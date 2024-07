BAGFW e.V.

Herausragende Beiträge zur sozialen Lage in Deutschland gesucht!

Deutscher Sozialpreis 2025 - Ausschreibung des Medienpreises der Freien Wohlfahrtspflege startet

Berlin (ots)

Der Deutsche Sozialpreis wird für das Wettbewerbsjahr 2025 ausgeschrieben. Journalistinnen und Journalisten können sich in vier Kategorien Text, Audio, Bewegtbild und Sonderpreis für den Medienpreis der Freien Wohlfahrtspflege bewerben.

Gesucht werden aber wieder Beiträge, die herausragend zu sozialen Themen in Deutschland berichten. Einreichungen sollen über das übliche Maß der Berichterstattung hinausgehen. Der Preis ist mit insgesamt 20.000 Euro dotiert.

"Wir freuen uns, dass Journalistinnen und Journalisten den Deutschen Sozialpreis schätzen und wir den Deutschen Sozialpreis nun zum 52. Mal vergeben werden", betont Evelin Schulz, Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW), die den Preis im Namen der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege auslobt. "Nach der Vergabe des 50. Deutschen Sozialpreises 2021 haben wir die Statuten an die Veränderungen in unserer Gesellschaft und die Veränderungen, denen auch der Journalismus unterliegt, angepasst. Die Neuerungen waren gut angenommen worden und so hoffen wir auch in diesem Wettbewerbsjahr auf viele Einreichungen", so Schulz weiter. Inhaltlich ginge es nach wie vor darum, sich vorbehaltlos mit der besonderen Lebenslage und den Problemen notleidender oder sozial benachteiligter Menschen in Deutschland zu befassen.

Der Deutsche Sozialpreis wird alle zwei Jahre vergeben und jeweils im Jahr vor der Preisverleihung ausgelobt. Gerade startet die Ausschreibung für den Deutschen Sozialpreis 2025. Eingereicht werden Veröffentlichungen, die zwischen dem die zwischen 1.10.2022 und dem 30.9.2024 erschienen sind.

Einreichungen sind ab sofort möglich. Bewerbungsschluss ist der 15. Oktober 2024.

Alle Bedingungen für die Einreichung zum Deutschen Sozialpreis sind in den Statuten zusammengefasst: https://www.bagfw.de/ueber-uns/deutscher-sozialpreis/die-statuten

Die Einreichung erfolgt über das digitale Portal:

https://deutscher-sozialpreis2025.alpha-awards.com

Original-Content von: BAGFW e.V., übermittelt durch news aktuell