Telekom Cup live bei MagentaSport: FC Bayern München - Tottenham Hotspur 4:0

"Es war überraschend gut": Bayern-Youngster zaubern im Telekom Cup, bekommen von allen Seiten Vertrauen und Lob

München (ots)

FC Bayern feiert einen rundum gelungenen Auftritt im Telekom Cup - mit einem 4:0 über Europa-League-Sieger Tottenham. "Ich muss sagen, es war überraschend gut", lobte Trainer Vincent Kompany. "Es ist normalerweise immer so, dass man reinkommt und 3, 4, 5, normalerweise 6 bis 7 Wochen braucht. Dass die Jungs so Fußball spielen wie heute, mit dieser Intensität, in der 1. und 2. Halbzeit. Das hat Spaß gemacht, zuzuschauen." Vor dem Spiel stellte Sportvorstand Max Eberl klar, dass man nicht auf dem Transfermarkt auf die Langzeitverletzungen von Jamal Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito reagieren wird und lobte die eigene Nachwuchsarbeit: "Jetzt haben wir wieder hoffnungsvolle Talente, die 16, 17 Jahre alt sind. Das darf man auch nicht vergessen, die wir integrieren wollen. Sie haben ihre Trainingsleistungen, sie haben ihre Qualitäten, sie bekommen ihre Einsätze." Und gegen Tottenham lieferten sie. David Santos Daiber legte Lennart Karl das 3:0 auf. Wenig später erhöhte Jonah Kusi-Asare per fulminantem Distanzschuss auf 4:0. "Ich freue mich für Lenny (Karl) und Kusi(-Asare), hier in der Allianz Arena zu treffen und so zu treffen", jubelte auch Harry Kane, Torschütze zum 1:0 gegen seine alte Liebe. "Das wird ihnen nur noch mehr Selbstvertrauen geben. Wir brauchen sie vielleicht sehr oft diese Saison und sie müssen bereit sein."

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum Telekom Cup zwischen dem FC Bayern München und Tottenham Hotspur

FC Bayern München - Tottenham Hotspur 4:0

Runde Nummer für den Rekordmeister im Telekom Cup! Nach dem 2:1 gegen Lyon setzt sich der FC Bayern deutlich gegen Europa-League-Sieger Tottenham durch. Harry Kane traf und vergab seinen ersten Elfmeter für den FC Bayern und traf trotzdem. Kingsley Coman brach nach vielen vergebenen Großchancen den Bann. Besonders überzeugen konnten aber die Youngster. David Santos Daiber legte Lennart Karl das 3:0 auf, bevor Jonah Kusi-Asare mit einem Traumschuss auf 4:0 stellte. Weiter geht es für die Münchner am Dienstag, mit einem Auswärtsspiel im Letzigrund in Zürich.

Vincent Kompany, Trainer FC Bayern, vor dem Spiel zu Luis Díaz: "Er muss kein Kompany-Spieler sein, er muss ein Bayern-Spieler sein. Und dieses Gefühl haben wir auf jeden Fall. Das ist sehr paradox, weil er körperlich und physisch eigentlich am Weitesten ist. Er hat eine ganz gute Vorbereitung mit Liverpool gehabt, er hat schon drei Wochen vorher angefangen. Aber er hat von allen Jungs die wenigsten Informationen bekommen. Wir wollen, dass er Spaß hat und sehen, was er bringt."

Vincent Kompany, Trainer FC Bayern, nach dem Spiel: "Erstmal müssen wir ruhig bleiben. Ich muss sagen, es war überraschend gut. Es ist normalerweise immer so, dass man reinkommt und 3, 4, 5 normalerweise 6-7 Wochen braucht, Wir haben 5 richtige Einheiten an der Säbener Straße gehabt. Dass die Jungs so Fußball spielen wie heute, mit dieser Intensität, in der 1. und 2. Halbzeit. Das hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Aber das ist kein Endpunkt. Die Vorbereitung ist für uns genau wie vorher. Wir müssen weiter physisch parat bleiben."

