3. Liga komplett live bei MagentaSport: Dynamo-Trainer Stamm mosert über DFB-Planung

Wollitz nimmt 0:4 auf seine Kappe, Sechzigs Radikal-Umbau hilft sofort, Hansa-Interimsteam bald in Chef-Rolle?

Die Überflieger aus Cottbus landen mit einem "Rumms" - 0:4 in Essen, auch weil sich Trainer Claus Dieter Wollitz taktisch verkalkulierte: "Ich war davon überzeugt, dass Essen uns von der 1. Minute an attackiert, um auch das Publikum auf seine Seite zu holen. Das haben sie nicht gemacht. Aber so war der Matchplan. Diesbezüglich bin ich er Hauptverantwortliche und übernehme die Verantwortung." Wollitz ´Trost: Energie (23 Punkte) bleibt bis morgen Spitzenreiter, dann könnten Bielefeld (22 Punkte) oder Wehen Wiesbaden (21 Punkte) bei einem Sieg im direkten Duell (ab 16.15 Uhr live) übernehmen. Dresden holt ein 1:1 beim selbsterklärten Aufstiegsaspiranten Ingolstadt. Thomas Stamm moserte über die Ansetzung dieser Partie 3 Tage nach dem Pokalspiel gegen Darmstadt über die DFB-Spielansetzung am Samstag: "So viel Sachverstand müsste man haben. Wir haben gesagt, wir lassen es nicht als Ausrede gelten, wollen ein gutes Spiel zeigen. Der Punkt ist wie ein Sieg." Nächster Sieg für Simon Pesch, Interimstrainer Hansa Rostock: 2:0 gegen den Letzten Osnabrück. "Der Verein ist in sehr weiten Gesprächen mit Trainerkandidaten. Es wird ein neuer Cheftrainer kommen. Vielleicht höre ich morgen etwas anderes", so Pesch, der zugibt: "Wir sind als Trainer selbst überrascht, wie gut die Dinge greifen." Hansa-Boss Jürgen Wehlend sieht sich bei den sportlichen Entscheidungen bestätigt, die zurückgetretenen Aufsichtsräte als Folge des Überfalls von Rostock-Anhängern auf den Zug mit RWE-Fans watscht er ab: "Wenn du acht, neun Jahre im Aufsichtsrat bist und dann mit der Begründung "Rassismus, Diskriminierung" zurücktrittst, dann musst du dich vielleicht auch fragen: Was habe ich in der Zeit bewegt? Da werden auch viele Parolen in die Luft geblasen." Argirios Giannikis, Trainer TSV 1860 München, räumt nach dem 1:5 in Cottbus im Team auf, stellt auf 8 Positionen um, ins Tor rückt wieder Marco Hiller. Der Lohn: 3:0 beim Top-Team Sandhausen: "Kompliment an die Mannschaft. Ich hatte das Vertrauen, dass unsere neuen Spieler das sofort umsetzen. Das Zu-Null mit dem neuen Torwart ist kaum erklärbar. Das geht es um Energie, um Psychologie." Hiller zum 3:0: "Das tut brutal gut!"

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips der Samstagsspiele in der 3. Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen folgt unter anderem das Verfolgerduell SV Wehen Wiesbaden - Arminia Bielefeld (ab 16.15 Uhr). Der Vorletzte Haching eröffnet um 13.15 Uhr gegen Mannheim. Topspiel in der Frauen-Bundesliga am Montag ab 17.30 Uhr live: FC Bayern München (1.) gegen Eintracht Frankfurt (2.).

FC Ingolstadt - Dynamo Dresden 1:1

Den Punkt hat sich Dynamo verdient. In der 1. Hälfte war noch die Müdigkeit nach der Pokalniederlage gegen Darmstadt zu attestieren. Dann gab´s von beiden Teams eine intensive 2. Hälfte. Die Bewertungen gingen danach weit auseinander.

