3. Liga komplett live bei MagentaSport: Dresden - Sandhausen Samstag ab 13.45 Uhr

Aues Torheld Pepic stopft im eigenen Team "alle Mäuler", RWE führt immer noch Gespräche wegen Dabrowski-Verlängerung

Re-Start in der 3. Liga und direkt ein Last-Minute-Krimi! Rot-Weiss Essen trifft im ersten Spiel des neuen Jahres bei Erzgebirge Aue schon nach 58 Sekunden, verliert aber in der 4. Minute der Nachspielzeit mit 1:2. Matchwinner für Aue ist Mirnes Pepic, dem Coach Pavel Dotchev schon fast kein Tor mehr zugetraut hätte: "Es ist eigentlich nicht seine Stärke, Tore zu machen. Wir machen ab und zu Scherzchen." Es ist Pepic' 1. Saisontor - und direkt so ein Wichtiges. Der Schütze des Siegtreffers ist aber auch froh, dass er "erstmal alle Mäuler aus der Mannschaft stopfen konnte": "Im Training muss ich mir einiges anhören, weil ich da auch meistens was liegen lasse." Essen verpasst wiederum den Sprung auf den Relegationsplatz in letzter Minute durch einen Ballverlust von Vinko Sapina, der das 1:2 einleitet - zum Ärger von Essen-Coach Christoph Dabrowski. Dessen Vertrag ist weiterhin noch nicht verlängert worden. Aber RWE-Sportdirektor Christoph Flüthmann bestätigt am MagentaSport-Mikro Gespräche: "Man muss natürlich den Trainer hören, ob er auch zufrieden ist. Was der Verein vorhat, was wir für Ideen haben im Verein. Die Gespräche sind ganz gut gestartet und werden weiter so fortgeführt." Vor einigen Wochen war schon mal Ähnliches zu hören. MagentaSport-Experte Martin Lanig hat die Personalien der Winterpause analysiert - die Verpflichtung des Trainers von TSV 1860 München, Argirios Giannikis, ohne Verstärkungen durch Neue sieht er eher kritisch: "Ich sehe da schon eine gewisse Gefahr drin, weil man aktuell mal auf die Tabelle schauen sollte und darauf gucken sollte, was die anderen Mannschaften hinter einem noch getan haben im Winter. Von daher ist das ein Stück weit ein Risiko." Sechzig spielt Samstag gegen den Vorletzten MSV Duisburg - ab 16.15 Uhr live! Verlieren eigentlich verboten für beide Teams.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Jahresauftakt zwischen Erzgebirge Aue und Rot-Weiss Essen - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Alle Spiele der 3. Liga gibt´s nur bei MagentaSport. Am Samstag geht es weiter mit der Konferenz ab 13.30 Uhr, der Vorlauf für die Einzelspiele ab 13.45 Uhr, unter anderem mit Dynamo Dresden gegen den SV Sandhausen. Ab 16.15 Uhr spielt dann der TSV 1860 München gegen den MSV Duisburg. Der Sonntag wird wie immer ab 13.15 Uhr eröffnet - diesmal mit dem Westfalenderby Preußen Münster gegen Bielefeld.

FC Erzgebirge Aue - Rot-Weiss Essen 2:1

Isaiah Young eröffnet das Drittliga-Jahr 2024 schon nach 58 Sekunden mit dem 1:0 für Essen. Mitten in eine RWE-Drangphase trifft Marcel Bär zum Ausgleich (61.). Die muntere Partie hat aber noch einen Schlussakt: Weil Essens Vinko Sapina in der eigenen Hälfte den Ball verliert, kontert sich Aue durch Mirnes Pepic in der 4. Minute der Nachspielzeit zum umjubelten 2:1.

Aues Trainer Pavel Dotchev ist platt nach dem Hin und Her zum Jahresauftakt: "Ich fühle mich wie die Mannschaft: Relativ müde. Das war ein Spiel, wie wir im Vorfeld gesagt haben: Sehr enges, intensives Spiel. Was dazu kommt, ist das frühe Gegentor. Dann war eine gewisse Nervosität zu spüren. Mit der Spielzeit waren wir immer besser im Spiel. Und in der 2. Halbzeit hat die Mannschaft weiter an sich geglaubt. Beide Mannschaften verdienen Respekt. Es war ein sehr, sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften."

Dem Siegtorschützen Pepic hätte Dotchev augenzwinkernd schon fast kein Tor mehr zugetraut: "Mirnes Pepic ist ein Spieler, den ich schon zig Jahre kenne. Ich habe ihn schon bei einigen Vereinen gehabt. Es ist eigentlich nicht seine Stärke, Tore zu machen. Wir machen ab und zu auch so Scherzchen. Jetzt freue ich mich riesig für ihn. Ich bin sehr glücklich, dass er bei mir ist."