...zu den Youngstern: "Für die Youngster ist es super, dass sie kein Gegentor bekommen und zwei Tore geschossen haben. Die Mannschaft in der 1. Halbzeit hat Laufbereitschaft gezeigt. Das ist nicht so einfach im ersten Spiel in der Vorbereitung, man will sich immer seine Fitness einholen. Und dann haben die Jungs genau das Gleiche gemacht. Das ist das Minimum für mich. Wenn sie laufen, können sie Spaß haben. Wir freuen uns darüber, was die Jungs heute gebracht haben."

Harry Kane, Spieler FC Bayern: "Es war eine sehr dominante Performance von uns. Unsere Vorbereitung war bis jetzt nicht so lang, daher ist es gut zu sehen, dass die Basis, die wir letzte Saison aufgebaut haben, noch da ist. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns dahingehend auch verbessern. Die Intensität war sehr gut. Das Spiel hat von Anfang bis Ende nie nachgelassen, auch nach den Wechseln nicht. Das Team, das für die letzten 20-30 Minuten gekommen ist, hat das Level sogar nochmal angehoben. Es war ein gutes Spiel für uns."

...über seinen vergebenen Elfmeter: "Ich bin glücklich, dass es in einem Freundschaftsspiel passiert ist. Ich bin ausgerutscht Als Fußballer passieren manchmal Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Das war genau sowas. Ich bin ausgerutscht und habe den Ball zweimal berührt."

...über die Youngster: "Sie müssen bereit sein. Sie hatten eine sehr gute Vorbereitung. Sie werden über die Saison ihre Chancen bekommen. Wir haben einen Kader, in dem wir von jetzt an bis in den nächsten Mai jeden brauchen werden. Ich freue mich für Lenny (Karl) und Kusi(-Asare), hier in der Allianz Arena zu treffen und so zu treffen. Das wird ihnen nur noch mehr Selbstvertrauen geben. Wir brauchen sie vielleicht sehr oft diese Saison und sie müssen bereit sein."

Mathys Tel, Ex-Spieler FC Bayern, über seine Rückkehr in die Allianz Arena: "Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Dieses Stadion ist mein Zuhause. Ich bin sehr glücklich hier zu sein. Ich habe viele Emotionen. Mia San Mia für immer."

Max Eberl, Sportvorstand FC Bayern, vor dem Spiel darüber, wie zufrieden er mit dem Kader ist: "Bisher sind wir sehr, sehr happy. Wir haben schon vor der Klub-WM mit Tom Bischof und Jonathan Tah zwei dabeigehabt, die auch neu sind. Wir haben Luis Díaz noch dazubekommen, einige Talente, die jetzt mit dabei sind. Auch einige Abgaben. Wir müssen noch einige Aufgaben erfüllen, die uns der Klub vorgegeben hat. Momentan sind wir sehr, sehr happy. Wir haben keine einfache Phase, wegen den drei Langzeitverletzten, Hiroki (Ito), Alphonso Davies und Jamal Musiala. Das macht es natürlich nicht leicht, weil sie Anfang der Saison nicht da sein werden. Sie werden im Laufe der Hinrunde dazustoßen. Trotzdem werden wir dafür keinen expliziten Ersatz verpflichten wollen. Bisher sind wir sehr, sehr glücklich und hoffen, dass alle gesund bleiben."

...ob der Kader besser als letzte Saison ist und es gelungen ist, die Baustellen der Vorsaison zu schließen: "Naja, Schwachstellen. Wir sind in der Champions League ausgeschieden, weil wir viele Verletzte in den entscheidenden Spielen hatten. Das hat wehgetan. Ob besser, schlechter. Dieser Vergleich ist immer schwierig, weil wir noch gar nicht angefangen haben. Erstmal haben wir drei Spieler geholt, die wir gerne zu Bayern holen wollten. Und jetzt schauen wir mal, wie wir diese Saison anlaufen."

...über den Nachwuchs: "Mit Christoph (Freund) und mir haben sie zwei Menschen geholt, die über den Nachwuchs groß geworden sind. Christoph bei Red Bull Salzburg, ich bei Gladbach. Wir wussten, wie wichtig die Jugendarbeit ist. Ist sie bei Bayern übrigens auch. Wir haben drei Stammspieler, mit Stani (Josip Stanisic), Aleks Pavlovic und Jamal Musiala, die bei uns großgeworden sind, das darf man nicht vergessen, bei der Diskussion. Jetzt haben wir wieder hoffnungsvolle Talente, die 16, 17 Jahre alt sind. Das darf man auch nicht vergessen, die wir integrieren wollen. Sie haben ihre Trainingsleistungen, sie haben ihre Qualitäten, sie bekommen ihre Einsätze. Und darüber sollen sie sich auch weiterentwickeln."