"Wir sind längere Zeit ungeschlagen. Wir haben ein unfassbar gutes Spiel gemacht. Das hat jetzt nicht nur was mit dem Gegner zu tun gehabt, sondern auch mit uns selbst", befand Sabrina Wittmann, Trainerin FC Ingolstadt nach der 7. Partie ohne Niederlage, aber weiterhin Platz 10: "Ich bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden, aber mit der Art und Weise. Es wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen."

"Wir hatten die klareren Chancen, von daher ist der Punkt mehr als verdient.", erklärte Thomas Stamm, Trainer Dynamo Dresden, weil der Pokalfight gegen Darmstadt einfach noch in den Knochen gesteckt habe. Mit der Terminplanung hat Stamm ohnehin Probleme: "Man würde sich wünschen, dass der DFB das auf dem Schirm hat. Es sind 2 Drittliga-Mannschaften in der 2. Runde des DFB-Pokals. Man kann meiner Meinung beide Spiele auf Sonntag setzen. Die Ansetzung war nach der Auslosung. So viel Sachverstand müsste man haben. Wir haben gesagt, wir lassen es nicht als Ausrede gelten, wollen ein gutes Spiel zeigen. Der Punkt ist wie ein Sieg. Wenn man es richtig einordnet, kann das für die nächsten Wochen sehr wichtig sein." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZTZHc0xPY1d4dFFrSjBpNlo2RHNueSt5aU5EZFZPeURnejI5RTlGQ1lhdz0=

RW Essen - Energie Cottbus 4:0

Erste Niederlage nach 8 Meisterschaftsspielen, weil ein zunächst sehr defensives Essen Cottbus überrumpelt und Energie sich herbe Patzer leistet - wie beim 0:3 als Keeper Bethke der Ball vom Fuß hüpft. Die Lausitzer bleiben zumindest bis morgen Spitzenreiter. Essen schafft nach 4 Sieglos-Spielen die Wende, klettert mit nun 15 Punkten aus dem Keller. RWE zeigte die eingeforderte "Haltung".

Christoph Dabrowski, Trainer RW Essen, war deshalb "megaglücklich", weil sein Team seine sehr defensive Spielweise mit Nadelstichen nach vorne "sehr gut umgesetzt" hat. "Wir wollten eine kompakte, eklige Mannschaft sein." Dabrowski hebt die "Haltung" hervor: "Man hat gesehen, was eine RWE-Mannschaft ausmachen muss: leidenschaftlich kämpfen, aber auch Widerstandsfähigkeit und Zielstrebigkeit in den Situationen, wo man aufs Tor spielt. Das haben wir gesehen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dEVpYndLSUs2ei9vUGdhWjZZYm1BWjNCUkdPdTE0MGx5bW9jMXhEeEZXND0=

"Wir haben eine gute Antwort gegeben", sagt RWE-Kapitän Michael Schultz, der nach 2 Pleiten auch intensive Arbeit in der Kabine und auf dem Trainingsplatz verrichten musste: "Wir hatten eine richtig schwere Englischen Wochen hinter uns, wofür richtig auf die Fresse bekommen haben. Wir waren in der Bringschuld, auch gegenüber unseren Fans . Wir haben die Woche viel darüber gesprochen, aber auch sehr, sehr hart und intensiv trainiert. Wir haben es auf den Platz gebracht - das ist das Entscheidende. Das war ein hockverdienter Sieg." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NFFaa2xKcVMyekVOSk04UHhaZDM5bkgwenFPekh4Ny9yOVFLRzd6ZTNXTT0=

Claus-Dieter Wollitz, Trainer Energie Cottbus monierte die "naive Spielweise" und den fehlenden "Esprit", sah aber auch eigene Fehler: "Gerade in so einer Phase, muss man zeigen, wie man mit Niederlagen umzugehen hat. Ich weiß schon, was auch ich als Trainer heute falsch gemacht habe. So so alt kann man gar nicht werden, keine Fehler mehr zu machen."

Nachfrage von Thomas Wagner: welche Fehler hat Wollitz gemacht? "Ich war davon überzeugt, dass Essen uns von der ersten Minute an attackiert, um auch das Publikum auf seine Seite zu holen. Das haben sie nicht gemacht. Aber so war der Matchplan. Diesbezüglich bin ich er Hauptverantwortliche und übernehme die Verantwortung."

