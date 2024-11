MagentaSport

Deutschland Cup live & kostenlos bei MagentaSport: Frauen- & Männer-Wettbewerb

Kurioses Eigentor, Deutschland "im Allstar-Game" ein guter Gastgeber, Bundestrainer Kreis: "Ein Punkt ist suboptimal"

Tag des offenen Tors in Landshut, 10 Treffer! Aber Deutschland verliert gegen Dänemark mit 5:6 im Penaltyschießen gegen Dänemark zum Auftakt der Männer beim Deutschland-Cup. Schon im 1. Drittel fallen 7 Tore. "Das war fast wie bei einem Allstar-Game", beschreibt MagentaSport-Experte Kai Hospelt die ersten 20 Minuten der Partie. "Echt verrückt. Beide Seiten haben defensiv Probleme gehabt. Zum Anschauen ist es cool, aber für die Trainer nicht das beste Spiel", scherzt Justin Schütz. Das DEB-Team geriet durch ein kurioses Eigentor von Andreas Eder in Rückstand. Überragender Däne ist Nick Olesen, der in der regulären Spielzeit dreifach trifft und auch im Shootout die Nerven behält. "Wenn du 5 Tore schießt, solltest du das Spiel gewinnen. Die Kleinigkeiten brechen dir das Genick, wenn du in der neutralen Zone die Scheibenverluste hast und dann steckst du 30 bis 40 Sekunden in der eigenen Zone fest. Wir müssen unsere Konsequenz in der eigenen Zone aufräumen, dann sind wir für Samstag gut aufgestellt", analysiert Patrick Hager. Bundestrainer Harold Kreis analysiert: "Ein Punkt ist suboptimal. Die Jungs sind unerschrocken. Wir haben zwar Punkte abgegeben, aber viel richtig gemacht. Die Mannschaft lässt sich durch nichts irritieren, sie spielt einfach weiter." Trotzdem ist das DEB-Team im 2. Spiel am Samstag (ab 17 Uhr live bei MagentaSport) gegen die Slowakei bereits unter Druck.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom Deutschland Cup am Donnerstag - live bei MagentaSport. Weiter geht es bereits am Freitag. Dann bestreiten die DEB-Damen um 18 Uhr ihr 2.Spiel gegen die Slowakei. Alle Spiele gibt es live bei MagentaSport.

Deutschland - Dänemark 5:6 n.P.

Das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft wird zum absoluten Spektakel. Schon im ersten Drittel fallen 7 Tore. Das DEB-Team beweist Moral und Comeback-Qualitäten, verliert aber sein Auftaktspiel beim Deutschland-Cup gegen Dänemark. Die Entscheidung fällt schließlich im Penaltyschießen. Damit ist das Team von Harold Kreis im 2. Spiel am Samstag gegen die Slowakei bereits unter Druck.

Fazit Harold Kreis, Bundestrainer: "Die Dänen haben zügig nach vorne gespielt. Wir hatten ein paar Anpassungsfähigkeiten. Sie haben uns schon nach hinten gepresst. 1 Punkt ist suboptimal. Die Jungs sind unerschrocken. Wir haben heute zwar Punkte abgegeben, aber viel richtig gemacht. Die Mannschaft lässt sich durch nichts irritieren, sie spielt einfach weiter." Die Kabinenansprache von Harold Kreis vor dem Spiel gegen Dänemark im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RkNjVWtENmF3TXpCY015b1VOM2lFQ254QW5GMVkxTVNvMlc5NmNYbUJwRT0=

Patrick Hager, Nationalspieler: "Wir müssen uns in der Abstimmung optimieren, dann können wir noch dominanter spielen. Wenn du hinten zu viel hergibst, werden die Chancen eiskalt ausgenutzt. Chancen waren genug da das Spiel in der regulären Spielzeit zu gewinnen, aber gleichzeitig haben wir hinten zu viel abgegeben. Zu viele Gegentore abgegeben. Wenn du 5 Tore schießt, solltest du das Spiel gewinnen. Die Kleinigkeiten brechen dir das Genick, wenn du in der neutralen Zone die Scheibenverluste hast und dann steckst du 30-40 Sekunden in der eigenen Zone fest. Wir müssen unsere Konsequenz in der eigenen Zone aufräumen, dann sind wir für Samstag gut aufgestellt."

Andreas Eder bringt Dänemark mit einem kuriosen Eigentor in Führung. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VlFONGFMRE5ncVRxcWFyL2NZZFNBT05rYStESytOOHlrN2gvYkpyMlFhaz0=

Lean Bergmann kassiert für einen harten Check die Höchststrafe. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UkFFZjM4dmJhN2pqeEE0V3JPOG1KVUhObVRlNE5NcC9zQ2YzMTBlSmxaZz0=

Alle Tore der Partie im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dDJ5dTUxYTV4Vkh6U1QvUTk0eVl6ZXBHWEgwZFoxM2lXTkhKVDdKYjh3Yz0=

