon 10 Punkte. "Das war heute richtig die Kategorie 'Scheißtag' bei vielen Spielern. Wir hätten gerne einen Punkt mitgenommen. Wenn du den in der letzten Minute der Nachspielzeit bekommst, fühlt es sich hart an", hadert Sabrina Wittmann.

Hansa Rostock - Rot-Weiß Essen 3:2

Rostock siegt im Verfolger-Duell und überflügelt damit Rot-Weiß Essen. Beide Teams liegen mit 43 Zählern nur 3 Punkte hinter Platz 3. Für Rostock war es nach zuletzt 4 Spielen ohne Sieg ein enorm wichtiger Erfolg. Essen kassiert die 2. Niederlage in Folge.

Daniel Brinkmann, Trainer Hansa Rostock: "Ein schönes Spektakel für die Zuschauer, aber unter dem Strich ein hochverdienter Sieg, weil wir mehr investiert und die besseren Chancen hatten." Was nach der Niederlage gegen 1860 München verändert wurde: "Wir haben die Probleme angesprochen. Die Probleme waren, dass wir nicht zielstrebig genug nach vorne gespielt haben. Zum Fußball gehört auch dazu, dass du mutig bist, dass du die Tiefe beläufst, dass du auch mal was riskierst. Das war heute besser. Definitiv sind das Big Points, aber jetzt geht es darum, dass wir gut regenerieren und nachlegen. Das ist das Einzige, was zählt." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ekVoOXNKZ3hHVkRER1hDTURWek5PWWIwcVZsUXM4bE0zbGpWZ2ZnaWd2WT0=

Uwe Koschinat, Trainer Rot-Weiß Essen: "Es wäre ein schöner Tag für eine spektakuläre Aufholjagd gewesen. Das zeichnet die Mannschaft in hohen Maßen aus, dass sie in weniger guten Phasen an sich glaubt und zurückkommt. Man muss sagen, dass uns zurzeit die Qualität in der Defensivarbeit, die innere Ruhe, die Sauberkeit in der Zweikampfführung fehlt. Wir laufen den Situationen hinterher und werden häufig ausgekontert. Probleme, die wir eigentlich nie hatten, aber sich in den letzten Wochen durchschleppen. Durch zu hohe Ballhektik haben wir immer wieder den Gegner zu Situationen eingeladen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OVhqdGdDSGwxYnAxbVVvSk5QZzNLeVpPLzdJNE0rT0YxSVVvRnhDd2pERT0=

Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück 1:3

Aue ist nach der Niederlage gegen Osnabrück seit 7 Spielen ohne Sieg. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt weiterhin 4 Punkte. Osnabrück unterstreicht seine Aufstiegsambitionen und bleibt im 7. Spiel in Folge ungeschlagen.

Christoph Dabrowski, Trainer Erzgebirge Aue: "Wir hatten heute einen guten Plan, der größtenteils auch aufgegangen ist. Wir knocken uns leider selbst aus mit diesem Slapstick-Tor. Die Mannschaft hat eine Mentalität zurückzukommen. Man sieht auch die Cleverness der Osnabrücker in jeder Situation, dass sie es ausnutzen. Wir gewähren es dem Gegner auch ein Stück weit und dann ist es schwer Punkte zu holen. Wir müssen weitermachen. Die Situation ist, dass das nächste Spiel das Wichtigste ist. Aufgeben ist keine Option. Die Möglichkeit besteht nach wie vor, aber wir müssen etwas dafür tun." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NFlkd1RacVFyYk0wdnZWWkZlZEtUMDhBS3ZPOHg1ZUJLTW5UT250SDRPWT0=

Julian Günther-Schmidt, Erzgebirge Aue: "Im Endeffekt verlierst du 3:1, es ist nichts gut heute wieder. Seit Wochen tun wir uns ganz schwer, haben Probleme. Nichtsdestotrotz musst du schauen, dass du endlich mal einen Dreier holst, sonst läufst du irgendwann der Musik hinterher. Wir schlagen uns momentan selbst, wenn man sich anschaut, wie einfach wir Tore bekommen. Das müssen wir abstellen und anfangen zu Null zu spielen. Da kann kein Trainer der Welt was dafür, wenn man schaut, was wir für Gegentore bekommen. Wenn du jedes Spiel 3, 4 Tore schießen musst, um zu gewinnen, wird es schwer." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=T2Rja1FHMVpRZkhyekhGSzA3SmlhbllpUXUrV2Z3ZU5tSUNDTDNjMVp3WT0=