Über den Patzer von Keeper Bethke: "Der Fehler gehört einfach zum modernen Torwartspiel, sowieso für einen jungen Torwart, dazu. Aus diesem werden wir richtig lernen. Wir ein bisschen Lehrgeld bezahlt"

Hansa Rostock - VfL Osnabrück 2:0

Hansa Rostock nimmt den sportlichen Schwung mit 30 Torschüssen und immerhin 2 Toren mit. Es ist der 2. Sieg nach der Entlassung von Bernd Hollerbach als Trainer. Ruhe kehrt bei der Kogge aber keine ein: Auf der Suche nach einem neuen Coach und mit der Aufarbeitung der Attacken auf den Essener Fanzug beschäftigt sich der Vorstandsvorsitzende Jürgen Wehlend, indem er die ausgeschiedenen Mitglieder des Aufsichtsrats kritisiert. Keinen positiven Effekt hat der Trainerwechsel in Osnabrück: fünf Punkte aus sechs Spielen lautet die triste Bilanz unter Neu-Coach Pit Reimers beim Absteiger und aktuell Tabellenletzten.

Simon Pesch, Interimstrainer Hansa Rostock: "Wir sind als Trainer selbst überrascht, wie gut die Dinge greifen. Wir hatten nicht viel Zeit zu trainieren. Im Leistungssport geht es immer um die letzten Prozente. Das wollen wir an der Seitenlinie und bei Ansprachen auch vorleben. Ich muss ehrlich sagen: Das habe ich selbst nicht immer unter Kontrolle. Es geht nicht um mich. Das steckt in den Jungs drin. Wir haben einfach gesagt: ihr könnt wieder losgaloppieren. Wir sind nicht immer die filigransten Fußballer, wir geben aber immer Gas. Der Verein ist in sehr weiten Gesprächen mit Trainerkandidaten. Wir wollen nun eine Basis legen für die nächsten Wochen. Es wird ein neuer Cheftrainer kommen. Vielleicht höre ich morgen etwas anderes."

Ryan Naderi, Hansa Rostock: "Die neue Energie merkt man deutlich auf dem Platz. Hier herrscht nun mehr Power und die Jungs sind voll da. Wir hatten auch ein, zwei Situationen in denen wir zuvor bestraft worden wären. Ich will die neuen Trainer loben. Mir gefällt die Kommunikation sehr, die da herrscht. Das Verhältnis merkt man." Link zum Interview:

Pit Reimers, Trainer VfL Osnabrück: "Wir hatten eine Riesenchance und die Chance auf den Dosenöffner. Wir hatten dann aber keine gute 1. Halbzeit. In der 2. Halbzeit konnten wir das offener gestalten. Trotzdem geht die Niederlage so natürlich in Ordnung. Nach der vergebenen Chance und dem 1:0 von Hansa macht das was mit dir." Link zum Interview:

Timo Beermann, VfL Osnabrück: "Wir sind nicht gut ins Spiel reingekommen, waren mit dem Ball gar nicht gut. Wir müssen eigentlich trotzdem 1:0 in Führung. Danach waren wir aber sehr schlecht. Das Beste an der 1. Halbzeit war dann, dass es nur 0:1 stand. Das waren mehrere Schritte zurück."

Hansa-Boss Wehlend: "Da werden auch viele Parolen in die Luft geblasen"

Jürgen Wehlend, Vorstandvorsitzender Hansa Rostock, äußert sich zur sportlichen Lage nach der Entlassung von Bernd Hollerbach als Trainer und zu den Attacken auf die Anhänger von: "Wir haben nun den Effekt den wir uns durch die Trainerentlassung erhofft haben. Das sieht viel besser aus. Die oft kritisierte Transferpolitik funktioniert nun doch. Bezüglich der Vorgänge mit dem Fanzug der Fans von RW Essen will ich sagen: Stadionverbote liegen nicht unserer Hoheit. Da sind wir aktuell noch nicht gefordert, sind aber bereit, wenn wir gefordert sind. Nach den Rücktritten im Aufstichtsrat mussten wir Handlungsfähigkeit wieder herstellen. Das Thema hat uns natürlich trotzdem sehr beschäftigt. Wenn du acht, neun Jahre im Aufsichtsrat bist und dann mit der Begründung "Rassismus, Diskriminierung" zurücktrittst, dann musst du dich vielleicht auch fragen: Was habe ich in der Zeit bewegt? Da werden auch viele Parolen in die Luft geblasen. Wir werden handeln und daran soll man uns dann messen. Wir brauchen einen Leitbildprozess."