Aues Mirnes Pepic, der sein 1. Saisontor erzielt, fällt ein Stein vom Herzen: "Die Jungs haben mir seit Anfang der Saison gesagt, dass es Zeit wird, dass ich mal ein Tor mache. Das habe ich mir 2024 vorgenommen. Heute haben wir alle nochmal drüber geredet, dass es wirklich Zeit wird. Ich bin froh, dass ich so ein wichtiges Tor machen konnte."

Einen Spruch in Richtung Mannschaft kann sich Pepic nicht verkneifen: "Im Training muss ich mir einiges anhören, weil ich da auch meistens was liegen lasse. Ich bin umso glücklicher, dass es jetzt geklappt hat und erstmal alle Mäuler stopfen konnte aus meiner Mannschaft."

Essens Trainer Christoph Dabrowski analysiert: "Wir hatten sehr viel gute Ballgewinne in der 1. Halbzeit, haben aber zu wenig aus den Ballgewinnen gemacht. Wenn du dann das 2. Tor oben draufsetzt, wird es ein anderes Spiel. Und das Ärgerliche ist einfach, dass wir durch einen Konter den Ausgleich bekommen und in der Nachspielzeit dann durch einen individuellen Fehler auf der Verliererstraße sind. Das ist für den Moment schon enttäuschend."

Von Personalsorgen als Grund für die Niederlage will der Coach nichts wissen: "Ich glaube, es wäre möglich gewesen, etwas Zählbares mitzunehmen - sprich einen Punkt. Und deswegen brutal ärgerlich, dass man in der Nachspielzeit durch einen eigenen Ballverlust dieses Spiel verliert."

Essens Torschütze Isaiah Young lobt den Gegner fast überschwänglich: "Beide Mannschaften haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich habe zum gegnerischen Trainer gesagt: 'Großer Respekt!' Ich finde, die haben das fantastisch gemacht. Die haben nie aufgegeben, die haben gut verteidigt. Wir müssen einfach das 2. und 3. Tor schneller machen."

Essens Sportdirektor Christian Flüthmann bestätigt erneut Gespräche mit Trainer Christoph Dabrowski über eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags: "Es geht erstmal darum, alles Revue passieren zu lassen. Man muss natürlich den Trainer hören, ob er auch zufrieden ist. Was der Verein vorhat, was wir für Ideen haben im Verein. Die Gespräche sind ganz gut gestartet und werden weiter so fortgeführt."

Vor dem Spiel ordnet MagentaSport-Experte Martin Lanig die wichtigsten Personalien vor dem Restart ein.

Zunächst begrüßt Lanig Michael Preetz als Geschäftsführer beim MSV Duisburg- der MSV spielt am Samstag beim TSV 1860 München (live ab 16.15 Uhr): "Das ist natürlich viel Kompetenz, viel Erfahrung für den MSV Duisburg. Und es ist natürlich auch ein Zeichen, dass es dort eine Perspektive gibt. Ein starkes Zeichen an die Liga - ein großer Gewinn."

Für den heiklen Wechsel von Terrence Boyd von Lautern zum Erzrivalen nach Mannheim hat Lanig zumindest etwas Verständnis: "Vom Grundsatz kann man die Entscheidung nachvollziehen. Es ist eine Win-win-Situation für alle drei Akteure. Nichtsdestotrotz hat es immer einen kleinen Beigeschmack, wenn man sich ein Tattoo auf den Arm stechen lässt und dann zum Erzrivalen wechselt. Das ist für den Fußball-Romantiker nicht so ganz nachzuvollziehen. Aber ich glaube, der Fußball hat oft genug gezeigt, dass sowas ganz schnell über Leistung egalisiert werden kann."

Bei 1860 macht sich Lanig nach der Trainerverpflichtung von Argirios Giannikis eher Sorgen: "Wenn man zugehört hat, wie Sechzig das Anforderungsprofil beschrieben hat, dann kann man das schon nachvollziehen. Es ist jetzt kein Name, den man kennt. Aber es ist ein Weg, für den man sich entschieden hat, für einen Prozess, den man gemeinsam starten will. Ich sehe da schon eine gewisse Gefahr drin, weil man aktuell mal auf die Tabelle schauen sollte und darauf gucken sollte, was die anderen Mannschaften hinter einem noch getan haben im Winter. Von daher ist das ein Stück weit ein Risiko."