Timo Schultz, Trainer VfL Osnabrück: "Wir sind oben dabei, wir wollen aufsteigen. Es sind heute wieder 3 Punkte mehr geworden, das gefällt mir ganz gut. Es war allgemein kein gutes Spiel, rein fußballtechnisch, taktisch, viele Fehler." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SUNaSkdlTm5jd1dPTVBCNm16ZU54RDA3dVpSbHpteEIrWHRKdUV1ckJoND0=

SSV Jahn Regensburg - SSV Ulm 1846 Fußball 1:1

Regensburg betreibt Chancenwucher und muss sich am Ende mit einem Remis gegen Ulm zufriedengeben. Mit 4 Punkten aus den letzten beiden Spielen hält man den Abstand auf Ulm bei 8 Punkten. Für die Ulmer ist es das 2. Remis in Folge. Der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt 4 Zähler.

Michael Wimmer, Trainer SSV Jahn Regensburg: "Am Ende müssen wir mit dem Lattentreffer froh sein, dass es 1 Punkt ist und wir Ulm auf Distanz halten. Auf Strecke hatten wir wieder ein riesiges Chancenplus, aber wir schaffen es aktuell einfach nicht die Dinger über die Linie zu drücken. Dann wird es brenzlich und unnötig heiß." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VGxwMFJJMmZEZ0F1L2dFSmZMMGJJcURPcW9tMnd1TVZkbFJmRndSZ2FGQT0=

Pavel Dotchev, Trainer SSV Ulm 1846 Fußball: "1 Punkt ist für uns zu wenig. Wir hatten eine Riesenchance zum Schluss, uns fehlt auch ein bisschen das Quäntchen Glück. Die Leistung war hervorragend, ein sehr intensives Spiel. Wir haben oft den langen ball gespielt und das ist nicht unbedingt unsere Spielweise. Max Schmidt hat uns heute über Wasser gehalten. Das war richtig gut." Über die Tabellensituation: "Es ist noch weit weg. Wir kämpfen bis zum Schluss. Solange wir die Chance haben den Klassenerhalt zu schaffen, werden wir bis zum Schluss kämpfen. Jeder Punkt ist für uns ein gewonnener Punkt. Wir können diesen Befreiungsschlag noch nicht so starten, aber mit den zwei nicht verlorenen Spielen in Folge und mit einem möglichen Sieg gegen Hoffenheim wäre es trotzdem ein positiver Trend für uns. Das muss das Ziel sein." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UFZtcFBXZTZpSU1hYjU2eWVQSTZzQWpUcGVoTTRwdzVFRks5cTduZklyST0=

SV Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt 04 2:1

Wiesbaden feiert einen ganz wichtigen Dreier gegen Ingolstadt und liegt so nur noch 2 Zähler hinter Platz 3. Es war der 3. Sieg aus den letzten 4 Spielen. Für Ingolstadt dürften damit die Aufstiegsträume so langsam begraben werden. Der Rückstand auf Platz 3 beträgt 10 Punkte.

Daniel Scherning, Trainer Wiesbaden, über seine Emotionen nach dem Last-Minute-Sieg: "Glücksgefühle pur. Wir haben bis zur Roten Karte ein gutes Spiel gemacht. Wir hatten das Spiel im Griff - danach auch, aber wir haben zu wenig gemacht, um das 2. Tor zu erzielen. Dann ist Fußball, wie er manchmal so ist: Ein Fehler bei uns ist eine Chance für den Gegner, sie machen das 1:1 und du weißt nicht warum. Trotzdem hatten wir noch 5, 6 Minuten. Dass im Fußball immer alles möglich ist und du so ein Spiel noch gewinnen kannst, wissen wir alle. Dementsprechend sind wir sehr stolz, dass wir genau das geschafft haben. Du musst halt immer daran glauben. Wenn du das machst, kannst du immer noch in so ein Spiel reinkommen. Da habe ich eine Truppe, die das immer macht und das ist sehr gut."