SV Sandhausen - TSV 1860 München 0:3

Nach dem 1:5 gegen Energie Cottbus wollte 1860-Trainer Argirios Giannikis "jeden Stein umdrehen". Seine Wechsel tragen Früchte, die fast komplett umgekrempelte Defensive steht stabiler als zuletzt und vorn schlägt man 3:0-Sieg in Sandhausen eiskalt zu - so muss der neue, alte Keeper Marco Hiller nach seiner Rückkehr ins Tor noch gar nicht glänzen. Sandhausen lag zuletzt dreimal zurück, rettete sich aber jeweils noch zum Remis. Diesmal ging dies nicht gut: Nach neun ungeschlagenen Partien setzte es erstmals eine Niederlage für den SVS.

Sreto Ristic, Trainer SV Sandhausen: "Wir waren nicht so gierig und gallig wie 1860 München. Wir haben nun das 4. Spiel in Folge das 0:1 gefressen und mussten hinterherlaufen. Das war zu wenig von uns. Wir haben uns in der Vergangenheit verloren. Das müssen wir abstellen und besser machen. Fakt ist: ein Drittel der Saison ist gespielt und wir befinden uns in akzeptablen Tabellenregionen. Das Spiel müssen wir weiter verbessern." Link zum Interview:

Argirios Giannikis, Trainer TSV 1860 München: "Kompliment an die Mannschaft. Nach dem 1:5 gegen Cottbus war das in Sandhausen ein hoch verdienter Sieg. Die Standards von Sandhausen haben wir super verteidigt und zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Ich hatte das Vertrauen, dass unsere neuen Spieler das sofort umsetzen. Das Zu-Null mit dem neuen Torwart ist kaum erklärbar. Das geht es um Energie, um Psychologie."

Argirios Giannikis begründet den Torwartwechsel Marco Hiller für René Vollath: "Das war keine einfache Entscheidung. Wir haben zuletzt in vier Spielen bei 16 Schüssen aufs Tor zwölf Gegentore bekommen. Wir können René Vollath nicht direkt einen Fehler ankreiden, aber das Momentum war nicht auf seiner Seite. Mit Marco Hiller haben wir einen weiteren Toptorwart, der sich top verhalten hat. Für die Mannschaft hoffen wir uns dadurch auf einen Impuls." Link zum Interview:

Marco Hiller kehrt mit einem Zu-Null ins "Löwen"-Tor zurück: "Das 3:0 hat keiner zuvor erwartet und tut brutal gut. Im Fußball muss man nicht immer alles erklären. Es lag hier sicher nicht an mir, wir haben alles wegverteidigt. Defensiv haben wir einen Top-Job gemacht. Offensiv haben wir die ganze Saison bereits eine gute Mannschaft. Das war zuletzt keine einfache Zeit für mich. So richtig findet man sich nie mit der Ersatzrolle ab. Das war Gänsehaut, ein positives Kribbeln. Man nimmt die Stimmung im Stadion ganz anders war, wenn man spielt. Nun gilt es, dass wir uns stabilisieren. Wir wissen, dass wir vorn immer Tore schießen." Link zum Interview:

Erzgebirge Aue - 1. FC Saarbrücken 1:1

Zwei Tage nach Halloween besucht Saarbrücken sein persönliches Stadion des Grauens - im 5. Spiel in Aue gelingt endlich der 1. Punktgewinn. Der FCS untermauert damit seinen Status als aktuell bestes Heimteam der Liga und ist seit fünf Partien ungeschlagen, Aue scheint indes sein Erfolgsrezept gefunden zu haben: Flanke links, Tor Marcel Bär! So entschied die Dotchev-Elf schon die Partie am Sonntag gegen den VfB Stuttgart II und nun gleich wieder. Schiedsrichter Speckner wird von beiden Seiten kritisiert.