Maximilian Kastner vor seinem 50.Länderspiel für das DEB-Team: "Das wusste ich gar nicht, danke für die Erinnerung. Es ist schon ein Meilenstein, den man erreichen will und kann. Ich bin froh, dass ich ihn erreicht habe." Über sein Ritual, sobald er die Kabine betritt. "Ich komme rein und dann mache ich mir zuerst mal einen Kaffee. Dann setze ich mich hin und habe einen Trashtalk mit den Jungs, die schon da sind. Danach haben wir das Meeting." Über den Kabinen-DJ. "Das macht Colin (Ugbekile). Er hat am ersten Tag sein Handy angeschlossen und seitdem ist er DJ. Er macht einen guten Job. Er bringt Country mit rein und Klassiker." Über Titelambitionen und die Qualität der Mannschaft. "Wir wollen auf jeden Fall wieder den Titel holen. Wir sind eine sehr erfahrene Mannschaft und können mit Erfahrung sehr weit kommen. Nichtsdestotrotz haben wir auch den Skill, die harte Arbeit, die eine Mannschaft braucht, um erfolgreich zu sein." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ck9yL1Y0L2tPd1gvZkFKeTR6eFlmUEFUeHdwVHFpSStReWJPSkxuekNmYz0=

Justin Schütz, Torschütze zum 1:2 für das DEB-Team, in der 1. Drittelpause. Deutschland führt in einer spektakulären Partie mit 4:3. "Echt verrückt. Beide Seiten haben defensiv Probleme gehabt. Zum Anschauen ist es cool, aber für die Trainer nicht das beste Spiel. Wenn du am Anfang 2 so Kacktore bekommst, dauert das natürlich kurz, aber wir haben es am Ende gut gemacht und sind zurückgekommen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZktGeGhkRlJQcG5odng3S0V3SmRvY01oQTZPckNOOGxDN052UCtIa0lFaz0=

Christian Künast, Sportdirektor DEB, in der 1. Drittelpause: "Die Jungs sind griffig, sie wollen auch, das merkt man. Der Start war unglücklich. Da muss man erstmal zurückkommen, egal gegen welchen Gegner." Über die Bedeutung der anstehenden Groß-Events Olympia und Heim-WM. "Olympia steht vor der Tür, auch wenn manche es noch weit weg sehen. Wir müssen im Sommer 2025 die ersten Spieler nominieren, das ist Vorgabe. Das ist ein gewisses Casting. Wir haben eine schwere WM vor uns. Da kommt alles zusammen und als krönender Abschluss die Heim-WM 2027. Viele große Aufgaben für uns mit den Männern." Über den Kampf um die Plätze. "Es wird ein Kampf um jeden Platz. Das ist aber auch das Schöne für unser Trainerteam, diese Auswahl zu haben. Vielleicht sogar eine größere Auswahl als in der Vergangenheit. Das haben wir klar kommuniziert." Über den 4:1-Sieg der Frauen gegen Frankreich. "Wir machen eine gute Entwicklung durch bei den Frauen. Da ist immer noch Luft nach oben, aber wir haben uns gegenüber dem letzten Jahr deutlich verbessert. Auch hier ist es ein harter Kampf, jedes Turnier, jeder Platz." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YWIwTk9Fcm5LL1ZnTFBTdXI5QXBqaHBER1pXR0F3Uk9JYlo5QUpVZXEzOD0=

Das DEB-Team kommt aufgrund von erhöhten Verkehrsaufkommens die letzten Meter zu Fuß zur Eishalle in Landshut. Basti Schwele schnappt sich Daniel Schmölz, der 2 Tore danach erzielt: "Die Vorfreude auf das Spiel, auf das Turnier, ist groß. Alle sind begeistert und freuen sich. Wir sind die letzten Meter gelaufen, das passiert, es ist viel los. Da haben wir noch einen kleinen Spaziergang gemacht." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZjkyOUtFcGphcEtWVyt3RXdrL1c0a3VpK1IrUTA0Q3dGYnphekFybHRaQT0=

Österreich -Slowakei 0:1

Die Slowakei ist als Dauergast bereits zum 23. Mal dabei. Die Erfahrung scheint sich ausgezahlt zu haben, denn sie bezwingen die Österreicher in einer sehr engen und umkämpften Partie mit 1:0. Damit gehen sie mit einem Erfolgserlebnis in die Partie gegen Deutschland am Samstag.

Die Highlights der Partie im Clip: https://www.youtube.com/watch?v=OmXNC-k3Czk

Frankreich - Slowakei 5:3 (Frauen)

Frankreich hat die perfekte Antwort auf die 1:4-Auftaktniederlage gegen Gastgeber Deutschland gegeben. Gegen die Slowakei konnte man einen 5:3-Erfolg bejubeln. Für die Slowakinnen reichen erneut 3 eigene Tore nicht für was Zählbares. Nach 2 Spielen steht man mit 2 Niederlagen da.

Die Highlights der Partie im Clip: https://www.youtube.com/watch?v=e1ZX1zTmaQU

Eishockey live bei MagentaSport

Deutschland Cup - alle Spiele live

Freitag, 08. November 2024

Ab 14.45 Uhr: Ungarn - Frankreich (Frauen)

Ab 18.30 Uhr: Deutschland - Slowakei (Frauen)

Samstag, 09. November 2024

Ab 10.45 Uhr: Österreich - Dänemark (Männer)

Ab 14 Uhr: Deutschland - Ungarn (Frauen)

Ab 17.30 Uhr: Deutschland - Slowakei (Männer)

Sonntag, 10. November 2024

Ab 11.15 Uhr: Dänemark - Slowakei (Männer)

Ab 14.30 Uhr: Deutschland - Österreich (Männer)

