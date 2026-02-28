MagentaSport

Basketball WM-Qualifikation live bei MagentaSport: "Rhythmus verloren": Deutschland unterliegt Kroatien im ersten Härtetest - "Leckerbissen" am Sonntag in Bonn: Deutschland brennt auf Revanche

Welt- und Europameister Deutschland verliert den ersten echten Härtetest in der WM-Qualifikation: In Zagreb unterliegt die DBB-Auswahl ohne ihre NBA-Stars und wichtige Säulen wie Andreas Obst, Maodo Lo oder Isaac Bonga Kroatien mit 88:93. Bundestrainer Alex Mumbru analysiert das Spiel wie folgt: "Es war ein hartes Spiel, wir waren nah dran. Allerdings haben wir in der Defensive zwei, drei Fehler in entscheidenden Momenten gemacht. Da haben sie drei Dreier getroffen und wir haben im 4. Viertel ein bisschen den Rhythmus in der Offensive verloren."

"Ich fand die Leistung der deutschen Mannschaft gut. Kroatien war besser", meint MagentaSport-Experte Per Günther und fügt hinzu: "Die Leistung Kroatiens und der Kader, der da war, wie die Spieler performt haben, auswärts und du verlierst mit 5 Punkten. Die rollen im Zweifel im europäischen Basketball einfach auf dich zu."

Am Sonntag kommt es zum direkten Wiedersehen: Das DBB-Team empfängt Kroatien im Telekom Dome in Bonn (ab 17.30 Uhr live). "Das wird ein Leckerbissen und auch nochmal die Gelegenheit für die deutschen Fans in der Halle: Der Welt- und Europameister - der braucht euch jetzt", blickt Per Günther voraus.

Nachfolgend die Highlights sowie Stimmen von Bundestrainer Alex Mumbru und MagentaSport Experte Per Günther

Kroatien - Deutschland 93:88

Deutschland verliert das erste Topspiel der WM-Qualifikationsgruppe gegen Kroatien. Beide Teams hatten zuvor ihre ersten beiden Spiele gewonnen. Am Sonntag kommt es direkt zum Rückspiel in Bonn.

Nervöser Start beim DBB-Team: Gleich zu Beginn unterlaufen der deutschen Mannschaft einige Leichtsinnsfehler, die zu Turnover führen. Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=M25DMm1ueUpmZWRGTGJhR3VsKzRFUnhiRW9WcGVHa210K2NzeFl1SCtBUT0=

Buzzer Beater! Malte Delow bringt das das DBB-Team zum Ende des 1. Viertel mit 26:20 in Führung. Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=ckhFWXNQRDduMHBTYjg2aFE3bEtWSUNVcHNjOFRWajRVcUR0SmlCdXFhWT0=

Hart umkämpfte Sequenz im Spiel mit starken deutschen Offensiv-Rebounds: Louis Olinde wirft sich voll rein und wird am Ende dafür belohnt. Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=bEZNWFVrY1Q2eFR0cWVWT3Jhemo1aTczS1RhOFdGZUc0L3pMOEdVYXRtQT0=

Schreckmoment für das deutsche Team: Louis Olinde wird unglücklich von seinem Gegenspieler mit dem Ellbogen im Gesicht getroffen und muss das Feld mit einer Platzwunde verlassen. Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=MGRqRzlldnlqODRvYlpiWVJQVWNIKzA4blZYZldsZzVLN29rNXZpcEo2Yz0=

Wow! Jack Kayil versenkt den Dreier von ganz weit außen zur deutschen Führung. Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=SmJVcjhjRWdZai9qWHNBSkZvMURXUmlhRnY0V3FCL0l4RWtlRVpLSDlBYz0=

... über das Rückspiel am Sonntag: "Das wird ein Leckerbissen und auch nochmal die Gelegenheit für die deutschen Fans in der Halle: Der Welt- und Europameister - der braucht euch jetzt!"