"Ich bin überfordert mit dem DFB, mit dem Schiedsrichter. Man kann mit niemandem reden."

Pavel Dotchev, Trainer Erzegbirge Aue, kassiert wieder Gel und ist nun gegen Essen gesperrt: "Das war ein intensives Spiel. Wir haben viel Defensivarbeit geleistet und viele Chancen nach vorn mit zweimal Aluminium. Dann haben wir nach der Führung angefangen zu verhalten. Das ist ein bisschen krankhaft bei uns. Dann war es ein offenes Spiel. Wir haben sehr gut verteidigt. Nach vorn war der ein oder andere Pass nicht sauber genug. Die Situation beim Gegentor ist aus meiner Sicht sehr fraglich. Das ist im Fünfmeterraum ein Foulspiel am Torwart. Richtig ärgert mich dann die Gelbe Karte, weil ich gesperrt bin. Ich bin überfordert mit dem DFB, mit dem Schiedsrichter. Man kann mit niemandem reden." Link zum Interview:

Marcel Bär trifft zum sechsten Mal in der Saison und sieht 4 nicht gegebene Elfmeter: "Wir sind in Führung gegangen und gut in die Partie gestartet. Nach der Pause waren wir nicht mehr so aktiv. So geht das Remis in Ordnung. Zu den Schiedsrichtern sage ich nichts. Da waren 4 Elfmetersituationen auf beiden Seiten." Link zum Interview:

Rüdiger Ziehl, Trainer 1. FC Saarbrücken: "Es waren etliche Situationen, die der Schiedsrichter anders bewerten kann. Wir dürfen uns die erste Viertelstunde nicht erlauben, in der wir nicht präsent waren. Nach dem 0:1 haben wir uns den Ausgleich mehr als verdient. Kai Brünker tat es gut, dass er mal von der Bank kommt. Nun ist als Joker Knoten geplatzt. Er hat sich in alles reingeworfen."

Kai Brünker trifft als Joker für den 1. FC Saarbrücken: "Ich habe beim 1:1 den Torwart an meinem Rücken gespürt. Ich treffe den Ball. Es war ein hitziges Spiel mit hohem Tempo. Wir haben Moral bewiesen und ich habe nach meiner Einwechselung auf meinen Moment gewartet. Der kam dann. Ich gebe immer Vollgas. Ich bin allgemein zufrieden mit unserer Saison. Es geht immer besser. Wir sind als Mannschaft zusammengerückt und haben uns gesagt: machen wir unsere Kritiker leise." Link zum Interview:

Alemannia Aachen - Hannover 96 II 0:0

Nach dem Goldenen Oktober ohne Niederlage bleibt Alemannia Aachen zum 5. Mal in Serie auch zu Hause ungeschlagen. Beim 0:0 im Aufsteiger-Duell gegen Hannover 96 II zeigt sich jedoch erneut: die Offensive kann mit dem defensiven Prunkstück nicht mithalten. Alemannia Coach Heiner Backhaus hofft auf einen Rückkehrer. So gelingt Hannover 96 II nach zwei Niederlagen in Folge der achte Auswärtszähler (bei insgesamt zwölf Punkten).

Heiner Backhaus, Trainer Alemannia Aachen: "Hannover hat das sehr gut gemacht. Man hat gegen sie nie Ruhe. Mit Hannover "Um die Wette" Fußball spielen wird nicht funktionieren. Dafür sind die Jungs von Hannover zu talentiert. Da muss dann auch mal ein Standard herhalten. Der ein oder andere hat vielleicht gedacht: Das regeln wir schon irgendwie. Wir hätten uns mehr erwünscht. Unser Zentrum hatte das Spiel nicht im Griff. Aber unsere Qualität ist in diesem Fall, dass wir das Spiel nicht verlieren. Wir haben keinen Terrence Boyd, der uns in jedem Spiel den Unterschied macht. Da erhoffen wir uns offensiv von Anas Bakhat, der nun wieder da ist, mit seinem Spielwitz mehr." Link zum Interview:

Mika Hanraths, Alemannia Aachen: "Wir haben auf 3 Punkte gespielt. Wir haben zusammen gut verteidigt und gepresst. Die Null ist die Basis. Nach vorn wurde das zuletzt deutlich besser. Der letzte Kontakt hat nun gefehlt. Wir dürfen uns nicht zufriedengeben, denn die Liga ist sehr eng." Link zum Interview:

Daniel Stendel, Trainer Hannover 96 II: "Dieser Punkt geht vollends okay. Wir haben, bei der Wucht mit der Alemannia hier spielt, sehr gut dagegengehalten. Ich bin sehr stolz und es was sogar noch mehr drin. Wir wussten, dass es viele lange Bälle nach vorn geben wird zu ihren körperlich starken Spielern. Das haben wir stark verteidigt. Bei ein, zwei Situationen hat nach vorn nicht viel gefehlt." Link zum Interview:

Die 3. Liga live bei MagentaSport - 14. Spieltag:

Spiel vom Freitag: FC Viktoria Köln - VfB Stuttgart II 2:0

Der Stuttgarter Kaden Amaniampong eröffnet den 13. Spieltag bereits nach 6 Sekunden mit einer Gelben Karte. Danach bringt Said El Mala die Viktoria in Führung (13.). Edeljoker Serhat-Semih Güler läuft in der Nachspielzeit ins leere Tor und sorgt für den verdienten 2:0-Sieg.

Kölns Trainer Olaf Janßen: "Es war von vorne bis zum Ende wirklich ein gutes Spiel von uns, vor allem gegen diese spielstarke Mannschaft. (...) Das war ein Punkt, den ich vor dem Spiel angesprochen habe: Wir müssen leidensfähig sein. Wer nicht leiden kann, der verliert. Gerade in dieser 3. Liga. Wenn du das nicht hast, hast du ein Problem." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cDJPRjJuK2o0a3gzd1gvQmcxN2ZjZlNySDU0RGUrSDNzTGpMenNhOXZYRT0=

Stuttgarts Trainer Markus Fiedler findet für den Auftritt seiner "jungen Wilden":: "Das muss man so deutlich sagen: "Wir sind enttäuscht über die Leistung, die wir gebracht haben. Insbesondere den 1. Durchgang haben wir verschlafen bzw. wir sind mit dem Rückstand einfach schlecht umgegangen, haben eine ganz, ganz schlechte 1. Halbzeit gespielt."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=R0FMcDlqM2ZOL0ljblR3Z3RadmJWSzlpemZ5a3pMeDAzZDhOYW5IeFI2Yz0=

3. Liga, 13. Spieltag - alle Spiele live

Sonntag, 03. November 2024

Ab 13.15 Uhr: SpVgg Unterhaching - SV Waldhof Mannheim

Ab 16.15 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - Arminia Bielefeld

Ab 19.15 Uhr: Borussia Dortmund II - SC Verl

14. Spieltag

Freitag, 8. November 2024:

Ab 18.30 Uhr: SC Verl - Hansa Rostock

Samstag, 9. November 2024

ab 13.15 Uhr in der Konferenz, ab 13.45 Uhr als Einzelspiel live: VfL Osnabrück - Dynamo Dresden, TSV 1860 München - Waldhof Mannheim, SV Sandhausen - Alemannia Aachen, 1. FC Saarbrücken - SV Wehen Wiesbaden, Energie Cottbus - Borussia Dortmund II

Ab 16.15 Uhr: Arminia Bielefeld - FC Viktoria Köln

Sonntag, 10. November 2024:

Ab 13.15 Uhr: Hannover 96 II - FC Ingolstadt 04

Ab 16.15 Uhr: Erzgebirge Aue - Rot-Weiss Essen

Ab 19.15 Uhr: VfB Stuttgart II - SpVgg Unterhaching

