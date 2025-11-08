MagentaSport

Deutschland Cup live & kostenlos bei MagentaSport: Sonntag Abschluss, deutsche Auswahl ab 14.15 Uhr

Zu behäbig, Deutschland wird beim 2:5 von Österreich überrumpelt: "Kein gutes Spiel abgeliefert"

Das war nix, kein Vorspielen für Olympia nach einem starken Auftakt am Donnerstag! Im 2. Gruppenspiel des Deutschland Cups kassiert die DEB-Auswahl der Männer gegen Österreich eine empfindliche 2:5-Pleite. Mit Ausnahme des Ausgleichs von Moritz Müller, der seinen ersten Treffer bei einem Deutschland Cup erzielte, war für die Mannschaft von Harold Kreis nichts zu holen. "Wir haben insgesamt kein gutes Spiel abgeliefert, weil wir nicht die schnellen Entscheidungen getroffen haben. Es waren Passbahnen offen, da haben wir nochmal überlegt, eine bessere Passbahn zu finden. Die war dann zu und dann war da nichts mehr offen", kritisierte der Bundestrainer. Auch Parker Tuomie ärgert sich: "Wir wollen vor unseren eigenen Zuschauern natürlich nicht so abliefern." Einen Lichtblick gab es noch zum Schluss: Philipp Preto erzielte sein erstes Länderspieltor. Die DEB-Herren fallen vor dem Spiel gegen die Slowakei, Sonntag, ab 14.15 Uhr live bei MagentaSport, auf Rang 3 der Tabelle zurück, hinter die Slowaken und Österreich. Motto: ein Sieg muss her.

Die DEB-Frauen verteidigen den Titel im Deutschland Cup und wie: mit einem 9:1 gegen Ungarn. Das reicht, um in der Tordifferenz an der Slowakei vorbeizuziehen. Es gab acht verschiedene Torschützinnen und eine erst 16-jährige Doppelpackerin, Mathilda Heine. "Es ist unfassbar! Es ist wie ein Traum, der in Erfüllung geht. Es ist einfach Wow!", fehlten der Youngsterin die Worte. An ihren schönsten Augenblick im Spiel kann sie sich aber noch genau erinnern: "Als ich das erste Tor geschossen hab. Meine Beine zittern immer noch davon." Auch Bundestrainer Jeff MacLeod stand mit einem breiten Grinsen im Interview: "Wenn du ein Team coachst und Spieler hast, die so gut dabei sind, ist das immer schön. Der Staff, wir sind alle zufrieden, mit den Ergebnissen und was sie bewirken."

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum kompletten 4. Spieltag des Deutschland Cups. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht es mit Eishockey bei MagentaSport am Sonntag. Ab 14.15 Uhr treffen die deutschen Männer zum Turnier-Abschluss auf die Slowakei.

Deutschland Cup Männer: Deutschland - Österreich 2:5

Die DEB-Männer bekommen eine Abreibung im zweiten Spiel des Deutschland-Cups. Die einzigen Lichtblicke: Der Premierentreffer von Moritz Müller im Turnier sowie das erste Länderspieltor von Philipp Preto. Für die Österreicher traf Vinzenz Rohrer doppelt. Deutschland rutscht vor dem letzten Spiel gegen die Slowakei auf Rang 3 der Tabelle ab.

Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=SHZoVW5QdVZ1VndZVmNDckZkYXgwMDRnTHRDMDBob3RYai93Y0ROcENTaz0=

Harold Kreis, Bundestrainer, ärgert sich über die schwache Umsetzung der Vorgaben: "Wir wussten, dass die Österreicher druckvoll spielen, dass ihr 2-1-2-Forecheck uns unter Druck setzt. Wir haben auch gesagt, wir müssen schneller Entscheidungen mit der Scheibe treffen. Über die 60 Minuten haben wir das nicht sehr gut gemacht. Wir haben insgesamt kein gutes Spiel abgeliefert, weil wir nicht die schnellen Entscheidungen getroffen haben. Es waren Passbahnen offen, da haben wir nochmal überlegt, eine bessere Passbahn zu finden. Die war dann zu und dann war dann nichts mehr offen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=c2NJSFR6b09QdGIxSzdGUUlvWXFKbTZGRUlJdWF3bXR5SHkxMm4yZmlqcz0=

Parker Tuomie, Spieler Deutschland: "Wir müssen uns das nochmal ganz genau anschauen. Das ist schwierig einzuschätzen, weil jetzt natürlich die Emotionen hoch sind. Das ist unser Heimturnier. Wir wollen vor unseren eigenen Zuschauern natürlich nicht so abliefern. Wir hatten auch gute Phasen im Spiel. Aber die Österreicher haben auch gut gespielt. Es war schwer, vor deren Tor zu kommen. Wir haben aber auch nicht genug getan, um dahinzukommen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VDlTUUhFRUtVWWtYQjBFYzdnYTJUeUVadVVKLzdpdEZGSFNkR3NyS25aRT0=

Maxi Kastner, Spieler Deutschland: "Sie waren sehr aggressiv und wir haben die entscheidenden Zweikämpfe verloren. Wir sind ins Drittel reingekommen. Aber wir haben die Zweikämpfe verloren, die Scheiben nicht zum Tor gebracht und sie haben das sehr clever gemacht. Sie haben das sehr schnell zu uns gespielt. Ein paar unglückliche Szenen am eigenen Drittel und dann hat's gescheppert. Dadurch sind wir nicht mehr zurückgekommen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZWtLdjBYc0hiSWhXR0NISFlJTDNMVzdDcVZ3dE5CVXlNbjFOdFFaUE55WT0=

Uwe Krupp, Ex-Bundestrainer und Rekordtrainer des Deutschland Cup (fünf Teilnahmen zwischen 2006 und 2010), in der Drittelpause zum Deutschland Cup: "Das ist ein wichtiges Turnier. Das ist eine super Sache für die deutsche Eishockeynationalmannschaft, für die Fans. Das ist auch so ein bisschen der "Proving Ground" für die jungen Spieler, die nächste Generation, die jetzt kommt. Wir sehen gutes, schnelles Eishockey. Das ist einfach gut."

...zu seinem Trainerjob beim EV Landshut: "Das macht riesigen Spaß. Das ist eine totale Eishockeystadt, eine Eishockeyregion. Eishockey ist hier voll in der Historie und Kultur verankert. Das ist Landshut. Du hast die Landshuter Hochzeit. Aber das kennt auch keiner so richtig in Nordrhein-Westfalen, wenn man sie fragt. Aber wenn man über den EVL spricht, das kennt jeder. Das ist einfach eine super Aufgabe, auch irgendwie eine Ehre gefragt zu werden, den EVL zu trainieren. Es gibt viele gute Sachen. Die Organisation geht in die richtige Richtung. Es gibt sehr viele Ambitionen. Ich würde nicht direkt über den Aufstieg sprechen. Aber grundsätzlich als Standort sehr ambitioniert."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cFROWnhtVXYxdFE0cUlIS2RuU2IwNFhDM1o5UFdZSURDMmpvVW45UVhrTT0=

Deutschland Cup Frauen: Deutschland - Ungarn 9:1

Mit einem rauschenden Torfest bezwingt Deutschland Ungarn und verteidigt den Titel im Deutschland Cup! Bereits nach zwei Dritteln stand es 5:0. Im letzten Drittel erhöhte Deutschland weiter. Die erst 16-jährige Mathilda Heine glänzte unter acht verschiedenen Torschützinnen per Doppelpack. Deutschland beendet die Gruppe mit 7 Punkten über die Tordifferenz als Erster, vor der Slowakei, Ungarn und Frankreich.

Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=bEJKVEg5MU5GZzluN0xKWEJsR2VRUzlNQWpkM2tGZm15eXl5WE9XV1ZRVT0=

Deutschland jubelt! Der Clip zu den Feierlichkeiten nach Spielende und der Siegerehrung: clipro.tv/player?publishJobID=TXAxc0ZqbEdzMVpjaS96V3M0R29NWVRCSkQ1SVJhUzBONEVwTmxoaFpXYz0=

Exklusiver Blick in die Kabine, mit den DEB-Vorständen und Bundestrainer Jeff MacLeod, die eine Ansprache halten. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=ZTVUcUY5S3kvWHpTUFJudy9ERDZuSXlNTzdTdzE0WHEydzQremVyTm5Idz0=

Daria Gleissner, ein Tor und zwei Assists für Deutschland gegen Ungarn: "Ich bin einfach super zufrieden, dass wir heute im 3. Spiel nochmal unsere Leistung zeigen konnten und zeigen konnten, dass wir mehr als zwei Tore schießen können und nicht ständig in die Overtime müssen. Ich denke, es war ein super Spiel, super Werbung fürs Frauen-Eishockey. Danke, Landshut, für die tolle Atmosphäre. Es hat einfach nur Spaß gemacht."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZFl2c1JPeUUyOHYzYmRQd05TZFlmRXEwRi9tRjZtUHlOZ09VY0tOa0lFYz0=

Jeff MacLeod, Bundestrainer: "Wenn du ein Team coachst und Spieler hast, die so gut dabei sind, ist das immer schön. Der Staff, wir sind alle zufrieden, mit den Ergebnissen und was sie bewirken."

...über den 9:1-Sieg und 8 verschiedene Torschützen: "Die ganzen Torschützinnen zu sehen ist schön. Aber viele andere beteiligen sich auch, außerhalb der Tore. Jede hat Eiszeit bekommen. Wir sind zufrieden mit der Entwicklung über die vergangene Woche hinweg. Die Spielerinnen hören zu und sie lernen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TENSaDNjTi9XTUp3b1BYTi8xQXdpNDdmdzVlZzQxOHZydXUrZldJRzJWVT0=

Mathilda Heine, deutsche Doppelpackerin: "Es ist unfassbar! Es ist wie ein Traum, der in Erfüllung geht. Es ist einfach Wow!"

...wie es ist, von der Menge gefeiert zu werden: "Es ist auf jeden Fall ein unbeschreibliches Gefühl. Die Stimmung ist mega. Die Stimmung bei uns im Team ist mega. Und dafür steht Deutschland."

...was das Schönste für sie war: "Das Schönste war, als ich das erste Tor geschossen hab. Meine Beine zittern immer noch davon." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=c0h6TTN6YnZ2d0xRcUZKMWZVUWFidUpNaGI3eTYzb0NoOHYvZWpVemVmbz0=

Ronja Jenike, DEB-Leistungssportreferentin und MagentaSport-Expertin, zur Jugendausbildung der Frauen: "Wir haben es ganz oft gehört. Du hast eine riesengroße Bühne. Unsere jungen Spielerinnen sind mittlerweile wirklich gut ausgebildet. Die kommen aus ihren Heimatvereinen und sind bei uns. Die müssen irgendwann diese Erfahrung sammeln. Jetzt sehen wir hier Matti (Heine) und Hanna Weichenhain, beide unsere Küken zusammen auf dem Eis. Die sind so demütig, aber auch dankbar gewesen, so stolz, dass sie Teil dieser Mannschaft sein können. Und wenn du das dann schaffst, deine Leistung zu bringen. Weil sie sind nicht hier, weil sie aus Versehen ausgewählt wurden. Die haben Leistungen im Verein gebracht. Und dann bist du hier. Und dann willst du auch abliefern. Wenn du dann in einem Spiel gegen Ungarn, in einem Endspiel eigentlich, zwei Tore schießt, hast du einiges richtig gemacht."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dmhaMzlheW02UG5EMXdWTGdQTzZSeEJoZ29CbFA4UXJza2JRcWpIMXZqST0=

Eishockey live bei MagentaSport

Deutschland Cup 2025

Sonntag, 09.11.2025

ab 10.45 Uhr: Lettland - Österreich (M)

ab 14.15 Uhr: Deutschland - Slowakei (M)