...zu den Saisonzielen, insbesondere zusätzlichen Titeln neben der Meisterschaft: "Bei Bayern werden wir jedes Spiel, jede Saison gemessen. Letzte Saison war sehr, sehr gut. Das heißt nicht, dass nur die Champions League zählt. Wir wollen wieder deutscher Meister werden, wir wollen gerne mal wieder nach Berlin. Da waren wir sehr lange nicht mehr gewesen (zuletzt 2020, d. Red.) Natürlich wollen wir auch die Champions League erfolgreich gestalten. Aber das ist bei Bayern München immer so."

...zu Nick Woltemade: "Einen Stopp gibt es bis zum 1. September nicht. Da ist immer irgendwie Bewegung. Wir sind aber erstmal in der Vorhand. Wir sind ruhig, wir haben unseren Kader stehen und schauen uns an, was passiert."

...zum Abgang von CFO Michael Diederich: "Ich hab mir die Finanzen nicht unter den Nagel gerissen, weil es andere Menschen gibt, die genauer draufschauen. Erstmal ist es so, dass wir alle respektieren, dass Michael seinen Vertrag nicht verlängern wollte. In gegenseitigem Einvernehmen hat man das entschieden. Großer Respekt für seine Arbeit hier. Und jetzt schaut man, wie es weitergeht. Der Klub wird sich neu aufstellen. Das ist Aufgabe des Aufsichtsrats. Wir haben dabei keine große Mitsprache. Dementsprechend mache ich mir da keine Sorgen, weil der Aufsichtsrat immer sehr gute Entscheidungen getroffen hat."

Rafinha, in der Halbzeit, zum Bayern-Auftritt: "Man konnte in der 1. Halbzeit klar sehen, dass Bayern nicht nur einen, sondern drei Schritte vor Tottenham ist. Natürlich ist es ein Freundschaftsspiel. Aber Bayern spielt dynamisch nach vorne, versucht die Seiten zu verlagern, einmal mit Coman, einmal mit Luis Díaz. Das freut mich sehr. Natürlich haben sie nur ein Tor geschossen. Aber sie haben viele Chancen gehabt. Bayern hat die 1. Halbzeit dominiert."

...macht sich für einen Verbleib von Leon Goretzka stark, dessen Vertrag kommenden Sommer ausläuft: "Das ist nur von draußen, diese Geschichte, dass er von Bayern weggeht. Das ist für mich ein Topspieler, Leon ist ein Weltklassespieler. Er ist immer da, in dem Moment, als Bayern ihn braucht, ist er immer da. Er hat immer sein Tor gemacht. Er ist jemand, der für die Mannschaft spielt. Für mich ist er sehr wichtig. Leon gehört zu Bayern München, er muss bei Bayern München bleiben."

Katharina Naschenweng, Spielerin FC Bayern Frauen, zu ihrer Vorfreude auf den Bundesliga-Auftakt gegen Bayer Leverkusen: "Riesig. Dass jetzt schon 40.000 Tickets verkauft sind, spricht für sich. Das ist eine richtig, richtig coole Zahl. Da ist noch was möglich. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Deswegen glaube ich, dass da noch ein bisschen was dazukommen wird. Wir freuen uns schon riesig, dass wir hier in der Allianz Arena spielen dürfen."

...zum neuen Trainer José Barcala: "Es ist sehr, sehr cool bis jetzt. Wir haben schon einige Trainingseinheiten mit ihm machen dürfen. Ich bin schon ein bisschen länger da. Die Leute, die nicht bei der Euro waren, haben ihn schon ein bisschen näher kennengelernt. Er ist ein eher ruhiger Typ, richtig cool und auf dem Platz spanisch, sehr technisch unterwegs. Wir freuen uns auf alles, was kommt."