... ob er an ein spannendes Aufstiegsrennen glaubt: "Ich hoffe es. Wir sind oben mit dabei. Wir verschließen uns ja nicht davor. Wir haben jetzt eine wichtige englische Woche. Die Mannschaften, die da viele Punkte sammeln, werden auch bis zum Ende ganz oben dabei sein. Da wollen wir dazugehören." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VGMwQlNMRjFaWHdtM094d2VGRHJQemxHY25mWlIxVUk3bHYxUzhpYlRTUT0=

Wiesbadens Siegtorschütze Tarik Gözüsirin über den Status des Aufstiegskandidaten: "Man kann alles in den Raum werfen. Wir haben alle den Anspruch, oben mitzuspielen. Wenn es für den Aufstieg reicht, ist es super für uns. Wir sind gierig auf Erfolg, auch wenn wir vielleicht nicht den ansehnlichsten Fußball spielen und Tore aus dem Nichts machen. Du ziehst die Spiele, 3 Punkte, und das zählt am Ende. Die oben haben Druck und eine riesige Fan-Macht. Wir haben auch unsere Fans, die uns immer anpeitschen. Wir genießen das."

Lukas Schleimer, Wiesbadener Torschütze zum 1:0 in den Winkel, über die Stabilität und Effizienz vor heimischem Publikum: "Wir geben einfach bis zum Schluss immer alles und versuchen, noch irgendwie das Tor zu machen. Wir versuchen einfach, in der Mannschaft kompakt zu stehen. Das Team steht immer im Vordergrund, wir ziehen alle an einem Strang." Link zum Doppel-Interview mit Gözüsirin und Schleimer: clipro.tv/player?publishJobID=RVBiWGdjTTV1SytHbU1ady9kSEkrU3JNc1hHbzlweDlrQ1FoL3hBb21Daz0=

Sabrina Wittmann, Trainerin Ingolstadt: "In Summe haben wir einfach kein gutes Spiel gemacht. Wir hatten unfassbar viele Ballverluste. Das war heute richtig die Kategorie 'Scheißtag' bei vielen Spielern. Aber es war auch nicht so, dass Wiesbaden 18 Bretter hatte und wir im Verteidigen in der Box zu schlecht waren. Wir hätten gerne einen Punkt mitgenommen. Wenn du den in der letzten Minute der Nachspielzeit bekommst, fühlt es sich hart an."

... über die Rote Karte wegen Nachtretens an ihren Spieler Frederik Carlsen in der 60. Minute: "Das braucht er nicht machen, weiß er, Ende der Geschichte." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dkRXUlVsTnBGSmlaZWw3SVFxOEZqb2orTlVHRTVib3ZvdEtvc25yY2tUbz0=

Viktoria Köln - VfB Stuttgart II 2:0

Viktoria Köln ist nun seit 3 Spielen ungeschlagen und verweilt im Tabellenmittelfeld. Auch für den VfB Stuttgart ist die Niederlage nicht weiter dramatisch, da man mit 35 Punkten 11 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze hat.

Marian Wilhelm, Trainer Köln, über den 2. Sieg der Woche nach dem 2:1 beim Siegburger SV am Mittwoch im Verbandspokal: "Die Jungs haben sich mit einer richtig guten Leistung belohnt. Man hat hintenraus gesehen, wie viele Kräfte diese englische Woche gezogen hat. Ich bin unfassbar zufrieden, wie wenig wir zulassen. Die Spielstärke hatten wir extrem gut unter Kontrolle. Gerade in so einer englischen Woche, wo der Gegner so viel frischer ist als du und sich seit letzter Woche Freitag auf uns vorbereiten konnte, macht es einen stolz, weil es für so eine junge Truppe nicht normal ist, damit so klar und clever umzugehen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aG1oRy9Ob2RKZ0lZMW1pVUM0Qmw5c3hOVDVLN1JJVkx5RkJLNEVOSkh3MD0=

Nico Willig, Trainer Stuttgart, über Auswärts-Niederlagenserie im Jahr 2026: "Bei Heimspielen ist es auch nicht so, dass unsere Hütte mit Heimvorteil brennt. Vielleicht wählen wir das falsche Hotel, ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Wir laden den Gegner zweimal so leicht zu Toren ein. Viel mehr Torchancen hatten sie ja nicht und sie wollten eigentlich nicht mehr viel. Das hätten wir schon wesentlich besser machen müssen. Es ärgert mich sehr, dass wir so leichte Gegentore kassieren." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NFZHK1RiTmloZnY2Ym9MMnZaRmFFcGs0bWMybkZSM3N3dzVBOGhmeUlLZz0=

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell